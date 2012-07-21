Turkcell Superonline ile Türkiye, fiber internette Avrupa ülkeleri arasında en hızlı büyüyen 3. ülke oldu

Türkiye'de fiber altyapısı ile internet hizmeti sağlayan Turkcell Superonline, 2011 yılının son 6 ayında fiber internette 70 binin üzerinde yeni abone kazanarak Türkiye'nin Avrupa'da 3. sıraya yerleşmesini sağladı.





IDATE'in Avrupa Eve Kadar Fiber İnternet Konseyi (FTTH Council Europe) için hazırladığı son raporda Türkiye, Turkcell Superonline'ın 2011 yılının son 6 ayında fiber internette 70 binin üzerinde yeni abone sayısıyla, Avrupa ilk 5 sıralamasında İspanya ve Hollanda'yı geride bırakarak üçüncü sırada yer aldı.





Listenin ilk sırasında 100 bin yeni abone ile Ukrayna ve ikinci sırasında 73 bin yeni abone ile Fransa bulunuyor.





Fiber internet konusunda dünyanın en saygın kurumlarından FTTH (Fiber-To-The-Home/Eve Kadar Fiber) Konseyi'nin önceki raporunda da, Türkiye penetrasyon açısından bir sıra daha yükselerek İtalya'nın önünde 7. sırada yer almıştı.





Türkiye raporda ayrıca, 2011 sonu itibariyle 200 binin üzerinde fiber abonesi olan ülkeler arasında, Portekiz ile birlikte en yüksek büyümeyi gerçekleştiren ülke oldu.





IDATE raporuna göre, Türkiye, Turkcell Superonline ile 100 binin üzerinde haneye 1000 Mbps hizmeti veren 10 ülkeden biri oldu.





Konuyla ilgili açıklama yapan Turkcell Superonline Genel Müdürü Murat Erkan, raporda dünyanın önde gelen operatörleri arasında yer aldıkları için Türkiye adına gurur duyduklarını belirterek; "Turkcell Superonline'ın fiber yatırımlarının Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşmasına bir adım daha yaklaştırdığına inanıyoruz. Ülkemizin dünyadaki en hızlı internet teknolojisi olan fiber interneti evlere kadar getiren ilk operatörü olarak, Türkiye'nin bu yeni iletişim altyapısına sahip ülkeler arasında daha da yükselmesi için gerekli yatırımlara devam edeceğiz" dedi.