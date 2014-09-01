Turkcell Vınn WiFi Modem Video İnceleme

mataeyp merhaba acaba modem wi-fi nizi bana kiralayabilirmisiniz ?
muaz1 Aynen kopyala yapıştır yapıyorum İyi günler arkadaşlar konuyu buraya açma nedenim Turkcell'in internetini kullanıyor olmam ufak bir uyarı yapmak istiyorum sadece sizde benim gibi yanmayın diye yeni taşındığım mahallede internet alt yapısı olmaması nedeni ile çözüm olarak vınn almaya karar verdik sık internet kullanan biriyimdir neyse 3 gün önce aldık 15gb'a kadar hız düşümü yok 15gb'dan sonra hız düşümü olacak ama sınırsız kullanacaksınız dendi bizde saf gibi kabul ettik normal de araştırırım bu konuları ama internete olan bağlılığım gözümü kör etti tek çare de bu olması sebebiyle kabul ettim 3 gün geçti vınn da sorun var sandım ilk aç kapa aç kapa hep aynıydı aklıma acaba hız düşümü bu kadar olabilir mi diye bir soru takıldı aradım musteri hizmetlerini 15gb'dan sonra hızınız 128kb düşer dedi hanımefendi 1.5 Mb'dan 128 kb ta insanın aklı almıyor ben ttnet'te ki gibi 350 kb düşer sanıyordum nerdeeee kapattırmak için de 330 tl istiyorlar öyle moralim bozuldu ki anlatamam arkadaşlar Millet kendi vatandaşını soymak için sıraya girmiş dikkat edin oyuna gelmeyin şimdi kara kara ne yapacağımı düşünüyorum suan 128kb bile razıyım
olur, ne kira onerirsiniz ?
ZTE MF65M Pocket Wifi ile halletmek işin kolay tarafı, dediğin doğru elımdekı 3G stıck 'i değerlendirmeyi denemek istiyorum, + tecrube edinmek.
kapsama alanı mesafesi önemlı değil.
İyi günler arkadaşlar konuyu buraya açma nedenim Turkcell'in internetini kullanıyor olmam ufak bir uyarı yapmak istiyorum sadece sizde benim gibi yanmayın diye yeni taşındığım mahallede internet alt yapısı olmaması nedeni ile çözüm olarak vınn almaya karar verdik sık internet kullanan biriyimdir neyse 3 gün önce aldık 15gb'a kadar hız düşümü yok 15gb'dan sonra hız düşümü olacak ama sınırsız kullanacaksınız dendi bizde saf gibi kabul ettik normal de araştırırım bu konuları ama internete olan bağlılığım gözümü kör etti tek çare de bu olması sebebiyle kabul ettim 3 gün geçti vınn da sorun var sandım ilk aç kapa aç kapa hep aynıydı aklıma acaba hız düşümü bu kadar olabilir mi diye bir soru takıldı aradım musteri hizmetlerini 15gb'dan sonra hızınız 128kb düşer dedi hanımefendi 1.5 Mb'dan 128 kb ta insanın aklı almıyor ben ttnet'te ki gibi 350 kb düşer sanıyordum nerdeeee kapattırmak için de 330 tl istiyorlar öyle moralim bozuldu ki anlatamam arkadaşlar Millet kendi vatandaşını soymak için sıraya girmiş dikkat edin oyuna gelmeyin şimdi kara kara ne yapacağımı düşünüyorum
suan 128kb bile razıyım
Hız testlerine göre 128 kbit hız alıyorsunuz. Bu aynı megabyte megabit arasındaki fark gibi. Ayrıca siz eğer sözleşmeyi okumadan imzaladıysanız bu sizin saflığınız hiç kusura bakmayın.
Diyet sitelerden geri kaldınız yazık ..