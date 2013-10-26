Turkcell son çeyrekte tarihinin en yüksek gelirini elde etti





Ülkemizin en büyük oepratörü konumundaki Turkcell, 2013 yılı üçüncü çeyrek finansal ve operasyonel sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.





Turkcell grubu üçüncü çeyrekte 2.98 milyar TL ile tarihinin en yüksek gelirini elde etti. Geçen yıl aynı döneme göre yüzde 8 artış yaşandı. Vergi öncesi kar yıl bazında yüzde 11 artarak 1 milyar TL'ye ulaştı. Net kar ise yüzde 22'lik artışla 699 milyon TL oldu. Firma ilk 9 ayda 1 milyar TL yatırım miktarına ulaştı.





Turkcell'in ülkemizde son çeyrekte kazandığı abone sayısı 322 bin iken toplam abone sayısı 35 milyon oldu. 9 ülkedeki toplam abone sayısı ise 71 milyon oldu. Abone başı aylık ortalama gelir yüzde 3.2 artarak 22.7 milyon TL seviyesine çıkarken, abone başı aylık ortalama kullanım da yüzde 5.6 büyüyerek aylık 271.6 dakikaya ulaştı.





Turkcell'in mobil internet gelirleri yıllık bazda %39 oranında artarak üçüncü çeyrekte 385 milyon TL oldu. Geçen yıl aynı dönemde 5.5 milyon olan akıllı telefon kullanıcısı, son çeyrekte 8.4 milyona ulaştı. Turkcell Superonline ise yüzde 27 yıllık büyüme ile 237 milyon TL gelir elde etti.

http://medya.turkcell.com.tr/turkcellden-tarihinin-en-yuksek-ceyrek-geliri-bulten_5163.html