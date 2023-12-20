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    Turkcell, 50G-PON testinde fiber hız rekoru kırdı

    Turkcell Kartal’daki fiber test ağında 50G-PON teknolojisini test etti. Bir fiber kılından 56 Gbps hız elde etmeyi başardı.                                              
    Turkcell 50G-PON testinde 59 Gbps hız ile rekor kırdı Tam Boyutta Gör
    Turkcell fiber ağdan yüksek hızlar elde edilmesine imkan tanıyan 50G-PON teknolojisini test etti. Mevcut teknolojilere göre 5 kat daha yüksek hız sunan 50G-PON önümüzdeki 3 yıl içinde yaygınlaşması bekleniyor. 50G-PON teknolojisiyle; yüksek hız ve çok düşük gecikme sunulacak.

    Bir fiber kılında 59 Gbps rekor hıza ulaşıldı

    Turkcell ve Huawei iş birliğiyle gerçekleştirile 50G-PON testinde downstream (indirme) yönünde 42 Gbps hıza ulaşılırken, upstream (yükleme) yönünde ise 17 Gbps hız kaydedildi. Böylece tek bir ekipman ve tek bir fiber kılı kullanılarak toplamda 59 Gbps hıza ulaşıldı.

    50G-PON testinin, Türkiye’nin dijital dönüşüm hedefleri doğrultusunda önemli bir kilometre taşı olduğunu söyleyen Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, “Rekora imza attığımız bu test, aslında Turkcell'in teknoloji alanındaki liderliğinin bir göstergesi. Müşterilerimiz için sadece bugüne değil geleceğe hazırlanıyoruz. Bu denememiz, müşterilerimize daha hızlı, güvenilir ve yüksek performanslı iletişim çözümleri sunma taahhüdümüzün bir yansıması. 50G-PON teknolojisi, önümüzdeki dönem 5G ve ötesi iletişim altyapılarının devreye girmesiyle birlikte ihtiyaç duyulacak olan daha yüksek hız ve düşük gecikme imkânını sağlayacak. Mevcut teknolojiye göre 5 kat daha yüksek hız sunabilen 50-GPON’un önümüzdeki 3 yıl içinde yaygınlaşmasını öngörüyoruz. Bu teknoloji öncelikle baz istasyonları ve veri merkezleri gibi yüksek hız gereksinimi olan noktalara hizmet verecek. Ülkemizin dijitalleşmesine ivme kazandırmak için bu tarz yenilikçi teknolojilere yatırımlarımızı sürdüreceğiz” dedi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 2 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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