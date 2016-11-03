Vine'ın geliştiricilerinden yepyeni bir uygulama: Hype

Twitter, bunun sonucunda küçülmeye gitme kararı aldı. Yaklaşık Vine’ın yayın hayatına son verdi. Google, Apple, Disney ve Salesforce gibi isimlerle anılan fakat satışı bir türlü gerçekleşmeyen, bunun sonucunda küçülmeye gitme kararı aldı. Yaklaşık 300 kişiyi işten çıkaracağını duyuran mikro blog, hemen ardından özellikle sosyal medyada iz bırakmayı başaran ve günümüzdeki bazı internet fenomenlerinin çıkmasını sağlayan’ın yayın hayatına son verdi.

Uygulamanın iki geliştiricisi Rus Yusupov ve Colin Kroll ise Vine’ın kapatılmasının hemen ardından, bir süredir üzerinde çalıştıkları -Facebook ve Periscope'a rakip- yeni uygulamaları "Hype"ı indirmeye sundular. İnternet üzerinden canlı yayın yapılabilmesini sağlayan servisin tematik yapısı benzerlerinden ayrılmayı başarıyor. Seçeceğiniz tasarıma göre sizi daire içinde gösteren yazılım arka plana fotoğraf, video, müzik, GIF ve benzeri içerikleri yerleştirmenizi sağlıyor.

Farklı tema seçeneklerine sahip Hype’ta galerinizden seçeceğiniz video ve fotoğraflarla canlı yayın sırasında slayt gösterebilmeniz, gelen yorumlara göre içerik yayınlamanız da mümkün. Şimdilik sadece iOS için (85.2 MB) ücretsiz olarak yayınlanan uygulamanın yakın zamanda Android platformuna gelmesi bekleniyor.