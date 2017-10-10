Star Wars: The Last Jedi'ın yeni fragmanı yayınlandı

2015 yılında vizyona giren The Force Awakens ile başlayan yeni Star Wars üçlemesi, aralık ayında vizyona girecek The Last Jedi ile devam edecek. Bu yılın en heyecan verici filmleri arasında yer alan Star Wars: The Last Jedi için meraklı bekleyiş sürerken, Disney film için yeni bir fragman ve poster yayınladı.

Yayınlanan bu yeni fragman ile birlikte yeni Star Wars filminin anlatacağı hikaye ile ilgili ilk detaylar da gün yüzüne çıktı. The Force Awakens'ın sonunda kendisini bulan Rey'i eğitmeye başlayan Luke Skywalker, Rey'in gücünün Kylo Ren'e bir hayli benzediğini fark edecek. Yeni Star Wars üçlemesi, güce duyarlı bu iki gencin, iki farklı tarafı seçerek izledikleri yolu anlatacak gibi görünüyor.

Brick ve Looper gibi başarılı filmler ile adını duyuran Rian Johnson'ın yazıp yönettiği Star Wars: The Last Jedi'ın başrollerinde Daisy Ridley, John Boyega, Adam Driver, Oscar Isaac, Mark Hamill, Carrie Fisher, Lupita Nyong’o, Dohmnall Gleeson, Benicio Del Toro ve Laura Dern yer alıyor. Film 15 Aralık'ta vizyona girecek.