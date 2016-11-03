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Askerlik yoklaması ve sağlık muayenesi işlemleri e-Devlet üzerinden yapılacak

Milli Savunma Bakanlığı tarafından başlatılan "e-Yoklama ve Aile Hekimi İşlemleri" projesi ile artık askerlik için gerekli sağlık muayeneleri şubeye gitmeden e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek.
2 yıl
11,4b
1
22
Web Siteleri
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı arasında geliştirilen işbirliğiyle hayata geçirilen "e-Yoklama ve Aile Hekimi İşlemleri" projesiyle birlikte askerlik sağlık muayeneleri artık şubelere gitmeden e-Devlet kapısı üzerinden yapılabilecek.
Düzenlemeyle birlikte "Sağlık Durumu Hakkında Bilgi Formu" ve "Sınıflandırmaya Esas Ek Bilgi Formu"nun e-Devlet kapısı üzerinden doldurulması ve kayıtlı olunan aile hekimine giderek yoklama işlemlerinin tamamlanması hedefleniyor. Üstelik askerlik şubelerine iki kez gitmeniz gereken işlemler son bulacak ve sadece aile hekiminden aldığınız raporu teslim etmeniz yeterli olacak. Askerlik işlemlerinin daha hızlı, kolay ve etkin şekilde gerçekleştirilmesini sağlayan yeniliğin pilot uygulamasına Manisa’da başlandı.
Manisa’daki 222 hekime verilen eğitimle birlikte uygulamanın yaklaşık üç ay sürmesi bekleniyor. Tespit edilen eksiklikler ve sistemdeki hatalar neticesinde yapılacak düzenlemeyle, askerlik yoklamalarındaki değişikliğin önümüzdeki yıl şubat ayında ülke çapında faaliyete geçirilmesi hedefleniyor.

http://www.msb.gov.tr/Basin-ve-Yayin/BasinDuyuru/askerlik-yoklamasi-e-devlet-kapisinda Yorum Yaz
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Neyinkafasi 2 yıl en beğenilen trollofdh
trollofdh

askere gitmiyceğim için beni ilgilendirmiyor.

Şu pişkinlige bak,senin askere gitmeyecek olman forumu ilgilendirmiyor, ama bu haber vatanı görevini yapacak olan yüzbinleri ilgilendiriyor.Eskiden askerliğini yapıp dönmeyene kız vermezlermiş, şimdi millet neredeyse biyerlerine kına yakacak bakıyorum da. Ne işe yararsınız ki siz? he dur buldum, tüm gün klavye başında hükümet şöyle hedesi, ülke batıyor konusu falan filan.
Kilosu yüzünden çürüğe çıkabilipte,yinede askerliğini yapan arkadaşım var.Ee onur meselesi.Malumunuz bu devirde çok az insanda olan birşey.

Sağlık sorunu yüzünden yapamayan arkadaşlar lütfen üstüne alınmasın.Görevini yapmamak için elinden geleni yapıpta pişkin pişkin ben yapmıyorum yazanlara diyorum.
trollofdhaskere gitmiyceğim için beni ilgilendirmiyor.Şu pişkinlige bak,senin askere gitmeyecek olman forumu ilgil...
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5 Yanıt Yanıtla +33
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trollofdh 2 yıl
askere gitmiyceğim için beni ilgilendirmiyor.
3 Yanıt Yanıtla +26
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trollofdh 2 yıl Neyinkafasi
Orijinalden alıntı: Neyinkafasi

Orijinalden alıntı: trollofdh

askere gitmiyceğim için beni ilgilendirmiyor.

Şu pişkinlige bak,senin askere gitmeyecek olman forumu ilgilendirmiyor, ama bu haber vatanı görevini yapacak olan yüzbinleri ilgilendiriyor.Eskiden askerliğini yapıp dönmeyene kız vermezlermiş, şimdi millet neredeyse biyerlerine kına yakacak bakıyorum da. Ne işe yararsınız ki siz? he dur buldum, tüm gün klavye başında hükümet şöyle hedesi, ülke batıyor konusu falan filan.
Kilosu yüzünden çürüğe çıkabilipte,yinede askerliğini yapan arkadaşım var.Ee onur meselesi.Malumunuz bu devirde çok az insanda olan birşey.

Sağlık sorunu yüzünden yapamayan arkadaşlar lütfen üstüne alınmasın.Görevini yapmamak için elinden geleni yapıpta pişkin pişkin ben yapmıyorum yazanlara diyorum.

tayyip'in oğlu salak Bilal oğlan askere giderse söz bende uzun dönem güneydoğu'ya askere gidicem! ha pardon o çürüktü! çürük olmasa bile salak zaten oradan kurtarıyor...

sanane kardeşim param çok vericem gitmicem askere gidip bok yoluna gebertilip 45 saniye haber olmak istemiyorum! ne için ölüyoruz, askerin kıymetini bilen mi var?
git sen askere, ben gitmiyorum ki sen kimsin de beni yargılıyorsun ak çomarı?

bırakın artık bu vatan millet sakarya ayağına milleti gaza getirmeyi askere giden arkadaşlarımı da görüyorum pas pas atıyorum, çöp topluyorum diyorlar bu mu lan vatani görev

devlet beleş amele arıyor kendine ki bu hükümetin askeri olmıcam!
3. dünya savaşı da yakınlarda çıkmayacağına göre geçiniz efendim bunları yemiyoruz artık...
Orijinalden alıntı: NeyinkafasiOrijinalden alıntı: trollofdhaskere gitmiyceğim için beni ilgilendirmiyor.Şu...
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DH Misafiri 1 yıl
ben anlamadimki bu işi gene yaptim edevletten gene belge çıkartıp askerlik şubesine git diyorlar ee bu ne şimdi ne degişti
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Zaris 2 yıl
ulan haberde adamlar sağlık muayenesi diyor bunlar bedelli goy goyu yapıyor. bayılıyorsunuz konuş dışına çıkmaya
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X kare 2 yıl
E devletten bedelli imkanı olsa daha iyi olur.havaleni yap teskereni printerdan çıkart.
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idombayci 2 yıl
Türkiyede iyi. 12 ay yapıp geliyorsun. İsrail kadın erkek zorunlu olarak her sene iki ay askerlik yapıyorsun. Uzun vadeye yaymışlar.Amerikada askere gidene kamuda ve özelde öncelik veriliyor.Kore seve seve 2 sene gidiyorsun. Bedelli yok. Yada 4 sene kamu hizmeti yapıyorsun.
Gidip adam olup gelme ise odunsan ne kadar yontulsanda özün odun kalır.Karakter zaten doğuştan gelen birşey. Sütü bozuk olan orda melek olacak diye birşey yok. Gittiğinde etrafına baskı kurup ızdırap olmaya çalışır o kadar. Sanki her giden rambo mu olacak.Gerçi psikopat olmaya çalışanda az değil.
forum.donanimhaber.com/...
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DH Misafiri 2 yıl
ben uğraşıcam millet seneye daha rahat halledicek pff
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alex59 2 yıl
Burda askere gitmeyeni sorguluyacağınıza, önce sapa sağlam çocuğuna çürük raporu alıp sonrada gemi filosu kuranları sorgulayın.
1 Yanıt Yanıtla +12
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Neyinkafasi 2 yıl
Onları da sorguluyoruz, üslerinde bu konudan dolayı kul hakkımız varsa haram olsun ne diyelim.Benim üstüne düştüğünüm konu askerden kaçmanın iyi bir maharetmiş gibi sunulması, bu arkadaştan bunu yapıyor.Gitmiyorsan kes sesini otur işte.Ben gitmiyorum diye nispet yaparcasına yüzsüzlük göstermeye gerek yok.

@trollofdh @Sharlock Holmes Siz şimdi beni ölümüne destekçi filan zannediyorsundur.

Muhattap olmaya bile değmezsiniz.
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Neyinkafasi 2 yıl alex59
Onları da sorguluyoruz, üslerinde bu konudan dolayı kul hakkımız varsa haram olsun ne diyelim.Benim üstüne düştüğünüm konu askerden kaçmanın iyi bir maharetmiş gibi sunulması, bu arkadaştan bunu yapıyor.Gitmiyorsan kes sesini otur işte.Ben gitmiyorum diye nispet yaparcasına yüzsüzlük göstermeye gerek yok.

@trollofdh @Sharlock Holmes Siz şimdi beni ölümüne destekçi filan zannediyorsundur.

Muhattap olmaya bile değmezsiniz.
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Kortizon1 2 yıl
Tecilim 01.01.2018'de sona eriyor bu şuan okuyorum, yoklama yaptırmama gerek var mı? Yoklama son tarihi benim 01.01.2018 mi yoksa Tecil ve yoklama tarihleri birbirinden ayrı mı?
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tbrkr 2 yıl
Hiç sanmıyorum bunu yapabileceklerini, getirdikleri son düzenlemede bile sürüsüyle sıkıntıları var. Aile hekiminiz sorumluluk almayan bir tipse sevk edile edile hal olursunuz.
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trollofdh 2 yıl
askere gitmiyceğim için beni ilgilendirmiyor.
3 Yanıt Yanıtla +26
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Neyinkafasi 2 yıl trollofdh
trollofdh

askere gitmiyceğim için beni ilgilendirmiyor.

Şu pişkinlige bak,senin askere gitmeyecek olman forumu ilgilendirmiyor, ama bu haber vatanı görevini yapacak olan yüzbinleri ilgilendiriyor.Eskiden askerliğini yapıp dönmeyene kız vermezlermiş, şimdi millet neredeyse biyerlerine kına yakacak bakıyorum da. Ne işe yararsınız ki siz? he dur buldum, tüm gün klavye başında hükümet şöyle hedesi, ülke batıyor konusu falan filan.
Kilosu yüzünden çürüğe çıkabilipte,yinede askerliğini yapan arkadaşım var.Ee onur meselesi.Malumunuz bu devirde çok az insanda olan birşey.

Sağlık sorunu yüzünden yapamayan arkadaşlar lütfen üstüne alınmasın.Görevini yapmamak için elinden geleni yapıpta pişkin pişkin ben yapmıyorum yazanlara diyorum.
5 Yanıt Yanıtla +33
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sniper23 2 yıl trollofdh
trollofdh

askere gitmiyceğim için beni ilgilendirmiyor.

Eleman yemi atmış, millette yemiş.

Bana da bunun tadını çıkarmak kalıyor.
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murdocklawless 2 yıl
şu fotodaki muayene işide büyük yalan ha. bir soyarlar bakarlar protez uzuv var mı diye sonra sorarlar bir şikayetin var mı? yok. hadi yallah birliğine postalarlar.
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e-devlet, askerlik ve
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