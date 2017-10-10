Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Turkcell ve Siemens’ten enerji tasarrufu için iş birliği

Nesnelerin interneti ve Endüstri 4.0 çözümlerinde rekabetçi olmak isteyen Turkcell ve Siemens, enerji kontrol servisi geliştirecek. Hem kurumsal hem de bireysel kullanıcılara sunulacak.
1 yıl
1,9b
1
1
Operatörler - Kurumsal Haberler
Yusuf Akbaş
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Turkcell ve Siemens’ten enerji tasarrufu için iş birliği
Tam Boyutta Gör

Turkcell ve Siemens, Türkiye’de enerji verimliliğini arttırmaya yönelik dijital çözümler üretmek amacıyla stratejik iş birliği gerçekleştirdi.
Ortak yürütülecek proje kapsamında bireysel ve kurumsal müşteriler için uzaktan izleme ve kontrol sistemleri içeren bir enerji kontrol servisi hazırlanacak. İlk aşamada konutlar, endüstriyel tesisler, özel binalar ve kamu binalarında yüzde 30’a varan enerji tasarrufu sağlanacak.

Ortaklığın Temelinde Enerji İthalatını Azaltmak Yatıyor

Turkcell ve Siemens bu vb. projeler ile evleri ve ofisleri akıllandırmayı hedefliyor. Nesnelerin interneti ve Endüstri 4.0 teknolojilerinde rekabetçi firmalardan birisi olmak istiyor. Bu konuda ilk çalışmanın enerji tasarrufu üzerine sağlanmasının da bir takım sebepleri bulunuyor. Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu’nun aktardığı bilgilere göre Türkiye, tükettiği enerji kaynaklarının yüzde 75’ini ithal ediyor. Siemens ile yapılan işbirliğinin temelinde Türkiye’nin enerji ithalatını azaltmak yatıyor.

Stratejik İş Birliği Uzun Vadeli Olacak

Geliştirilecek dijital servis “Enerji Yönetimi ve Tasarrufu”, “Konfor”, “Emniyet ve Güvenlik” ve “Video Gözetim ve Eğlence” paketleri altında toplanacak. Bu paketler bireysel kullanıcılara Turkcell tarafından ulaştırılacak. Kurumsal tarafta ise enerji tüketimini kontrol altına almak ve en verimli şekilde yönetmek amacıyla, dijital teknolojiler kullanılarak Siemens'in uzman enerji mühendislerinin tecrübesi kurumlarla paylaşılacak.

Stratejik iş birliğini uzun vadede sürdürmeyi planlayan Turkcell ve Siemens, Türkiye’nin hem enerji verimliliği çalışmalarına hem de Endüstri 4.0 yol haritasına önemli bir katkı sağlanmış olacak.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Batuist 1 yıl
Amaçları Türkiyenin enerji ithalatını azaltmak mıymış? güleyim de hiç olmazsa yazan arkadaşın emeği ziyan olmasın..
"Enerji faturalarımız yüksek biraz düşürüp karlılığımızı artıralım" demenin halk nezdinde şirince bir yolu bu. bu şekilde hemde daha doğa dostuymuş gibi görünmelerinin de yolu açılmış oluyor.
Turkcell gönderdiği her fatura e-faturaya geçin ağaçlar kesilmesin doğa yok olmasın gibi şeyler yazarak insanların gönüllerine dokunarak aslında kendi masraflarını düşürmenin yoluna gidiyor. Bende inatla normal fatura da ısrar ediyorum madem doğa korunsun istiyorsun o faturanın maliyetini benden çık... sanki biz salağız neden fatura göndermek istemediğini bilmiyoruz. çünkü sana ayda milyonlarca liraya mal olduğu için bu maliyete katlanmak yerine doğayı koruyun yeşili sevin ağaçlar kesilmesin gibi söylemlerle bu yükten kurtulmaya çalıştığını anlamıyoruz sanki.. Herşeyi geçtim sadece insanları gerizekalı yerine koymalarına kızıyorum.. sanki biz birşey anlamıyoruz.. Türkiye içinmişmiş... o kadar düşünüyorsan git sene sonunda senin için çalışan insanların maaşlarına insanca yaşayabilecekleri kadar bir zam yap o zaman Türkiye için birşey yapmış olursun
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Volkswagen Polo’nun sedan modeli geliyor: Virtus 1 yıl LG mobil bölümü yine zararda 1 yıl Microsoft 15 yıllık yenilenebilir enerji satın aldı 1 yıl LG akıllı ev platformunu geliştiricilere açıyor 1 yıl AMD Navi mimarisi Ağustos 2018’de gelebilir 1 yıl Toyota 2019 yılında Çin'de hacimli elektrikli araç üretimine başlıyor 1 yıl Depolama sektöründe rekabet ısındı, Seagate 12TB kapasiteli disklerini sahneye çıkardı 1 yıl Microsoft dijital asistanı Cortana'yı Skype'a entegre etti 1 yıl Yeni Game Ready sürücüsü Middle-earth: Shadow of War için geliyor 1 yıl Samsung Galaxy Studio Türkiye'de 1 yıl Samsung'dan Darth Vader görünümlü robot elektrikli süpürge 1 yıl Proterra elektrikli otobüslerinin gücünü ikiye katlıyor 1 yıl TSMC, 3nm işlemci üretmek için 20 milyar dolarlık fabrika kuracak 1 yıl ''Varsayılan arama motoru'' olmanın Google'a faturası 7.2 milyar dolar 1 yıl ASELSAN ile TÜBİTAK’tan ortak yarı iletken şirketi 1 yıl Twitter'a "sonrası için kaydet" özelliği geliyor 1 yıl Çin'in dev teleskobu iki pulsar keşfetti 1 yıl Microsoft Rusya kaynaklı reklamlar için inceleme başlattı 1 yıl Samsung Galaxy S9 serisi Snapdragon 845 yonga setini kullanan ilk akıllı telefon olacak! 1 yıl CS GO için Dust2 haritası yenileniyor 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Turkcell ve Siemens’ten enerji tasarrufu için iş birliği Sonraki Nokia VR kamerası OZO'ya yönelik çalışmaları durdurma kararı aldı 1 yıl Rusya'dan bitcoin hamlesi: Bitcoin ticaretine izin veren web sitelerine erişim engellenecek 1 yıl NVIDIA'dan Seviye 5 otonom araçlara güç verecek süper bilgisayar 1 yıl Star Wars: The Last Jedi'ın yeni fragmanı yayınlandı 1 yıl İptal edilen ince çerçeveli Lumia telefonu internete sızdırıldı 1 yıl 1Password eklentisi Microsoft Edge tarayıcısı için yayınlandı 1 yıl Casio’dan yazıcılarda 2.5D devrimi 1 yıl Google’ın yapay zekası Siri’den daha yüksek IQ’ya sahip 1 yıl Mesut Çevik ile Canlı | Konuk: Enis Kirazoğlu 1 yıl iOS 11.1 Beta 2 yayınlandı: iOS kullanıcılarını neler bekliyor? 1 yıl Yeni iPad Pro Face ID ile gelebilir 1 yıl Ford içten yanmalı motor yatırımını elektrikli araçlara yönlendiriyor 1 yıl YouTube silah videolarına kısıtlama getiriyor 1 yıl Güneş panellerinde verimlilik rekoru kırıldı 1 yıl 18:9 ekranlı Huawei Honor 7X geliyor 1 yıl OnePlus 5T'ye ait olduğu iddia edilen bir görüntü sızdırıldı 1 yıl Toshiba'nın yeni bataryası 6 dakikalık şarj ile 320 km menzil sunuyor 1 yıl SNES Classic hacklendi: Artık konsola yeni oyun eklemek mümkün 1 yıl Hackerlar bulut sunucularına sızıp bitcoin madenciliği yaptı 1 yıl Facebook'un ardından Google da Rusya kaynaklı reklamlar tespit etti Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim