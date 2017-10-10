Turkcell ve Siemens’ten enerji tasarrufu için iş birliği

Ortaklığın Temelinde Enerji İthalatını Azaltmak Yatıyor
Turkcell ve Siemens bu vb. projeler ile evleri ve ofisleri akıllandırmayı hedefliyor. Nesnelerin interneti ve Endüstri 4.0 teknolojilerinde rekabetçi firmalardan birisi olmak istiyor. Bu konuda ilk çalışmanın enerji tasarrufu üzerine sağlanmasının da bir takım sebepleri bulunuyor. Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu’nun aktardığı bilgilere göre Türkiye, tükettiği enerji kaynaklarının yüzde 75’ini ithal ediyor. Siemens ile yapılan işbirliğinin temelinde Türkiye’nin enerji ithalatını azaltmak yatıyor.
Stratejik İş Birliği Uzun Vadeli Olacak
Geliştirilecek dijital servis “Enerji Yönetimi ve Tasarrufu”, “Konfor”, “Emniyet ve Güvenlik” ve “Video Gözetim ve Eğlence” paketleri altında toplanacak. Bu paketler bireysel kullanıcılara Turkcell tarafından ulaştırılacak. Kurumsal tarafta ise enerji tüketimini kontrol altına almak ve en verimli şekilde yönetmek amacıyla, dijital teknolojiler kullanılarak Siemens'in uzman enerji mühendislerinin tecrübesi kurumlarla paylaşılacak.
Stratejik iş birliğini uzun vadede sürdürmeyi planlayan Turkcell ve Siemens, Türkiye’nin hem enerji verimliliği çalışmalarına hem de Endüstri 4.0 yol haritasına önemli bir katkı sağlanmış olacak.
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"Enerji faturalarımız yüksek biraz düşürüp karlılığımızı artıralım" demenin halk nezdinde şirince bir yolu bu. bu şekilde hemde daha doğa dostuymuş gibi görünmelerinin de yolu açılmış oluyor.
Turkcell gönderdiği her fatura e-faturaya geçin ağaçlar kesilmesin doğa yok olmasın gibi şeyler yazarak insanların gönüllerine dokunarak aslında kendi masraflarını düşürmenin yoluna gidiyor. Bende inatla normal fatura da ısrar ediyorum madem doğa korunsun istiyorsun o faturanın maliyetini benden çık... sanki biz salağız neden fatura göndermek istemediğini bilmiyoruz. çünkü sana ayda milyonlarca liraya mal olduğu için bu maliyete katlanmak yerine doğayı koruyun yeşili sevin ağaçlar kesilmesin gibi söylemlerle bu yükten kurtulmaya çalıştığını anlamıyoruz sanki.. Herşeyi geçtim sadece insanları gerizekalı yerine koymalarına kızıyorum.. sanki biz birşey anlamıyoruz.. Türkiye içinmişmiş... o kadar düşünüyorsan git sene sonunda senin için çalışan insanların maaşlarına insanca yaşayabilecekleri kadar bir zam yap o zaman Türkiye için birşey yapmış olursun