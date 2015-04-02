Turkcell Superonline yurt dışı çıkış kapasitesini 1,5 Terabit'e yükseltti

Haber Editörü
Ülkemizde artan bant genişlikleri, yükselen bağlantı hızları ve kalabalıklaşmaya başlayan abone sayısı, kapasite artırımını mecbur hale getiriyor. Turkcell Superonline bu açıdan önemli bir yatırıma imza atıyor.
Firma yaptığı duyuruda yeni küresel operatörlerin ve yatırımcıların Türkiye pazarına girişini desteklemek adına yurt dışı çıkış kapasitesini 1.5Tbps'ye yükselttiğini açıkladı. Firma Türkiye internet pazarını geliştirmenin yanı sıra müşterilerinin hızlı ve kaliteli şekilde dünyaya ve yurt dışındaki içeriğe erişmesini sağlamak amacını güdüyor.
Kapasite artışıyla birlikte Turkcell Superonline, özellikle Ortadoğu bölgesinde artan internet talebini karşılamada önemli bir rol üstlenecek. Aynı zamanda ulusal büyük oyuncuların ve içerik sahiplerinin içeriklerini Türkiye'de barındırmalarını da teşvik edecek. Ayrıca stratejik işbirlikleriyle Ortadoğu ve Kafkaslar'daki operatörlerin ve müşterilerinin İstanbul'dan hızlı ve kaliteli şekilde Dünyanın en büyük operatörlerine ulaşmasını sağlayacak.
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@javaprof isimli arkadaşımız,
"SüperOnline Pişmanlıktır" konulu kompozisyonunda noktalama işareti kullanımının önemine dikkat çekmiş. Kendisine teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum..
Superonline'ın kendini asıl göstediği yer fiber internet servisidir. Fiberde kendi alt yapısını kullandığı için bu hizmet ttnet değil kendi hizmetidir. dolayısıyla superonline adsl hizmeti kullanıyorsanız kullandığınız muhittedeki ttnetin kalitesiyle en fazla servis alıyorsunuz ve kötü bir adsl ile karşılaştığınızda bunu superonline'ın üzerine atmak ne kadar doğru olur tartışılır.
Fiber konusuna gelirsek gerçek manada fiber hizmeti veren tek kuruluş. ttnet vdsl modem ile size fiber internet veriyor, superonline ise fiber kabloyu evinizde ki modeme kadar çekiyor. yani data evinizin içinden dışarıya ışık olarak çıkıyor ve evinizin içine kadar ışık olarak geliyor. buradaki modemle PCnize internet olarak dönüşüyor. ttnet'teki gibi bir yere kadar fiber bir yerden sonra bakır tel uygulaması yok. o yüzden pinglerinizde superonlineda oldukça düşük. mesela benim ping değerim 1ms.. sadece ping değeri bile internette gezinirken oldukça konfor sağlıyor. biraz reklam gibi oldu ama 2 senedir superonline fiber kullanıyorum ttnetten yada şöyle söyliyim adslden çok çok daha iyi..