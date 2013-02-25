Turkcell Superonline fiber internet müşterileri için Turbo Buton hizmetini başlattı





Fiber internet alanında önemli yatırımlar yapan ve müşteri sayısını artıran Turkcell Superonline, abonelerine Turbo Buton adında yeni bir hizmeti sunmaya başladı.





Turbo Buton ile fiber internet aboneleri 24 saat boyunca kesintisiz olarak 100Mbps internet hızına erişme imkanı elde ediyor. Üstelik Hız Alanı'na da takılmadan bu imkanı kullanabiliyor. 24 saat bitiminde abone eski hızına ve paketine geri dönüyor.





Turbo Buton bir ay içerisinde üç kez kullanılabiliyor ve 24 saat hız artırımı 9.90TL olarak ücretlendiriliyor. Ay sonunda ücret faturadan tahsil ediliyor.





Turbo Buton sahibi olmak için "TURBO" yazıp 0532 752 20 00'e bir SMS atmak veya Online İşlem Merkezi'ne gelerek anında başvurmak yeterli.

http://www.superonline.net/kampanya-detay?k=54&d=turbo-buton&t=3