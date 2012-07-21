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Turkcell Superonline ile Türkiye, fiber internette Avrupa ülkeleri arasında en hızlı büyüyen 3. ülke oldu

6 yıl
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Türkiye'de fiber altyapısı ile internet hizmeti sağlayan Turkcell Superonline, 2011 yılının son 6 ayında fiber internette 70 binin üzerinde yeni abone kazanarak Türkiye'nin Avrupa'da 3. sıraya yerleşmesini sağladı.

IDATE'in Avrupa Eve Kadar Fiber İnternet Konseyi (FTTH Council Europe) için hazırladığı son raporda Türkiye, Turkcell Superonline'ın 2011 yılının son 6 ayında fiber internette 70 binin üzerinde yeni abone sayısıyla, Avrupa ilk 5 sıralamasında İspanya ve Hollanda'yı geride bırakarak üçüncü sırada yer aldı.

Listenin ilk sırasında 100 bin yeni abone ile Ukrayna ve ikinci sırasında 73 bin yeni abone ile Fransa bulunuyor.

Fiber internet konusunda dünyanın en saygın kurumlarından FTTH (Fiber-To-The-Home/Eve Kadar Fiber) Konseyi'nin önceki raporunda da, Türkiye penetrasyon açısından bir sıra daha yükselerek İtalya'nın önünde 7. sırada yer almıştı.

Türkiye raporda ayrıca, 2011 sonu itibariyle 200 binin üzerinde fiber abonesi olan ülkeler arasında, Portekiz ile birlikte en yüksek büyümeyi gerçekleştiren ülke oldu.

IDATE raporuna göre, Türkiye, Turkcell Superonline ile 100 binin üzerinde haneye 1000 Mbps hizmeti veren 10 ülkeden biri oldu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Turkcell Superonline Genel Müdürü Murat Erkan, raporda dünyanın önde gelen operatörleri arasında yer aldıkları için Türkiye adına gurur duyduklarını belirterek; "Turkcell Superonline'ın fiber yatırımlarının Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşmasına bir adım daha yaklaştırdığına inanıyoruz. Ülkemizin dünyadaki en hızlı internet teknolojisi olan fiber interneti evlere kadar getiren ilk operatörü olarak, Türkiye'nin bu yeni iletişim altyapısına sahip ülkeler arasında daha da yükselmesi için gerekli yatırımlara devam edeceğiz" dedi.

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.TRinTY. 6 yıl en beğenilen
Karşılaştırma yapılan ülkelerde ADSL teknolojisi neredeyse terkedilmiş herkes fiber kullanıyor.Orada yeni fiber abonesi bulmak kolay değil ama ülkemizde mecburi durumlar olduğundan bize ne verirseler almak zorunda kalıyoruz.Süperonline fiberlerinde bulut sistemlerin yaygınlaşması ile sıkıntılar ortaya çıkacaktır.Bu kadar geç bir alt yapı kurupta bunu bile yetersiz kuruyorlar.1000 Mbit lik tarifesinde bile upload 20 Mbit.Şu an upload da yüksek hızlara gerek duyulmuyor ama yakın zamanlarda download kadar upload için de yüksek hızlar gerekecek o zaman bu asimetrik altyapı ile nasıl çözümler sunulacak acaba?
Karşılaştırma yapılan ülkelerde ADSL teknolojisi neredeyse terkedilmiş herkes fiber kullanıyor.Orada yeni fiber abonesi bulmak kolay değil ama ülkemizde mecburi...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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DH Misafiri 6 yıl
sakın inanmayın Çankaya diyolar ama hiç bir yerinde kulanan yok nerdeyse sınırlı siteler kullanıyor sadece çünkü alt yapı felan yok diyorlar ama gözümüzle gördük çektiklerini. tamam çektiniz ama başvuruda bulunuyoruz fiber alt yapısı yok adsl var .eee ben ne anladım fiber çekmekten !
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Srcn81 6 yıl
Türkiyenin belirli şehirlerinde halen hizmet veriyor. Biraz daha altyapıyı büyütse hiç fena olmaz..
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rainy69 6 yıl
yemşim o büyümeyi...yahu ne biçim bi hizmet bu ya... 24 saattir net yok... arıyorum... kontrol edelim... evet hata var kayıt alalım... hay kydınızı da sizi de ya... oha diyorum oha bu çağda internetinm yok 24 saattir... yuh diyorum ya... sinirden elim ayağım titriyo walla... fiberinizi deeee...
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E_Aydin35 6 yıl
Bunlar, ülkemiz açısından iyi haberler ancak bu teknolojinin bize verilenlerin doğrultusunda ne denli verimli olduğunu kimse bilmiyor, yaptıkları reklamlardan başka birşey bilinmiyor... Arkadaş bahsetmiş 1000 Mbitlik bir internette bile 20 Mbit upload hızına sahip ise hizmet bumu oluyor ? Zaten yaygınlaşması çok uzun yıllar sürücek bir teknoloji ülkemiz için..
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Ünal 6 yıl
1000 MB interneti şu anda Türkiye'de 3 kişi kullanıyor ev kullanıcısı olarak tabi. İki kişi İstanbul'da bir Kişi Ankara'da. Geçiniz bunları. Eski bir çalışanıyım Superonline'ın. Kapıları çaldığımda aldığım şikayetleri ben bilirim. Hep aynı şikayet.
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Saint2 6 yıl
1-2 haftadır Superonline'in fiber optik bağlantısı ile alakalı haber çıkmayınca Donanım Haber'e birşey oldu zannetmiştim. Allah şükür yaşıyorlarmış. :))
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Capt. Awesome 6 yıl
Büyüyorlar büyüyorlar da ölmeden şu fiberi görebilecek miyiz onu düşünüyorum ben, hem gelse de AKK var. İki ucu kokulu değnek gibi...
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Sharelock 6 yıl
En hızlı büyünler içinde olması normal, Avrupanın hepsi fiber internet'te büyüdüğü için böyle kelime oyunları yapıyorlar.
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BuBBa123 6 yıl
hayatlari yalan bu adamlarin
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maglev45 6 yıl
Reklam kokan hareketler bunlar.
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eulogy 6 yıl
"en hızlı büyüyen" ifadesi çok aldatıcı.
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DigitalKral 6 yıl
MrPerFormance
Yanlış bilgi vermiş olmayayım ama türk telekom izmirde fiber döşemeye başlamış. Artık telefon dahil herşey fiber üzerinden gönderilecekmiş. Sanırım bakır kobloyu yavaştan terk ediyorlar. İzmir Alsancak bölgesi bitmiş.Şimdi Çankaya taraflarına başlamışlar.

Gaziemir'de benim bizim siteyi komple telefonları bile fibere aldılar.
Benim evimde Süperonline'ında ttnetinde fiber alt yapısı var ama ben ikisinide kullanmıyorum. Neden çünkü saçma salak AKK yüzünden. 2,5 yıl Süperonline kullandım Mayıs ayında AKK yüzünden daha ayın 5'inde hızımı 1 mbps'e düşünce 20 mbps'lik aboneliğimi iptal ettirdim. 1 ay önce 49 tl 'ye kullandığım tarifeyi 1 ay sonra 199 tl 'ye kullanabilirsin dediler. O gün iptal ettirdim. AKK saçmalığı devam ettiği sürecede kullanmam. Şuan Vodafone 3g üzerinden internete bağlanıyorum. bana yetmiyor ama yinede inadım inat AKK olduğu sürece kullanmayacağım. Metronet var AKK ve asimetrik olmayan ama oda yeni abone almayı ve altyapı kurmayı bırakmış.
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MrPerFormance 6 yıl
Yanlış bilgi vermiş olmayayım ama türk telekom izmirde fiber döşemeye başlamış. Artık telefon dahil herşey fiber üzerinden gönderilecekmiş. Sanırım bakır kobloyu yavaştan terk ediyorlar. İzmir Alsancak bölgesi bitmiş.Şimdi Çankaya taraflarına başlamışlar.
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jovanovic 6 yıl
Neyin fiberi yahu ....En az 1 milyonluk ilcede 10 tane yere fiber veren anlayis...
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