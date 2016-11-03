Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Vine'ın geliştiricilerinden yepyeni bir uygulama: Hype

Twitter tarafından kısa süre önce fişi çekilen Vine’ın geliştiricileri "Hype" isminde, yetenekleriyle benzerlerinden bir adım öne çıkmayı başaran yeni canlı yayın uygulamalarını yayınladılar.
2 yıl
3,1b
1
7
Mobil Uygulamalar
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Google, Apple, Disney ve Salesforce gibi isimlerle anılan fakat satışı bir türlü gerçekleşmeyen Twitter, bunun sonucunda küçülmeye gitme kararı aldı. Yaklaşık 300 kişiyi işten çıkaracağını duyuran mikro blog, hemen ardından özellikle sosyal medyada iz bırakmayı başaran ve günümüzdeki bazı internet fenomenlerinin çıkmasını sağlayan Vine’ın yayın hayatına son verdi.
Uygulamanın iki geliştiricisi Rus Yusupov ve Colin Kroll ise Vine’ın kapatılmasının hemen ardından, bir süredir üzerinde çalıştıkları -Facebook ve Periscope'a rakip- yeni uygulamaları "Hype"ı indirmeye sundular. İnternet üzerinden canlı yayın yapılabilmesini sağlayan servisin tematik yapısı benzerlerinden ayrılmayı başarıyor. Seçeceğiniz tasarıma göre sizi daire içinde gösteren yazılım arka plana fotoğraf, video, müzik, GIF ve benzeri içerikleri yerleştirmenizi sağlıyor.
Farklı tema seçeneklerine sahip Hype’ta galerinizden seçeceğiniz video ve fotoğraflarla canlı yayın sırasında slayt gösterebilmeniz, gelen yorumlara göre içerik yayınlamanız da mümkün. Şimdilik sadece iOS için (85.2 MB) ücretsiz olarak yayınlanan uygulamanın yakın zamanda Android platformuna gelmesi bekleniyor. 

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
xmen121 2 yıl
Eh işte
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 2 yıl
şunu 100 MB yapsınlarda tam olsun !
ne böyle sanki bazı dosyaları kayıp gibi oluyor !
100 MB a tamamlayın şunu !
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tucorosta 2 yıl
tutmaz kardeşim tutmaz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
esmerbuyucu 2 yıl
Beğendim
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Eeltorm 2 yıl
Çok lazım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
slat21 2 yıl
sfsgfd
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
GrıezmaNN 2 yıl
Snapchat'le Periscope'u birleştirmişler. Tutar mı tutmaz mı zaman gösterir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Geliştiricilere Planet of the Apps kapısı açılıyor 2 yıl General Mobile GM 5 ile tanışın 2 yıl Adobe Photoshop Fix ve Sketch Android’de 2 yıl Yeni MacBook Pro’da SD kart okuyucu neden yok? 2 yıl Karşınızda yeni Meizu PRO 6S 2 yıl Turkcell üçüncü çeyrekte sert düşüş yaşadı 2 yıl Whatsapp, Facebook, Twitter, Instagram ve Youtube engellendi [GÜNCELLENDİ] 2 yıl AMD Radeon RX 480 ilk kez mini PC sınıfında 2 yıl Wonder Woman filminden yeni fragman ve poster 2 yıl Huawei Fit ile tanışın 2 yıl Asus RX470 Strix incelemesi "Full HD'de başarılı F/P Kartı" 2 yıl LG'nin çılgın oyun monitörü Türkiye'de 2 yıl Huawei Mate 9: Leica ve Porsche bir arada 2 yıl Slack yönetiminden Microsoft'a meydan okuyan mektup 2 yıl Aşırı hızlı olarak ağaca çarpan Tesla Model S alevler içinde kaldı 2 yıl ÖTV için düzenleme tasarısı TBMM’de 2 yıl Kullanılan 10 akıllı telefondan 9’u Android olmak üzere 2 yıl Pixel telefonlar iPhone kadar güvenli 2 yıl Samsung’dan Teksas’taki yonga tesislerine 1 milyar dolar yatırım 2 yıl IBM, Watson tabanlı alışveriş platformu XPS’i satın alıyor 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Vine'ın geliştiricilerinden yepyeni bir uygulama: Hype Sonraki Askerlik yoklaması ve sağlık muayenesi işlemleri e-Devlet üzerinden yapılacak 2 yıl Asphalt Xtreme yayınlandı: Android, iOS ve Windows’ta! 2 yıl HAVELSAN, "2016 Savunma Sanayi Ödülü"nü kazandı 2 yıl Bundle dünyanın en iyi mobil uygulamaları arasına girdi 2 yıl Samsung’dan Apple Siri’ye rakip: Bixby 2 yıl Facebook mobilde günlük olarak bir milyarı geçti 2 yıl Yakın gelecekte Tesla'lar sahibine para kazandırmada kullanılabilir 2 yıl James Cameron, yüksek kare hızının sinemada kullanımı hakkında konuştu 2 yıl Özlemini çektiğimiz akıllı saat: Samsung Gear S3'ü kullandık "Güzel ve işlevsel" 2 yıl ASELSAN, Kazakistan ordusuna SARP silah sistemi satacak 2 yıl Tesla Glass işinin başında Apple kökenli bir mühendis 2 yıl MacBook Pro’daki Touch Bar Samsung üretimi olabilir 2 yıl Samsung yetkilileri diz çökerek özür diledi 2 yıl Tesla’nın otomatik pilotu yeni özellikleri ile güvenlikte çığır açıyor 2 yıl Xiaomi Mi Mix kolay kırılıyor 2 yıl Instagram’da alışveriş dönemi başlıyor 2 yıl "Peak Oil" petrol krizi sandığımızdan yakın olabilir 2 yıl Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği'nden iş garantili eğitim programı 2 yıl Sony satışlarda düşüş yaşıyor ancak faaliyet karı yükseliyor 2 yıl 01: İlginç bir ölçüm cihazı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
SAMSUNG A8 PLUS 2018 ANA KONU
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim