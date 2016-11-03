HAVELSAN, "2016 Savunma Sanayi Ödülü"nü kazandı

1982 yılından bu yana elektronik, yazılım, bilgi sistemleri, sistem entegrasyonu alanlarında hizmet veren ve birçok başarılı çalışmaya imza atan HAVELSAN, bu sene 35.’si gerçekleştirilen Türk - Amerikan Konseyi (ATC) toplantısında "2016 Savunma Sanayi Ödülü" kazanan isim oldu.

Ödül, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan tarafından HAVELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Öztekin ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Taner Düvenci'ye takdim edildi. İki ülke arasındaki ilişkilere ve bölgesel teknolojik gelişmelere verilen destek ile ödülü kazanan şirket; savunma, güvenlik ve bilişim sistemleri alanlarında sayısız başarı ve projeleriyle biliniyor.

Quantum 3D'yi bünyesine katarak Silikon Vadisi'ne giriş yapan HAVELSAN, diğer taraftan TÜBİTAK ortaklığıyla yerli işletim sistemi PARDUS’un yaygınlaştırılması için de önemli Yakın zamanda yasal prosedürlerin tamamlamasıyla kamu ve özel sektör için görsel destek ürünleri geliştiren'yi bünyesine katarak'ne giriş yapan HAVELSAN, diğer taraftan TÜBİTAK ortaklığıyla yerli işletim sistemi’un yaygınlaştırılması için de önemli girişimlerde bulunuyor.