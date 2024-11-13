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    Türkiye’nin fiber internet altyapısı için dev iddia: Ortak altyapıya geçiliyor!

    Türkiye'de fiber internetin yaygınlaşması için önemli bir adım atılıyor. İddialara göre ortak altyapıya geçilecek ve Türkiye'nin tüm fiber internet altyapısı tek bir şirket tarafından işletilecek.
    Türkiye’nin fiber altyapısı için dev iddia: Ortak altyapıya geçil Tam Boyutta Gör
    Türkiye’de müşteriler fiber internet istiyor ancak çeşitli nedenlerden ötürü fiber internet altyapısı yetersiz kalıyor. Türkiye’deki fiber internet sorununu çözecek önemli bir iddia ortaya atıldı. Hükümet yetkililerinin ortak fiber altyapı kurulması için adım attığı öğrenildi.

    "Ortak altyapı kurulacak"

    Hükümetin Telekom politikaları hakkında doğrudan bilgi sahibi olan ancak adının açıklanmasını istemeyen bir Türk yetkili, Reuters’a önemli açıklamalarda bulundu. Üst düzey Türk Yetkili, “Fiber altyapının birleştirilmesini düşünüyoruz ve bu konuda bir çalışma yürütüyoruz. Çalışmalar henüz erken aşamada ve kesinleşmiş değil. Ortak bir altyapı kurarak ülkemizin fiber ağını daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz” dedi.

    Günümüzde fiber internet hizmeti sunmak isteyen internet servis sağlayıcıların belediyelerden izin alarak kazım yapması ve kendi ağını kurması gerekiyor. Bu da daha önce başka firma tarafından fiber ulaşmış yerler için yeniden altyapı harcaması yapılması anlamına geliyor. Ayrıca bazı bölgelerde fiber altyapı için kazım izni alınamayabiliyor. Ortak altyapıya geçilmesi halinde altyapı kurulumları ortak şirket tarafından yürütülecek. Böylelikle altyapı kurulum maliyetleri düşecek ve tüm operatörler ortak ağı kullanarak rekabete dahil olabilecek.

    Mevcut fiber ağın yüzde 78'ini Türk Telekom oluşturuyor

    Türkiye’nin 577.000 kilometre uzunluğundaki fiber ağının %78’i Türk Telekom’un elinde. Geri kalan %22’lik payı ise Turkcell Superonline, Türksat ve Vodafone oluşturuyor.

    Türk Telekom haricindeki diğer internet servsi sağlayıcıları, Türkiye’de fiber ağın gelişimi için ortak altyapıya geçilmesini savunuyor. Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, ortak altyapıya sert bir şekilde karşı çıkarak "Şimdiye kadar neredeyse fiber altyapının büyük bölümünü yapmış bir şirket olarak diğer şirketlerin ortak altyapı taleplerini 'Türk Telekom'un altyapısına çökme' hamlesi olarak görüyoruz" demişti.

    Türk Telekom'un imtiyaz sözleşmesi 2026'da sona erecek

    Türk Telekom ve devlet arasında 2001 yılında 25 yıllığına imtiyaz sözleşmesi imzalanmış ve altyapı kurulumu için özelleştirme yoluna gidilmişti. sözleşme 2026 yılında sonra erecek. İmtiyazın sona ermesinin Türk Telekom altyapısının tamamı yeniden devlete dönecek.

    Türk Telekom hisselerinin yüzde 65’i Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına bağlı Türkiye Varlık Fonu’na (TVF), yüzde 25’i ise Hazine ve Maliye Bakanlığı'a ait. Geri kalan yüzde 15’lik hisseyi ise halka arz oluşturuyor. Turkcell’in ise yüzde 26,2 ile en büyük hissedarı Türkiye Varlık Fonu (TVF) oldu. Türksat'ın ise tamamı devlete ait. Türkiye Varlık Fonu, ortak altyapı için karar alabilir.

    Türkiye'nin internet altyapısı dünya ortalamasının gerisinde

    Türkiye’de internet pahalı ve yetersiz durumda. Speedtest verilerine göre Türkiye’nin internet hızı ortalaması 46,11 Mbps hız ile dünyada 102’inci sırada yer alıyor. Burkina Faso, Bangladeş, Jameika gibi ülkelerin gerisindeyiz. OECD ülkelerinin ortalamasına baktığımızda her 100 kişiden 24’ü 100 Mbps’den yüksek hız elde ederken Türkiye’de her 100 kişiden yalnızca 1’i 100 Mbps’den daha yüksek hızda internet kullanıyor.

    Ülkemizdeki internet sorununun çözümü için hükümet yetkilileri harekete geçti ve ortak altyapıya geçilmesi için kolları sıvadı. Ancak konuyla ilgili olarak henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    Kusucam 1 yıldır aynı şeyi izlemekten 🤮 Forum İstek bölümüne açtığım konuya destek olun lütfen: https://forum.donanimhaber.com/masaustu-modunda-ana-sayfada-cikan-degismeyen-video--159952990

    K
    ka.selcuk 1 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 2 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 3 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 3 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Editörün Seçimi Yorum
    STARLİNK Gelmeli Yoksa yine birleşip tekel olacaklar olan halka olacak
    Yorumu gör »     Ufocu
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