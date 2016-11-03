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HAVELSAN, "2016 Savunma Sanayi Ödülü"nü kazandı

HAVELSAN, güvenlik ve bilişim sistemleri alanlarındaki başarılarıyla ABD - Türkiye İlişkileri 35. Yıllık Konferansı’nda "2016 Savunma Sanayi Ödülü"ne layık görüldü.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Savunma Sanayi
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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HAVELSAN,
 
1982 yılından bu yana elektronik, yazılım, bilgi sistemleri, sistem entegrasyonu alanlarında hizmet veren ve birçok başarılı çalışmaya imza atan HAVELSAN, bu sene 35.’si gerçekleştirilen Türk - Amerikan Konseyi (ATC) toplantısında "2016 Savunma Sanayi Ödülü" kazanan isim oldu.
Ödül, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan tarafından HAVELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Öztekin ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Taner Düvenci'ye takdim edildi. İki ülke arasındaki ilişkilere ve bölgesel teknolojik gelişmelere verilen destek ile ödülü kazanan şirket; savunma, güvenlik ve bilişim sistemleri alanlarında sayısız başarı ve projeleriyle biliniyor.
Yakın zamanda yasal prosedürlerin tamamlamasıyla kamu ve özel sektör için görsel destek ürünleri geliştiren Quantum 3D'yi bünyesine katarak Silikon Vadisi'ne giriş yapan HAVELSAN, diğer taraftan TÜBİTAK ortaklığıyla yerli işletim sistemi PARDUS’un yaygınlaştırılması için de önemli girişimlerde bulunuyor.

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FatihAsl 3 yıl en beğenilen
Darısı diğer teknoloji şirketlerine. Pardus, Havelsan sayesinde artık güvenilir ellerde
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FatihAsl 3 yıl en beğenilen
Darısı diğer teknoloji şirketlerine. Pardus, Havelsan sayesinde artık güvenilir ellerde
Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
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