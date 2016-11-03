Askerlik yoklaması ve sağlık muayenesi işlemleri e-Devlet üzerinden yapılacak

Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı arasında geliştirilen işbirliğiyle hayata geçirilen "e-Yoklama ve Aile Hekimi İşlemleri" projesiyle birlikte askerlik sağlık muayeneleri artık şubelere gitmeden e-Devlet kapısı üzerinden yapılabilecek.

Düzenlemeyle birlikte "Sağlık Durumu Hakkında Bilgi Formu" ve "Sınıflandırmaya Esas Ek Bilgi Formu"nun e-Devlet kapısı üzerinden doldurulması ve kayıtlı olunan aile hekimine giderek yoklama işlemlerinin tamamlanması hedefleniyor. Üstelik askerlik şubelerine iki kez gitmeniz gereken işlemler son bulacak ve sadece aile hekiminden aldığınız raporu teslim etmeniz yeterli olacak. Askerlik işlemlerinin daha hızlı, kolay ve etkin şekilde gerçekleştirilmesini sağlayan yeniliğin pilot uygulamasına Manisa’da başlandı.

Manisa’daki 222 hekime verilen eğitimle birlikte uygulamanın yaklaşık üç ay sürmesi bekleniyor. Tespit edilen eksiklikler ve sistemdeki hatalar neticesinde yapılacak düzenlemeyle, askerlik yoklamalarındaki değişikliğin önümüzdeki yıl şubat ayında ülke çapında faaliyete geçirilmesi hedefleniyor.

http://www.msb.gov.tr/Basin-ve-Yayin/BasinDuyuru/askerlik-yoklamasi-e-devlet-kapisinda