Turkcell Vınn WiFi Modem Video İnceleme

Bu videomuzda Turkcell'in Vınn ailesi altında satışa sunduğu ve GSM altyapısı üzerinden sağladığı internet erişimini WiFi ile 10 cihaza kadar paylaştıran modemi Vınn WiFi modelini inceliyoruz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.