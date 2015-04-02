Turkcell Superonline yurt dışı çıkış kapasitesini 1,5 Terabit'e yükseltti

Ülkemizde artan bant genişlikleri, yükselen bağlantı hızları ve kalabalıklaşmaya başlayan abone sayısı, kapasite artırımını mecbur hale getiriyor. Turkcell Superonline bu açıdan önemli bir yatırıma imza atıyor.





Firma yaptığı duyuruda yeni küresel operatörlerin ve yatırımcıların Türkiye pazarına girişini desteklemek adına yurt dışı çıkış kapasitesini 1.5Tbps'ye yükselttiğini açıkladı. Firma Türkiye internet pazarını geliştirmenin yanı sıra müşterilerinin hızlı ve kaliteli şekilde dünyaya ve yurt dışındaki içeriğe erişmesini sağlamak amacını güdüyor.





Kapasite artışıyla birlikte Turkcell Superonline, özellikle Ortadoğu bölgesinde artan internet talebini karşılamada önemli bir rol üstlenecek. Aynı zamanda ulusal büyük oyuncuların ve içerik sahiplerinin içeriklerini Türkiye'de barındırmalarını da teşvik edecek. Ayrıca stratejik işbirlikleriyle Ortadoğu ve Kafkaslar'daki operatörlerin ve müşterilerinin İstanbul'dan hızlı ve kaliteli şekilde Dünyanın en büyük operatörlerine ulaşmasını sağlayacak.