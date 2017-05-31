Turkcell'in müzik servisi Fizy, Tarkan'la anlaştı

Turkcell'in sunduğu müzik servisi fizy, megastar Tarkan'la özel bir anlaşma imzaladı. Buna göre ünlü popçu Türkiye’nin müzik platformu sloganına sahip fizy için özel içerikler üreterek müzik severlerin beğenisine sunacak. Bu gelişmeyle birlikte sessizliğini bozacak sanatçı, fizy ile birlikte yeniden boy gösterecek.

Ayrıca Bkz.

"Atatürk Havalimanı üzerinde drone uçuran vatandaşa 10 ay hapis"

Turkcell kaynaklı haberlere göre Tarkan ve fizy arasındaki bu anlaşma ünlü sanatçıyı hayranlarıyla buluşturacak Harbiye konserlerini de kapsayacak. Gerçekleşecek konserlerin fizy üzerinden canlı yayınlanması da söz konusu. Turkcell ve Tarkan cephesinin henüz konuyla ilgili bir resmi açıklama yapmadığını ekleyelim. Haberle ilgili detaylar geldikçe paylaşmaya devam edeceğiz.