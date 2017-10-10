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Star Wars: The Last Jedi'ın yeni fragmanı yayınlandı

Aralık ayında sinemaseverler ile buluşacak olan Star Wars: The Last Jedi'ın yeni fragmanı ve posteri yayınlandı. Yeni fragman ile birlikte filmin konusu da netlik kazandı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
2,1b
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15
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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2015 yılında vizyona giren The Force Awakens ile başlayan yeni Star Wars üçlemesi, aralık ayında vizyona girecek The Last Jedi ile devam edecek. Bu yılın en heyecan verici filmleri arasında yer alan Star Wars: The Last Jedi için meraklı bekleyiş sürerken, Disney film için yeni bir fragman ve poster yayınladı.
Yayınlanan bu yeni fragman ile birlikte yeni Star Wars filminin anlatacağı hikaye ile ilgili ilk detaylar da gün yüzüne çıktı. The Force Awakens'ın sonunda kendisini bulan Rey'i eğitmeye başlayan Luke Skywalker, Rey'in gücünün Kylo Ren'e bir hayli benzediğini fark edecek. Yeni Star Wars üçlemesi, güce duyarlı bu iki gencin, iki farklı tarafı seçerek izledikleri yolu anlatacak gibi görünüyor.
Brick ve Looper gibi başarılı filmler ile adını duyuran Rian Johnson'ın yazıp yönettiği Star Wars: The Last Jedi'ın başrollerinde Daisy Ridley, John Boyega, Adam Driver, Oscar Isaac, Mark Hamill, Carrie Fisher, Lupita Nyong’o, Dohmnall Gleeson, Benicio Del Toro ve Laura Dern yer alıyor. Film 15 Aralık'ta vizyona girecek.
 

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DH Misafiri 2 yıl
Vefasız çocuk Kylo anasını gözüne kestirmiş...
Battal Gazi Rey dağları deliyor...
Çok fazla uçak savaşı var sıkıyor...
Snoke renk katar umarım...
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Paroksetin 2 yıl
Her eserini onyargisiz bir sekilde severek izliyor, okuyor ve takip ediyorum.
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SEO-Uzmanı 2 yıl
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V4LKyR 2 yıl
Luke Skywalker isterse herkesi kesebilecek güce sahip yüksek seviyeli bir Jedi'dir.
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strathmorea 2 yıl
J.J Abrams yönetmen değil şimdiki filmde, yani bir umut önceki film gibi salak saçma atmosfersiz bir film çıkmayabilir. Rogue One ise gerçek anlamda harika bir Star Wars filmiydi.
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KaleyDeskop 2 yıl
hiç sevemedim şu filmi, bende mi sorun acaba :D
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pUnduli 2 yıl
Disney'in çektiği hiçbir Star Wars filmine para falan verilmez, özellikle Kylo Ren ergeninin maceralarını izlemek için asla.
Ama Expanded Universe gibi bir saçmalığı zamanında içine sindirenler bu saçmalığı da sindirebilir, sorun yok.
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brshr 2 yıl
koskoca Star wars film serisi bilim kurgudan çıktı Drama döndü
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agabeyts 2 yıl brshr
brshr

koskoca Star wars film serisi bilim kurgudan çıktı Drama döndü

Star Wars hiç bir zaman tam bir bilgim kurgu filmi olmadı zaten daha çok fantastik bir eser. Yanlış bilmiyorsam space opera olarak değerlendiriliyor.
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neuro 2 yıl brshr
brshr
koskoca Star wars film serisi bilim kurgudan çıktı Drama döndü

Sw ne zaman bilim kurguya girdi de bilim kurgudan çıksın?
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demirparcasi 2 yıl
Özellikle sonradan çekilen 1,2 ve 3. bölümleri çok sevmiştim. Anakin'in Darth Vader'a dönüşümün hikayesi muhteşemdi. Ama en son çıkan Walt Disney Starwars filmleri sırf para için yapılan uyduruk filmlerdir. Paranızı verim sinemada falan izlemeyin.
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St Batuhan 2 yıl
demirparcasi

Özellikle sonradan çekilen 1,2 ve 3. bölümleri çok sevmiştim. Anakin'in Darth Vader'a dönüşümün hikayesi muhteşemdi. Ama en son çıkan Walt Disney Starwars filmleri sırf para için yapılan uyduruk filmlerdir. Paranızı verim sinemada falan izlemeyin.

Sonradan çıkan filmleri dediğin zaten aslında 2 tane. Biri sequel ana seriye, diğeri ise spin-off. Sequel çok büyük bir gişe hasılatı elde etti ve hikaye yeni karakterlerin gelmesinden ötürü daha önceden işe yarayan bir yolu izledi (Death Star -> Starkiller Base) Bunu bir noktada kabul ettim şahsen ama Rogue One bence efsanevi bir ürün. Zira kimsenin büyük bir beklentisi yok zira spin-off ama ana hikayeye bu kadar güzel bağlanması, bir Ep3 tutkunu olarak (gelişen teknoloji ile baştaki uzay savaşından Darth Vader'ın ilk nefes alışına kadar hem hikaye hem görsel yön olarak) benim için Rogue One'ı prequellerden bile öne taşıdı. Ayrıca Star Wars konusunda expanded universe sever olarak da açlık giderici oldu. Trailer için ise işten dönmeyi heyecanla bekliyorum zira JJ'den zaten büyük beklentim yoktu önceki filmin giriş de olmasından ötürü (Hoş JJ sonuç konusunda başarısızdır ve 9'u emanet ettiler :/ ) ama bu filmin hikayeye vereceği derinlik heyecan uyandırıyor.
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DARBE 2 yıl demirparcasi
demirparcasi
Özellikle sonradan çekilen 1,2 ve 3. bölümleri çok sevmiştim. Anakin'in Darth Vader'a dönüşümün hikayesi muhteşemdi. Ama en son çıkan Walt Disney Starwars filmleri sırf para için yapılan uyduruk filmlerdir. Paranızı verim sinemada falan izlemeyin.

Star warsta zirve bölüm 3 bence.
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