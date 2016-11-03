Askerlik yoklaması ve sağlık muayenesi işlemleri e-Devlet üzerinden yapılacak

Haber Editörü
Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı arasında geliştirilen işbirliğiyle hayata geçirilen "e-Yoklama ve Aile Hekimi İşlemleri" projesiyle birlikte askerlik sağlık muayeneleri artık şubelere gitmeden e-Devlet kapısı üzerinden yapılabilecek.
Düzenlemeyle birlikte "Sağlık Durumu Hakkında Bilgi Formu" ve "Sınıflandırmaya Esas Ek Bilgi Formu"nun e-Devlet kapısı üzerinden doldurulması ve kayıtlı olunan aile hekimine giderek yoklama işlemlerinin tamamlanması hedefleniyor. Üstelik askerlik şubelerine iki kez gitmeniz gereken işlemler son bulacak ve sadece aile hekiminden aldığınız raporu teslim etmeniz yeterli olacak. Askerlik işlemlerinin daha hızlı, kolay ve etkin şekilde gerçekleştirilmesini sağlayan yeniliğin pilot uygulamasına Manisa’da başlandı.
Manisa’daki 222 hekime verilen eğitimle birlikte uygulamanın yaklaşık üç ay sürmesi bekleniyor. Tespit edilen eksiklikler ve sistemdeki hatalar neticesinde yapılacak düzenlemeyle, askerlik yoklamalarındaki değişikliğin önümüzdeki yıl şubat ayında ülke çapında faaliyete geçirilmesi hedefleniyor.
http://www.msb.gov.tr/Basin-ve-Yayin/BasinDuyuru/askerlik-yoklamasi-e-devlet-kapisinda Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Şu pişkinlige bak,senin askere gitmeyecek olman forumu ilgilendirmiyor, ama bu haber vatanı görevini yapacak olan yüzbinleri ilgilendiriyor.Eskiden askerliğini yapıp dönmeyene kız vermezlermiş, şimdi millet neredeyse biyerlerine kına yakacak bakıyorum da. Ne işe yararsınız ki siz? he dur buldum, tüm gün klavye başında hükümet şöyle hedesi, ülke batıyor konusu falan filan.
Kilosu yüzünden çürüğe çıkabilipte,yinede askerliğini yapan arkadaşım var.Ee onur meselesi.Malumunuz bu devirde çok az insanda olan birşey.
Sağlık sorunu yüzünden yapamayan arkadaşlar lütfen üstüne alınmasın.Görevini yapmamak için elinden geleni yapıpta pişkin pişkin ben yapmıyorum yazanlara diyorum.
tayyip'in oğlu salak Bilal oğlan askere giderse söz bende uzun dönem güneydoğu'ya askere gidicem! ha pardon o çürüktü! çürük olmasa bile salak zaten oradan kurtarıyor...
sanane kardeşim param çok vericem gitmicem askere gidip bok yoluna gebertilip 45 saniye haber olmak istemiyorum! ne için ölüyoruz, askerin kıymetini bilen mi var?
git sen askere, ben gitmiyorum ki sen kimsin de beni yargılıyorsun ak çomarı?
bırakın artık bu vatan millet sakarya ayağına milleti gaza getirmeyi askere giden arkadaşlarımı da görüyorum pas pas atıyorum, çöp topluyorum diyorlar bu mu lan vatani görev
devlet beleş amele arıyor kendine ki bu hükümetin askeri olmıcam!
3. dünya savaşı da yakınlarda çıkmayacağına göre geçiniz efendim bunları yemiyoruz artık...