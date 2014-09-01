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Turkcell Vınn WiFi Modem Video İnceleme

4 yıl
70,9b
1
Cep Tel Aksesuarları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Bu videomuzda Turkcell'in Vınn ailesi altında satışa sunduğu ve GSM altyapısı üzerinden sağladığı internet erişimini WiFi ile 10 cihaza kadar paylaştıran modemi Vınn WiFi modelini inceliyoruz.
 

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mataeyp 2 yıl
arkadaşlar modem wi-fi olupta kira ile alabileceğim biri varmıdır 2-3 saaat kullanıcam sadece
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arel.gr 2 yıl mataeyp
mataeyp

merhaba acaba modem wi-fi nizi bana kiralayabilirmisiniz ?

olur, ne kira onerirsiniz ?
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onur89tr 3 yıl
Dediğim gibi vinn ve router kullanmak yerine vinnin wifilileri var foto verdim. Onu kullan. Routerin isini yapar. 10 kisi destekler. iyice ayarlari kurcala. Uyku modunu (wifilisi icin)bul ve "hiçbir zaman" yap. İlla bu donanımlarla yapıcam diyorsan netsh wlan diye Google'da arat. Programsiz bat dosyası oluşturup rooter gibi kullanabilirsin. Benim ihtiyacım kalmadigindan sildim. Geç ynt için özür. İnternetim 25ine kadar yok. Saygılar.
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arel.gr 3 yıl
oouuuw ne demmek efendim gec olsun hep böyle özünden olsun, çok makbule gecti

ZTE MF65M Pocket Wifi ile halletmek işin kolay tarafı, dediğin doğru elımdekı 3G stıck 'i değerlendirmeyi denemek istiyorum, + tecrube edinmek.
kapsama alanı mesafesi önemlı değil.
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DH Misafiri 3 yıl
Video gözüküyor ama açılmıyor
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OBOZDEN 4 yıl
Arkadaşlar, bu cihazı ben aldım fakat çok verimli kullanmadım. Her yerde çekmiyor ve Bağlantı sürekli kopuyor. Servise verdim hata yok Normal dendi. Ben de TP link in modemini aldım. Sorunsuz kullanıyorum.
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onur89tr 4 yıl
Dostlar bende VINN var, laptopa takıyorum ve Virtual Router Plus ile PS4'e bağlıyorum. Fakat belli bir süre sonra internet kesilmekte. Bunun sebebi nedir? Laptoptaki güç seçeneklerini en iyi performansa aldım. Fakat fark etmedi. Şimdi ben bu VINN WiFi aldığımda bu problem çözülür mü? Acil yanıt beklemekteyim teşekkürler.
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pesci09 4 yıl
.
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pesci09 4 yıl
Turkcell mf65m modelindeki 21.mpslik cihaz alinir mi sizce. Kullananlar nasıl memnun mu?
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Sondroit99 4 yıl
vid yoyu nasıl başlatacağım
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muaz1 4 yıl
Aynen kopyala yapıştır yapıyorum
İyi günler arkadaşlar konuyu buraya açma nedenim Turkcell'in internetini kullanıyor olmam ufak bir uyarı yapmak istiyorum sadece sizde benim gibi yanmayın diye yeni taşındığım mahallede internet alt yapısı olmaması nedeni ile çözüm olarak vınn almaya karar verdik sık internet kullanan biriyimdir neyse 3 gün önce aldık 15gb'a kadar hız düşümü yok 15gb'dan sonra hız düşümü olacak ama sınırsız kullanacaksınız dendi bizde saf gibi kabul ettik normal de araştırırım bu konuları ama internete olan bağlılığım gözümü kör etti tek çare de bu olması sebebiyle kabul ettim 3 gün geçti vınn da sorun var sandım ilk aç kapa aç kapa hep aynıydı aklıma acaba hız düşümü bu kadar olabilir mi diye bir soru takıldı aradım musteri hizmetlerini 15gb'dan sonra hızınız 128kb düşer dedi hanımefendi 1.5 Mb'dan 128 kb ta insanın aklı almıyor ben ttnet'te ki gibi 350 kb düşer sanıyordum nerdeeee kapattırmak için de 330 tl istiyorlar öyle moralim bozuldu ki anlatamam arkadaşlar Millet kendi vatandaşını soymak için sıraya girmiş dikkat edin oyuna gelmeyin şimdi kara kara ne yapacağımı düşünüyorum
suan 128kb bile razıyım
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Virinom 4 yıl muaz1
muaz1
Aynen kopyala yapıştır yapıyorum
İyi günler arkadaşlar konuyu buraya açma nedenim Turkcell'in internetini kullanıyor olmam ufak bir uyarı yapmak istiyorum sadece sizde benim gibi yanmayın diye yeni taşındığım mahallede internet alt yapısı olmaması nedeni ile çözüm olarak vınn almaya karar verdik sık internet kullanan biriyimdir neyse 3 gün önce aldık 15gb'a kadar hız düşümü yok 15gb'dan sonra hız düşümü olacak ama sınırsız kullanacaksınız dendi bizde saf gibi kabul ettik normal de araştırırım bu konuları ama internete olan bağlılığım gözümü kör etti tek çare de bu olması sebebiyle kabul ettim 3 gün geçti vınn da sorun var sandım ilk aç kapa aç kapa hep aynıydı aklıma acaba hız düşümü bu kadar olabilir mi diye bir soru takıldı aradım musteri hizmetlerini 15gb'dan sonra hızınız 128kb düşer dedi hanımefendi 1.5 Mb'dan 128 kb ta insanın aklı almıyor ben ttnet'te ki gibi 350 kb düşer sanıyordum nerdeeee kapattırmak için de 330 tl istiyorlar öyle moralim bozuldu ki anlatamam arkadaşlar Millet kendi vatandaşını soymak için sıraya girmiş dikkat edin oyuna gelmeyin şimdi kara kara ne yapacağımı düşünüyorum
suan 128kb bile razıyım
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Hız testlerine göre 128 kbit hız alıyorsunuz. Bu aynı megabyte megabit arasındaki fark gibi. Ayrıca siz eğer sözleşmeyi okumadan imzaladıysanız bu sizin saflığınız hiç kusura bakmayın.
2 Yanıt Yanıtla
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BSC MISAFIRI 2 4 yıl
X99 anakart ,işlemci ,ve DDR 4 incelemesi bekliyoruz ...
Diyet sitelerden geri kaldınız yazık ..
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