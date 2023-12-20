Turkcell, 50G-PON testinde fiber hız rekoru kırdı

Bir fiber kılında 59 Gbps rekor hıza ulaşıldı
Turkcell ve Huawei iş birliğiyle gerçekleştirile 50G-PON testinde downstream (indirme) yönünde 42 Gbps hıza ulaşılırken, upstream (yükleme) yönünde ise 17 Gbps hız kaydedildi. Böylece tek bir ekipman ve tek bir fiber kılı kullanılarak toplamda 59 Gbps hıza ulaşıldı.
50G-PON testinin, Türkiye’nin dijital dönüşüm hedefleri doğrultusunda önemli bir kilometre taşı olduğunu söyleyen Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, “Rekora imza attığımız bu test, aslında Turkcell'in teknoloji alanındaki liderliğinin bir göstergesi. Müşterilerimiz için sadece bugüne değil geleceğe hazırlanıyoruz. Bu denememiz, müşterilerimize daha hızlı, güvenilir ve yüksek performanslı iletişim çözümleri sunma taahhüdümüzün bir yansıması. 50G-PON teknolojisi, önümüzdeki dönem 5G ve ötesi iletişim altyapılarının devreye girmesiyle birlikte ihtiyaç duyulacak olan daha yüksek hız ve düşük gecikme imkânını sağlayacak. Mevcut teknolojiye göre 5 kat daha yüksek hız sunabilen 50-GPON’un önümüzdeki 3 yıl içinde yaygınlaşmasını öngörüyoruz. Bu teknoloji öncelikle baz istasyonları ve veri merkezleri gibi yüksek hız gereksinimi olan noktalara hizmet verecek. Ülkemizin dijitalleşmesine ivme kazandırmak için bu tarz yenilikçi teknolojilere yatırımlarımızı sürdüreceğiz” dedi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.