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Turkcell üçüncü çeyrekte sert düşüş yaşadı

2016 finansal ve operasyonel sonuçlarını yayınlanan Turkcell’in 3. çeyrek net kârı, geçen senenin aynı dönemine nazaran yüzde 71.2'lik sert bir düşüş göstererek 181.7 milyon TL'ye geriledi.
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Turkcell üçüncü çeyrekte sert düşüş yaşadı
 
Yayınlanan açıklamaya göre ilk dokuz aylık bölümde Turkcell Türkiye ve Turkcell Grubu’nun hem gelir hem de FAVÖK’te (Faiz Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr) tüm zamanların en yüksek sonuçlarına ulaştığı belirtildi. Her ne kadar rekor kırılmış olsa da şirketin üçüncü çeyrek net kârı, 2015'in aynı dönemine göre yüzde 71.2 düşerek, 631.3 milyon TL’den 181.7 milyon TL’ye geriledi.
Üçüncü çeyrekte grup bazında son üç yılın rekor seviyesi olan yüzde 8,8 gelir büyümesine ulaşan Turkcell’in aynı dönemdeki FAVÖK marjı yüzde 33,3 olarak bildirildi. Geçtiğimiz yıl aynı dönemde 3.4 milyar TL seviyesindeki satışlar ise 3.6 milyar TL’ye yükseldi.

4.5G abone sayısı 19 milyona ulaştı

Konuyla ilgili sonuçları değerlendiren Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, grup gelirlerinin yüzde 90’ını oluşturan Turkcell Türkiye’de yüzde 8,6 büyüme ve yüzde 31,9 FAVÖK marjına ulaştıklarını dile getirdi.
Turkcell Grubu'nda ilk dokuz ayda yüzde 8,6 büyüme ile 10,2 milyar TL ciroya, yüzde 5,4 artışla 3,2 milyar TL FAVÖK’e ve yüzde 31,7 FAVÖK marjı kaydedildi. Diğer taraftan 19 milyon 4.5G abonesine ulaşan Turkcell'in toplam data trafiğinin yüzde 22'lik bölümünü 4.5G oluşturuyor. Geçen seneye kıyasla yüzde 61 oranında artan kişi başına data kullanım oranı ise 2.6 GB seviyelerine çıktı.

BiP üzerinden faks gönderilebiliyor

34,8 milyonu Türkiye’de olmak üzere toplam 66,7 milyon müşteri sayısına ulaşan teknoloji devinin abonelerinin yüzde 52'lik bölümünü faturalı kullanıcılar oluşturuyor. 992 bin fiber müşteri sayısına ulaşan Turkcell’in toplam sabit müşteri sayısı ise 1,7 milyonu geçmiş durumda. 
Edinilen bilgilere göre tamamen yerli kaynaklarla geliştirilen BiP, 192 ülkede 10 milyondan fazla indirme sayısına ulaştı. Yurt dışından uygulamayı indirenlerin sayısı ise 1 milyonu aştı. Son güncellemeyle birlikte alanında bir ilke imza atan BiP, tek mesajla faks gönderilmesini mümkün kılan yeniliğini de hayata geçirdi.

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Patren 2 yıl en beğenilen
batarlar inşallah
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DHnin Dili 2 yıl
Ensar Vakfına yardımından sonraki tepkiler gerçekten işe yaramış demek. İnsanlar toplu olarak tepki koyunca neler olduğunu görmüş olduk. Ben de turkcelden farklı bir operatöre geçenlerdenim.
Ensar Vakfına yardımından sonraki tepkiler gerçekten işe yaramış demek. İnsanlar toplu olarak tepki koyunca neler olduğunu görmüş olduk. Ben de turkcelden fark...
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1 Yanıt Yanıtla +38
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canmania 2 yıl
192 ülkede 10 milyondan fazla indirme sayısına ulaştı. Yurt dışından uygulamayı indirenlerin sayısı ise 1 milyonu aştI. Yani 191 ülkede 1 milyon kişi indirmiş
Hep kelime oyunu
192 ülkede 10 milyondan fazla indirme sayısına ulaştı. Yurt dışından uygulamayı indirenlerin sayısı ise 1 milyonu aştI. Yani 191 ülkede 1 milyon kişi indirmiş
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1 Avatar
ogameci 2 yıl
fiyatlarda bir kayıp yok
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apodur 2 yıl
Valla katılamamak elde değil
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okan_cehapelioglu 2 yıl
İnşallah batar
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abraxsas 2 yıl
Batmalarına zerre üzülmeyeceğim firma.
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KediTartaklayanBodyciFare 2 yıl
Yalnız sağlam düşüş yaşamış.
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mcrew 2 yıl
1 milyona yakin fiber internet kullanicisi buyuk rakam. Turk Telekom bosu bosuna çıldirmiyor. Turk telekom un alt yapisi uzerinden de 700 bin kullaniciya hizmet veriyor ki turkcell superonline bir tane yoneticisinin aciklamasina gore bu 700 bin rakami belki de iki kati duzeylerinde olacakti. turk telekom un buyuk sabotesi var sabit internet pazarinda. Ama fiber kullanicilarina bir sey yapamiyor. Cunku Turk Telekom dan bagimsiz hat uzerinden hizmet veriyor.

Gerci orada da siyasi gucunu kullanarak istanbul buyuksehir belediyesi tarafindan engelleme yapiyor. Gecis ucretlerini arttiriyor ya da kazi yaptirtmiyor ya da anlasma yenilemeyerek alt yapi iptallerini saglamaya calisiyor bakalim neler olacak. Turkcell'i desteklememiz gerek. Turk telekom fene cunku.
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alican09turk 2 yıl
Bu arada kar azalma sebebi, 4.5G lisans bedeli borcu euro cinsinden olduğu için 3 ay içinde kur arttığından net kara etki ediyor. Bir de 150 milyon TL vergi yapılandırmasına ayırmışlar. Yani abonesi milyonlarca azalıp da zarar ettirmiyor.
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Guest-C302EA147 2 yıl
Millet fiyattan dolayi almiyor bunlarda kendileri iptal etti diye oldugunu saniyor. Tepkinin ise yaradigini saniyorlar. Turkcell zaten pahali, ucuz olsunda bakin nasil abonesi artiyor.
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Blue_Low 2 yıl
Pedocell
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engink 2 yıl Blue_Low
Blue_Low
Pedocell

hahaha
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KARACABEYY 2 yıl
Tarife fiyatlarını gözden geçirmeleri lazım.
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