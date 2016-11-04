Turkcell üçüncü çeyrekte sert düşüş yaşadı

Yayınlanan açıklamaya göre ilk dokuz aylık bölümde Turkcell Türkiye ve Turkcell Grubu’nun hem gelir hem de FAVÖK’te (Faiz Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr) tüm zamanların en yüksek sonuçlarına ulaştığı belirtildi. Her ne kadar rekor kırılmış olsa da şirketin üçüncü çeyrek net kârı, 2015'in aynı dönemine göre yüzde 71.2 düşerek, 631.3 milyon TL’den 181.7 milyon TL’ye geriledi.

Üçüncü çeyrekte grup bazında son üç yılın rekor seviyesi olan yüzde 8,8 gelir büyümesine ulaşan Turkcell’in aynı dönemdeki FAVÖK marjı yüzde 33,3 olarak bildirildi. Geçtiğimiz yıl aynı dönemde 3.4 milyar TL seviyesindeki satışlar ise 3.6 milyar TL’ye yükseldi.

4.5G abone sayısı 19 milyona ulaştı

Konuyla ilgili sonuçları değerlendiren Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, grup gelirlerinin yüzde 90’ını oluşturan Turkcell Türkiye’de yüzde 8,6 büyüme ve yüzde 31,9 FAVÖK marjına ulaştıklarını dile getirdi.

Turkcell Grubu'nda ilk dokuz ayda yüzde 8,6 büyüme ile 10,2 milyar TL ciroya, yüzde 5,4 artışla 3,2 milyar TL FAVÖK’e ve yüzde 31,7 FAVÖK marjı kaydedildi. Diğer taraftan 19 milyon 4.5G abonesine ulaşan Turkcell'in toplam data trafiğinin yüzde 22'lik bölümünü 4.5G oluşturuyor. Geçen seneye kıyasla yüzde 61 oranında artan kişi başına data kullanım oranı ise 2.6 GB seviyelerine çıktı.

BiP üzerinden faks gönderilebiliyor

34,8 milyonu Türkiye’de olmak üzere toplam 66,7 milyon müşteri sayısına ulaşan teknoloji devinin abonelerinin yüzde 52'lik bölümünü faturalı kullanıcılar oluşturuyor. 992 bin fiber müşteri sayısına ulaşan Turkcell’in toplam sabit müşteri sayısı ise 1,7 milyonu geçmiş durumda.

Edinilen bilgilere göre tamamen yerli kaynaklarla geliştirilen BiP, 192 ülkede 10 milyondan fazla indirme sayısına ulaştı. Yurt dışından uygulamayı indirenlerin sayısı ise 1 milyonu aştı. Son güncellemeyle birlikte alanında bir ilke imza atan BiP, tek mesajla faks gönderilmesini mümkün kılan yeniliğini de hayata geçirdi.