Turkcell ve Siemens’ten enerji tasarrufu için iş birliği

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Turkcell ve Siemens, Türkiye’de enerji verimliliğini arttırmaya yönelik dijital çözümler üretmek amacıyla stratejik iş birliği gerçekleştirdi.

Ortak yürütülecek proje kapsamında bireysel ve kurumsal müşteriler için uzaktan izleme ve kontrol sistemleri içeren bir enerji kontrol servisi hazırlanacak. İlk aşamada konutlar, endüstriyel tesisler, özel binalar ve kamu binalarında yüzde 30’a varan enerji tasarrufu sağlanacak.

Ortaklığın Temelinde Enerji İthalatını Azaltmak Yatıyor

Turkcell ve Siemens bu vb. projeler ile evleri ve ofisleri akıllandırmayı hedefliyor. Nesnelerin interneti ve Endüstri 4.0 teknolojilerinde rekabetçi firmalardan birisi olmak istiyor. Bu konuda ilk çalışmanın enerji tasarrufu üzerine sağlanmasının da bir takım sebepleri bulunuyor. Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu’nun aktardığı bilgilere göre Türkiye, tükettiği enerji kaynaklarının yüzde 75’ini ithal ediyor. Siemens ile yapılan işbirliğinin temelinde Türkiye’nin enerji ithalatını azaltmak yatıyor.

Stratejik İş Birliği Uzun Vadeli Olacak

Geliştirilecek dijital servis “Enerji Yönetimi ve Tasarrufu”, “Konfor”, “Emniyet ve Güvenlik” ve “Video Gözetim ve Eğlence” paketleri altında toplanacak. Bu paketler bireysel kullanıcılara Turkcell tarafından ulaştırılacak. Kurumsal tarafta ise enerji tüketimini kontrol altına almak ve en verimli şekilde yönetmek amacıyla, dijital teknolojiler kullanılarak Siemens'in uzman enerji mühendislerinin tecrübesi kurumlarla paylaşılacak.

Stratejik iş birliğini uzun vadede sürdürmeyi planlayan Turkcell ve Siemens, Türkiye’nin hem enerji verimliliği çalışmalarına hem de Endüstri 4.0 yol haritasına önemli bir katkı sağlanmış olacak.