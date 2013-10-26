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Turkcell son çeyrekte tarihinin en yüksek gelirini elde etti

5 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Turkcell son çeyrekte tarihinin en yüksek gelirini elde etti

Ülkemizin en büyük oepratörü konumundaki Turkcell, 2013 yılı üçüncü çeyrek finansal ve operasyonel sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

Turkcell grubu üçüncü çeyrekte 2.98 milyar TL ile tarihinin en yüksek gelirini elde etti. Geçen yıl aynı döneme göre yüzde 8 artış yaşandı. Vergi öncesi kar yıl bazında yüzde 11 artarak 1 milyar TL'ye ulaştı. Net kar ise yüzde 22'lik artışla 699 milyon TL oldu. Firma ilk 9 ayda 1 milyar TL yatırım miktarına ulaştı.

Turkcell'in ülkemizde son çeyrekte kazandığı abone sayısı 322 bin iken toplam abone sayısı 35 milyon oldu. 9 ülkedeki toplam abone sayısı ise 71 milyon oldu. Abone başı aylık ortalama gelir yüzde 3.2 artarak 22.7 milyon TL seviyesine çıkarken, abone başı aylık ortalama kullanım da yüzde 5.6 büyüyerek aylık 271.6 dakikaya ulaştı.

Turkcell'in mobil internet gelirleri yıllık bazda %39 oranında artarak üçüncü çeyrekte 385 milyon TL oldu. Geçen yıl aynı dönemde 5.5 milyon olan akıllı telefon kullanıcısı, son çeyrekte 8.4 milyona ulaştı. Turkcell Superonline ise yüzde 27 yıllık büyüme ile 237 milyon TL gelir elde etti. 

http://medya.turkcell.com.tr/turkcellden-tarihinin-en-yuksek-ceyrek-geliri-bulten_5163.html Yorum Yaz
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cumuk1 5 yıl en beğenilen
oha bayağı sokmuşlar bize
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Dr_Unknown 5 yıl
Anlamadigim sey Turkcell, deger olarak AT&T veya Verizon gibi markalarla mi yarisiyor da haberimiz mi yok. Hadi diyelim ki oyle; tarifelerinde dakika ve SMS'den kısıp o kistigini internete verse daha cok para kazanacak haberi yok zavallinin. Yahu hala binlerce SMS koyuyorlar tarifelerine. İnternet paketi ise 100, 250, 500 MB gibi komik rakamlar. Ucuk fiyatlari hic soylemiyorum bile.
Yurtdisinda kontratli fiyatlari kontratsiz fiyatlarindan cok daha ucuz olan telefonlarin Turkcell vs gibilerinde ise tam tersi oldugunu herkes biliyordur zaten.
Anlamadigim sey Turkcell, deger olarak AT&T veya Verizon gibi markalarla mi yarisiyor da haberimiz mi yok. Hadi diyelim ki oyle; tarifelerinde dakika ve SMS'de...
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asdemre 5 yıl
Ulan şöyle bi 500dk 500sms 2GB internet ver, vergi dahil 30 lira civarında bir para al, kazandığın her kuruş helal olsun.
4 Yanıt Yanıtla +17
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DH Misafiri 5 yıl
merak ediyorumda bu kadar insanı yasal yollardan soyup soğana çevirdiniz.kul hakkından korkmazmısınız.
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TheBloodyGamer 5 yıl
turkcell mi bi daha asla...!

bizleri sömür sonra git oraya buraya sponsor ol. gelir vergisi rekoru ol. bu gayet doğal. yasal soygun.
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Tom Hagen 5 yıl
Turkcell çekim kalitesinden başka bir dalgası olmayan bir operatör.. Vodafone ve aveanın çekmediği yerlerde çekiyor ama aveada tarife alabileceğin paraya Turkcell'de sadece dakika alabiliyorsun.
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alican09turk 5 yıl
İyi de atladığınız bir nokta var. Turkcell Türkiye'nin gelirleri öyle çok abartı bir şekilde artmıyor. Turkcell Superonline büyüyor, gelirleri artıyor haliyle. Aynı zamanda Turkcell, Türkiye ile birlikte 8 ülkede daha iş yapıyor. Onlar da büyüyor, internet gelirleri artıyor, bir sürü servis çıkarıyorlar. Bunlar da Turkcell grubun gelirlerini arttırıyor. Ha bana sorarsanız 35 milyon kazıklanıyor mu kısmen evet ama adamların hizmet kalitesi diğerlerine göre bariz iyi. Aradaki fiyat farkını o yüzden göz ardı edip kullanıyoruz. Bir de kullandığım tarifeye göre kazıklanmıyorum bence ben. Platinum 3000 dk, 3 GB internet, 1000SMS/MMS için 99 TL ödüyorum. +2 TL'ye 2 GB internet veriyor istediğim cihaza paylaştırabiliyorum üstelik. Sinema kampanyasından ayda 45-60 TL kazanç sağlıyorum. Dün mini şarj kaynağı aldım %30 indirim yaptı. Bunun gibi şeylerle baya avantajlı oluyor.
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onur01651 5 yıl
Devlet sağolsun, zamanında Çiller, şimdi bunlar...
Biz ise halen verginin kralını verelim birde sevinelim.
Bir operatörü türkiyenin en zengini yapabiliyorsak adalet işte burdadır.
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umut_baris 5 yıl
Ben kazıklanmaktan memnunum kıskananlar çatlasın ayol.
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clopin 5 yıl
Hayat sömürülünce güzel
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darkest earth 5 yıl
500dk her yone 25 TL. Ederler yoluncak adamı bulurlarsa tabii.
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multiTYRT 5 yıl
O paketlerle daha kar elde eder keratalar.
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Nokia Specialist 5 yıl multiTYRT
multiTYRT

O paketlerle daha kar elde eder keratalar.

İsminde TÜRK olup TÜRKleri kazıklayan şirketten ne hayır beklenir?
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Steve Jobs 5 yıl
32 liraya aylık 1 GB internet paketi satıyor tabi ki o kadar kazancak!
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Nokia Specialist 5 yıl
LUMIA 1020 12AY TAHADDUT AT&T 200DOLAR

LUMIA 1020 36 AY TAHADDUT TURKCELL 1999TL
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ReCoMaX 5 yıl
çoğu kazıklarla elde ettiği gelirdir.
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Tekno moomce 5 yıl
Türkcel ilk önce Süper onlineyle ortak oldu da bi hayrını göremedik hala sınırsız tarifeler fahiş fiyatlı upload stail degil bazı siteleri açmıyor
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