Turkcell Superonline, Turbo Buton fiyatını yarıya indirdi





Ülkemizin fiber internet ve altyapı firmalarından Turkcell Superonline, Şubat ayından bu yana Turbo Buton adında bir uygulamasını müşterilerine sunuyor.





Turbo Buton ile fiber internet aboneleri 24 saat boyunca kesintisiz olarak 100Mbps internet hızına erişme imkanı elde ediyor. Üstelik Hız Alanı'na da takılmadan bu imkanı kullanabiliyor. 24 saat bitiminde abone eski hızına ve paketine geri dönüyor.





Turbo Buton bir ay içerisinde üç kez kullanılabiliyor ve bugüne kadar 24 saat hız artırımı 9.90TL olarak ücretlendirilmekteydi. Turkcell Superonline bir duyuru yaparak Turbo Buton uygulamasının fiyatını 4,90 TL'ye indirdiğini duyurdu.





Turkcell Superonline'ın ayrıcalıklı uygulamasından yararlanmak için Turbo Buton sayacını takip eden fiber internet abonelerinin her gün başvuran ilk 100 kişi arasına girmesi gerekiyor.





Turbo Buton'u kullanmak için "TURBO" yazıp 0532 752 20 00'a SMS göndermek, 0850 222 0 222 Müşteri Hizmetleri'ni aramak ya da Online İşlem Merkezi'ne girmek yeterli.