Turkcell, 50G-PON testinde fiber hız rekoru kırdı

Tam Boyutta Gör Turkcell fiber ağdan yüksek hızlar elde edilmesine imkan tanıyan 50G-PON teknolojisini test etti. Mevcut teknolojilere göre 5 kat daha yüksek hız sunan 50G-PON önümüzdeki 3 yıl içinde yaygınlaşması bekleniyor. 50G-PON teknolojisiyle; yüksek hız ve çok düşük gecikme sunulacak.

Bir fiber kılında 59 Gbps rekor hıza ulaşıldı

Turkcell ve Huawei iş birliğiyle gerçekleştirile 50G-PON testinde downstream (indirme) yönünde 42 Gbps hıza ulaşılırken, upstream (yükleme) yönünde ise 17 Gbps hız kaydedildi. Böylece tek bir ekipman ve tek bir fiber kılı kullanılarak toplamda 59 Gbps hıza ulaşıldı.

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50G-PON testinin, Türkiye’nin dijital dönüşüm hedefleri doğrultusunda önemli bir kilometre taşı olduğunu söyleyen Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, “Rekora imza attığımız bu test, aslında Turkcell'in teknoloji alanındaki liderliğinin bir göstergesi. Müşterilerimiz için sadece bugüne değil geleceğe hazırlanıyoruz. Bu denememiz, müşterilerimize daha hızlı, güvenilir ve yüksek performanslı iletişim çözümleri sunma taahhüdümüzün bir yansıması. 50G-PON teknolojisi, önümüzdeki dönem 5G ve ötesi iletişim altyapılarının devreye girmesiyle birlikte ihtiyaç duyulacak olan daha yüksek hız ve düşük gecikme imkânını sağlayacak. Mevcut teknolojiye göre 5 kat daha yüksek hız sunabilen 50-GPON’un önümüzdeki 3 yıl içinde yaygınlaşmasını öngörüyoruz. Bu teknoloji öncelikle baz istasyonları ve veri merkezleri gibi yüksek hız gereksinimi olan noktalara hizmet verecek. Ülkemizin dijitalleşmesine ivme kazandırmak için bu tarz yenilikçi teknolojilere yatırımlarımızı sürdüreceğiz” dedi.

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