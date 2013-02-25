Turkcell Superonline fiber internet müşterileri için Turbo Buton hizmetini başlattı

Haber Editörü
Fiber internet alanında önemli yatırımlar yapan ve müşteri sayısını artıran Turkcell Superonline, abonelerine Turbo Buton adında yeni bir hizmeti sunmaya başladı.
Turbo Buton ile fiber internet aboneleri 24 saat boyunca kesintisiz olarak 100Mbps internet hızına erişme imkanı elde ediyor. Üstelik Hız Alanı'na da takılmadan bu imkanı kullanabiliyor. 24 saat bitiminde abone eski hızına ve paketine geri dönüyor.
Turbo Buton bir ay içerisinde üç kez kullanılabiliyor ve 24 saat hız artırımı 9.90TL olarak ücretlendiriliyor. Ay sonunda ücret faturadan tahsil ediliyor.
Turbo Buton sahibi olmak için "TURBO" yazıp 0532 752 20 00'e bir SMS atmak veya Online İşlem Merkezi'ne gelerek anında başvurmak yeterli.
http://www.superonline.net/kampanya-detay?k=54&d=turbo-buton&t=3 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
20 mbit lik mevcut paketim Turbo Buton ile maksimum 44 mbit civarına ulaşıyor. Altyapının yetersiz olduğu ortada. Ama gelişmeler var. (ilk iki denemede daha düşüktü)
Ancak asıl mesele Turbo Buton ile sözde verilen yüksek hız alanı (100 mbit'e kadar), ay başında sıfırlanan 20 mbit/100 gb lik mevcut paketimden daha bir yavaş bağlantı sağlıyor ne hikmetse.
Teorik olarak 1 günde 1 tb download yapılabilir bu hızda fakat verilen hizmette mümkün değil. DL hızı 800kb/s ile 3mb/s arasında sürekli değişiyor, bazende duruyor.
Sonuç itibariyle ihtiyaç olmadıkça bir daha kullanmayı düşünmüyorum.
O belediyelerden kaynaklı.
Uzak durun bu ........ Firmadan. !!!
ve böyle sacma sapan yok günlük şöyle yap böyle yap yok,
süperonline vampir gibi kanımızı emmek istiyor... böyle saçmalıklara prim vermeyin kullanmayın arkadaşlar...
Senin o dediğin bağlantı çeşidini kaç ülkede,kaç isp ne kadar ücrete veriyor,bunlardan haberin var mı ?Bu dediğin şeyin standart bir hizmet haline dönüştüğünü bile varsayarsak,diğer bağlantı ücretlerinden doğal olarak pahalı olacaktır.Hatta İngiltere'de ki isp lerin kampanyalarına bakın bakalım aşağıdan,varmı aralarında 2mbit upload speed geçen
store.virginmedia.com/... ispreview.co.uk/... ispreview.co.uk/... ispreview.co.uk/...
Gidip işin içine Japonya ve Rusya'yı katmadığınız sürece aslında tablo pek değişik değil,burada belirtilen fiyatlar standart fiyatlar ve bunların yarısı vaat ettikleri fiber interneti sadece kutuya kadar çekiyorlar.Amerika'da aynı ISP yine 14 mbit hızı 1mbit upload ile veriyor ve bu hız 8 e kadar düşüyor.Kaldı ki bu ülkelerdeki ISP sayısını düşünürsek bizimkine nazaran çok fazla,ancak onlar bile bazı şeylere limit getiriyor.Illegal paylaşımda para veya hapis cezasıda cabası.Eğer standart hizmetlerin dışında servis kullanmak isterseniz,birçok avrupa ülkesinde fiyatlar gerçekten uçuk seviyede,birkaç küçük Avrupa ülkesi hariç.Kota başka yerlerde yok diyenlerde bu linkleri incelesinler.
linkteki bağlantı en küçük tarife herkese hitab etmeyebilir ama sadece bir tanesi
15/7 burdaki 7 upload dır bende inanamadım ama oluyo işte
statik ip ful sınırsız yurt içi yurt dışı eşit upload
bobbası bu sabit kararlı öyle zırp pırt kesilme yok
ayrıca antivürüs var nod 32
24 ay tahüt yapar isen 14,80 leva
1 leva 1,20 TL yada o civarlarda
bu fiyatlar ile bu firma kar ediyor ise ki mutlaka ediyor dur bizim firmala müşteriler nasıl kandırıyor anlamışsındır
bu sadece bir firma daha onlarca firma var rekabetin güzel yanı istediğin bağlantıyı istedğin fiyata alırsın da burda değil
Şimdi türkiyeye gellelim rekabet yok bazılarına göre var da fiyatlar habire günceleniyo nedese tabi zam değil demi tt nete de var süper onlinede de var
tt neti bıraktım zaten o yağlı kablolar çürüsün de dsl veremese daha iyi olur süper online iste başlarda her ne hikmet ise yarı yarıya upload hızları veriyordu baktı altyapı yetmiyor hop akk 3 mbt devam da akk uyguluyor isen sınırsız diye bağlantı satamazsın rekabete aykırı da bişey diyen yok bir iki sene önce 10 mbt gerçek sınırsız 99 liraydı şimdi altınla yada başka bişeyle yarışıyo fiyatlar şimidi bunları okurmusun bilmem de vergiler de pahalı akk gelir isek her işin adabı vardır madem uygulayacaksın akk gün içinde kulanımı pik yaptıgı saten kes herkesin hıznı tabi 25 yada 50 gb sonra vede bir sonraki gün aynı hıza dönersin yada dersin ki gün içi p2p yapmayın tamamen engelersin gün içinde ama ğece 12 den sonra dizin p2p serbest bırakırsın sabah 6 kadar indiren indirsin senin de bildiğin şeylerdir bunlar herkes öğrendi zaten bunları da uygulayan yok bizim akk maşahı var 20 mbt 3mbt e porşeden in murat 131 bin hemde ay sonuna kadar herkesi güler buna böyle rekabet olmaz ise bizde düşük hız düşük upload böyle gider sakın bana bg o baglantıyı kaç kişi kulanıyor ki diye sorma baya abonesi var burdakiler gibi rakipsiz değil ler
vivacom.bg/...
Turk Telekom hizmeti geç getirdi diye veya tam olarak vaat ettiği hızı veremiyor diye,hiç kimse veremeyecek mi ? Teknik açıklama konusuna gelirsek,google a yazarsan zaten karşına bununla ilgili onlarca sayfa çıkacaktır,bence tekrardan bazı şeylerin dile getirilmesine gerek yok.TTnet,superonline,uydunet vs bunların hepsi birbiriyle eşdeğer biçimde gitmiyor maalesef,zaten gittiği takdir de rekabet pek söz konusu olamaz.Diğer yandan adil kullanım kotası bugün kaldırıldı diyelim,yarın birçok kimse web tarayıcısında sayfa açamayacak hale gelir,bunu düşünen oldumu merak ediyorum.Bende kota olmasına karşıyım,ancak takdir edersiniz ki şu anda buna uygun altyapı yok.İnternete varıncaya kadar,enerji anlamında hala düzgün bir altyapımız yok iken,gidipte internette vaat edilen hızı alamıyorum demek biraz saçma,p2p açıp sabaha kadar upload/download yapayım başkası umurumda değil düşüncesiyle biz daha nice engellerle karşılaşırız
bu mesaj 1mb internete 55tl verip 1mb bile alamayan kaz bir kullanıcı tarafından atılmıştır.
O zaman kendi routerinizi takin. Ben oyle yaptim. Evlere verdikleri cihazlar bildiginiz siradan wireless routerlar. Fiberoptik baglanti binanin altinda kutuda oluyor. Gereken tek sey ppoe sifreleri. Onuda superonlinei ararsaniz veriyorlar.
Ben 20mbps kullanıyorum ama bana 150'lik router taktılar. Hatta sordum eskiden(3 sene önce başka bir evde kullanmıştım) pirelli veriyordunuz o niye değişti dedim, adam onun wi-fi'si 20mbps için yeterli değil bu 150mps'ye kadar destekliyor dedi. Siz sanırım eski bir kullanıcısınız.
100 Mbps'den 3 Mbps ye düşünce Ferrari'den Tofaş'a düşmüş gibi oluyorsunuz.