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Turkcell Superonline yurt dışı çıkış kapasitesini 1,5 Terabit'e yükseltti

4 yıl
4,4b
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22
Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Turkcell Superonline yurt dışı çıkış kapasitesini 1,5 Terabit'e yükseltti
Ülkemizde artan bant genişlikleri, yükselen bağlantı hızları ve kalabalıklaşmaya başlayan abone sayısı, kapasite artırımını mecbur hale getiriyor. Turkcell Superonline bu açıdan önemli bir yatırıma imza atıyor. 

Firma yaptığı duyuruda yeni küresel operatörlerin ve yatırımcıların Türkiye pazarına girişini desteklemek adına yurt dışı çıkış kapasitesini 1.5Tbps'ye yükselttiğini açıkladı. Firma Türkiye internet pazarını geliştirmenin yanı sıra müşterilerinin hızlı ve kaliteli şekilde dünyaya ve yurt dışındaki içeriğe erişmesini sağlamak amacını güdüyor. 

Kapasite artışıyla birlikte Turkcell Superonline, özellikle Ortadoğu bölgesinde artan internet talebini karşılamada önemli bir rol üstlenecek. Aynı zamanda ulusal büyük oyuncuların ve içerik sahiplerinin içeriklerini Türkiye'de barındırmalarını da teşvik edecek. Ayrıca stratejik işbirlikleriyle Ortadoğu ve Kafkaslar'daki operatörlerin ve müşterilerinin İstanbul'dan hızlı ve kaliteli şekilde Dünyanın en büyük operatörlerine ulaşmasını sağlayacak. 

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Statistik 4 yıl en beğenilen
Biz bu haberden ne anliyoruz peki? Eski cikis kapasitesi kacti? Kac oraninda artia oldu? Bu artis hizlari ve tarife fiyatlarini nasil etkileyecek?
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İrfan.S 4 yıl javaprof
javaprof

süperonline pişmanlıktır 6 ay evime internet gelmedi aradığım telefonu açmadılar ttnet gibi destek ekibi göndermiyorlar bizim ekibimiz yok ttneti arayın diyorlar biz onların altyapısını kullanıyoruz diyorlardı arada bir eve internet geliyodu ancak sözlük okumaya ve dh sdne bakmaya yetiyordu sonra 6 ay sonunda babam sinirlendi ttneti aradı bizde kapattırdık türkcelli bide bizden para kestiler sonra internetin nasıl bişey olduğunu öğrendim şimdi 720 p filmler izleyebiliyorum hiç donmadan adamsın ttnet ama daha da gelişmen lazım millet 4k video izliyo.

@javaprof isimli arkadaşımız,

"SüperOnline Pişmanlıktır" konulu kompozisyonunda noktalama işareti kullanımının önemine dikkat çekmiş. Kendisine teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum..
javaprofsüperonline pişmanlıktır 6 ay evime internet gelmedi aradığım telefonu açmadılar ttnet gibi destek ekibi göndermiyorlar bizim ek...
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2 Yanıt Yanıtla +6
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Batuist 4 yıl
superonline'ın adsl servisini kullanıyorsanız bilin ki o superonline değil ttnetin hizmetidir. superonlineda tıpkı diğer farklı operatörler gibi ttnet üzerinden alıp satan bir aracı kuruluştur.
Superonline'ın kendini asıl göstediği yer fiber internet servisidir. Fiberde kendi alt yapısını kullandığı için bu hizmet ttnet değil kendi hizmetidir. dolayısıyla superonline adsl hizmeti kullanıyorsanız kullandığınız muhittedeki ttnetin kalitesiyle en fazla servis alıyorsunuz ve kötü bir adsl ile karşılaştığınızda bunu superonline'ın üzerine atmak ne kadar doğru olur tartışılır.
Fiber konusuna gelirsek gerçek manada fiber hizmeti veren tek kuruluş. ttnet vdsl modem ile size fiber internet veriyor, superonline ise fiber kabloyu evinizde ki modeme kadar çekiyor. yani data evinizin içinden dışarıya ışık olarak çıkıyor ve evinizin içine kadar ışık olarak geliyor. buradaki modemle PCnize internet olarak dönüşüyor. ttnet'teki gibi bir yere kadar fiber bir yerden sonra bakır tel uygulaması yok. o yüzden pinglerinizde superonlineda oldukça düşük. mesela benim ping değerim 1ms.. sadece ping değeri bile internette gezinirken oldukça konfor sağlıyor. biraz reklam gibi oldu ama 2 senedir superonline fiber kullanıyorum ttnetten yada şöyle söyliyim adslden çok çok daha iyi..
superonline'ın adsl servisini kullanıyorsanız bilin ki o superonline değil ttnetin hizmetidir. superonlineda tıpkı diğer farklı operatörler gibi ttnet üzerinden...
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Hakimutata Insane 1 yıl
hiç ama hiç memnun değilim. 443 kendi kullanıyor müşterisine vermiyor ayrıyetten yurtdışında oyun oynuyorsan sakin superonline alma hüsranla son bulur.
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interwap 4 yıl
Bir kaç zamandır farklı mekan ve sağlayıcılar da Internette sıkıntı yaşıyorum. Bir siteye girmek istediğimde önce 3-5 saniye kuru kuruya bekletiyor. Sonrasında siteyle bağlantı kurup yüklemeye başlıyor. Sitenin yüklenmesi 8-10 saniyeyi buluyor. Speedtest yapınca 8-10 Mbit çıkıyor. Normalde 2 saniyede yüklenebilecek bir site. Nasıl bir sebebi vardır ki böyle bir sonuç çıkıyor.
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Morphinz 4 yıl
Superonline ADSL pişmanlıktır. TTnet'den geçtim ve 1 ay sonra geri döndüm. 360p video açmaz ping 100'den aşağıya düşmez High-Tech bilgisayarım var kanı arabası gibi çalışıyor internet ne anladım bu işten???
Eğer Fiber değilse Süperonline almayın arkadaşlar. TTnet'de aynı haltın laciverti gerçi. 1 yıl önce 50 ping aldığım yerden şuan 80 ping alıyorum. Abone sayısı artıyor ama İSS'lerde gelişme yok. Parayı kazanıp yatıyolar aşağıya.
Bütün internet sağlayıcıların ALLAH belasını versin. İsveç'de TELIA diye bir firma var ulan isveç'in köyünde bile 100 mbit Fiber var. Şu firma TR'ye gelsin şerefsizim bunların hepsini siler süpürür çıktıları yere geri sokar...
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muratai 4 yıl
Bu arada, madem 1500 gbit yurtdışı çıkışları var, neden AKK ları arttırmıyorlar?
Yoksa 1500 gbit çıkışlarındada 1500 TB kota mı var? :)
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Nevec 4 yıl
Ttnet kullanırkende sorun yaşamadım superonline fiber kullanıncada internet konusunda baya şanslıyım
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shadowtr 4 yıl
ADSL TTNet e de bağlı olsa Superonline'ın müşterisine destek vermeyip TTNet ilee görüşün demesi kadar saçma bir şey yok. Hem hizmeti sat hem destek verme...
Dsmart internet kullanıyorum bir kaç kez ciddi sorun yaşadım 3-4 yıl boyunca, hepsinde de TT ile görüşüp hallettiler, beni aracı yapmadılar olması gerektiği gibi...
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E_Aydin35 4 yıl
Artış oranı ve miktarı verilmemiş olsa da grafikte artan bir gelişme her zaman olumlu katkı yönünde büyük bir adımdır.. :)
Bir ağcı olarak bu habere ve çıkış kapasitemizin artmasına sevindim. Türkiyede internet kullanımı müthiş bir hızla artıyor..
Tarifeler uygun hala geliyor, ortalama hızlarımızda azımsanacak durumda değil. Teknolojinin, bilgiye hızlı erişen bir ortam hazırladığını ve aynı denli gücün; bilgiye en çabuk yoldan gidebilmekle mümkün olacağını görüyoruz. Bu noktada geride kalmamak birçok açıdan iyi bir durum.
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muratai 4 yıl
1500 gbit ciddi bir rakam.
Keşke azıcık şeffaf olsalarda hangi firmadan kaç gbit hatları var yazsalar.
TATA kaç gbit mesela?
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Crauls 4 yıl
Bireysel ev kullanicisina avantaji nedir yada olacakmi,ve fiberi hala yayamadilar illa imxa toplanilmasini istiyorlar.
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Statistik 4 yıl en beğenilen
Biz bu haberden ne anliyoruz peki? Eski cikis kapasitesi kacti? Kac oraninda artia oldu? Bu artis hizlari ve tarife fiyatlarini nasil etkileyecek?
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Elsa 4 yıl
Superonline servisi güzel ama teknik sistemi hakikaten rezalet. Altı üstü yeni modem istedik yeni hat bağlamalısınız diyorlar sonunda bölge müdürü ile konuştum da öyle bağladılar.
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