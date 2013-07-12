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Turkcell Superonline, Turbo Buton fiyatını yarıya indirdi

5 yıl
1,1b
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26
Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Turkcell Superonline, Turbo Buton fiyatını yarıya indirdi

Ülkemizin fiber internet ve altyapı firmalarından Turkcell Superonline, Şubat ayından bu yana Turbo Buton adında bir uygulamasını müşterilerine sunuyor. 

Turbo Buton ile fiber internet aboneleri 24 saat boyunca kesintisiz olarak 100Mbps internet hızına erişme imkanı elde ediyor. Üstelik Hız Alanı'na da takılmadan bu imkanı kullanabiliyor. 24 saat bitiminde abone eski hızına ve paketine geri dönüyor.

Turbo Buton bir ay içerisinde üç kez kullanılabiliyor ve bugüne kadar 24 saat hız artırımı 9.90TL olarak ücretlendirilmekteydi. Turkcell Superonline bir duyuru yaparak Turbo Buton uygulamasının fiyatını 4,90 TL'ye indirdiğini duyurdu. 

Turkcell Superonline'ın ayrıcalıklı uygulamasından yararlanmak için Turbo Buton sayacını takip eden fiber internet abonelerinin her gün başvuran ilk 100 kişi arasına girmesi gerekiyor.

Turbo Buton'u kullanmak için "TURBO" yazıp 0532 752 20 00'a SMS göndermek, 0850 222 0 222 Müşteri Hizmetleri'ni aramak ya da Online İşlem Merkezi'ne girmek yeterli.

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DH Misafiri 5 yıl
2 gündür iş yeri telefonum çalışmıyor. ttnetten turkcell süperonline ye geçiş yaptım 2 gündür telefonum çalışmıyor. internetinde hayrı yok. sakın türkcell süperonlineye geçmeyin. arzayı gidermek için hiç bir faliyet yok.
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Ordan Geçenbay 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
2 gündür iş yeri telefonum çalışmıyor. ttnetten turkcell süperonline ye geçiş yaptım 2 gündür telefonum çalışmıyor. internetinde hayrı yok. sakın türkcell süperonlineye geçmeyin. arzayı gidermek için hiç bir faliyet yok.

Konuyla yazdıklarınin bir ilgisi yok.Benimde başıma geldi. Telefon soketini taktigin yerde phone 1 phone 2 var. Ikisinide dene.hem bende hem babamlarda yanlis taktigimiz için hep mesgul görünüyordu. Yerini değiştirdim düzeldi. Belki ondan olabilir.
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maglev45 5 yıl
Yazık yahu...
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Tekno moomce 5 yıl
her videoya aynı yorumu yazmaktan bıktım da siz bıkmayın yazın en azından herşeyin gülük gülistanlık olmadıgını bilsinler so yönetimi

dünyanını en pahalı fiberini sunacaktın upload ne oldugu beli değil telkom ilk zamanlarda simetrik internet vardı şimdi yok sansür fiber fiber ba ba reklam bi

bakmışınız hız alanı diye kota
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tamtamam 5 yıl
hani bu hız alanını devlet çıkarmıştı,mecburen uyguluyorlardı.ahlaksız firma.
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Srcn81 5 yıl
İyi olmuş.
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aydemir__black 5 yıl
Türkiye'de günlük yüz kişi şaka mı bu Hastaneye randevu almak için geceleri beklerdik şimdi Turbo Buton indirimli kullanmak için gece bekleyeceğiz. İnsanlar ben indirimli kullanayım diye yarışa girecekler 100 kişi indirimli geriye kalan normal fiyat Turkcell paraya para demeyecek. Olan kullanıcıya olacak. Turkcell'den kullanıcıların cebine ulaşma yolları.
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GoldPunch 5 yıl
TTNET de bu ucretsiz gercekten guzel bir uygulama.
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Krauser ll 5 yıl GoldPunch
GoldPunch

TTNET de bu ucretsiz gercekten guzel bir uygulama.

ordan burdan soyup burdan veriyorlar herhalde
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asmenya 5 yıl
Ha pardon bir de sms ücreti varmış. Milleti enayi sanıyor bunlar, turkcell sms paralarını toplasın ve ilk100 enayi ye pardon kişiye indirim olarak yaslasın pardon yansıtsın. Sizde donanımhaber olarak yurdum saf insanını haber değeri taşıyor diye, haber yapıp dürüme sarıp yiyin. Yiyin bakalım yiyin bir gün sizinde boğazınıza oturur elbet. Afiyet olsun !
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umut_baris 5 yıl asmenya
asmenya

Ha pardon bir de sms ücreti varmış. Milleti enayi sanıyor bunlar, turkcell sms paralarını toplasın ve ilk100 enayi ye pardon kişiye indirim olarak yaslasın pardon yansıtsın. Sizde donanımhaber olarak yurdum saf insanını haber değeri taşıyor diye, haber yapıp dürüme sarıp yiyin. Yiyin bakalım yiyin bir gün sizinde boğazınıza oturur elbet. Afiyet olsun !

Online işlem merkezinden de aynı fiyata alınıyor ki. Ben aldım.

Bir gün bana yetiyor şahsen 100 mbps ile.
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asmenya 5 yıl
Ve donanımhaber bunu haber yapar. Beni güldürdünüz ya Allah'ta sizi güldürsün. İlk 100 kişiymiş bak sen peh... peh...
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ReDComrade 5 yıl
Avrupa standartlarına göre kalitesiz hizmet ver üstüne de oranın 2 katı fiyatı koy sonra da senin reklamını mükemmeliyet elçisi olarak yapsınlar. Sahtekarlığın diğer adı oldunuz iletişim firmaları. Babadan oğula nesil bunlar.
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Umutcan 5 yıl
Lanet olası kota/akn olduktan sonra hiçbirşeyin önemi yok. Türkiye ne zaman şu akn/kota olaylarından kurtulabilecek merak ediyorum.
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alemburda34 5 yıl
Bir kerede şartsız bir kampanya göreyim
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