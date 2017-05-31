Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Turkcell'in müzik servisi Fizy, Tarkan'la anlaştı

Gelen haberlere göre Turkcell'in sahibi olduğu müzik platformu fizy, megastar Tarkan'la anlaşmış durumda. Buna göre ünlü popçu platforma özel içerikler üreterek konserler düzenleyecek.
1 yıl
3,3b
1
6
Diğer
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Turkcell'in sunduğu müzik servisi fizy, megastar Tarkan'la özel bir anlaşma imzaladı. Buna göre ünlü popçu Türkiye’nin müzik platformu sloganına sahip fizy için özel içerikler üreterek müzik severlerin beğenisine sunacak. Bu gelişmeyle birlikte sessizliğini bozacak sanatçı, fizy ile birlikte yeniden boy gösterecek.
Ayrıca Bkz. "Atatürk Havalimanı üzerinde drone uçuran vatandaşa 10 ay hapis"
Turkcell kaynaklı haberlere göre Tarkan ve fizy arasındaki bu anlaşma ünlü sanatçıyı hayranlarıyla buluşturacak Harbiye konserlerini de kapsayacak. Gerçekleşecek konserlerin fizy üzerinden canlı yayınlanması da söz konusu. Turkcell ve Tarkan cephesinin henüz konuyla ilgili bir resmi açıklama yapmadığını ekleyelim. Haberle ilgili detaylar geldikçe paylaşmaya devam edeceğiz.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
imakenya dragons 1 yıl
Spotift apple music varken kim baksin bu kan emicilere?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kerim5100 1 yıl
Tamamen kalitesine ve fiyatına bağlı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Orhan-DO 1 yıl
Yabancı içerikleri bir şekilde sunabilirse hızlı şekilde ve fazla sayıda spotify kullanacağımıza bunu kullanırız.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
canmania 1 yıl
Turkcell'in en büyük hatası fizy aldıktan sonra öldürmesi oldu şimdi turkcell müzik olan adını fizy olarak değiştirmeleri diğer operatör kullanıcılarına açması fizy 'in spotify ve apple müzik karşısında eline güçlendirecek
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
olağan_şüpheli 1 yıl
güzel olmasına güzelde umarım tekel olmaz ve diğer servislere de sunar parçaları. en gıcık kaptığım şeylerden biridir. para ödüyorsun ama şarkıcının şarkıları yok.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Evil Deeds 1 yıl olağan_şüpheli
Sanmam özel içerik demiş çünkü sadece yeni albümleri vs diğer yerlere de gelir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Otomobilde yeni zam kapıda: 1500-1600cc araçları kapsıyor 1 yıl Hackerlardan esrarengiz otomobil hırsızlığı: 150 adet Jeep Wrangler çalındı 1 yıl Apple’ın akıllı hoparlörü detaylanıyor 1 yıl Markafoni, 30 Haziran'da kapanıyor 1 yıl Rivet Networks yeni Killer teknolojilerini duyurdu 1 yıl Panasonic’ten giriş seviyesine metal alaşımlı telefon 1 yıl Asus’tan iki farklı segmente yönelik tablet modelleri 1 yıl Elon Musk'tan Donald Trump'a tehdit: "İklim anlaşması iptal olursa ben yokum!" 1 yıl Yeni bir Windows 10 mobil sürümü gelebilir 1 yıl Andy Rubin, Essential Phone'un gelecek ay çıkacağını açıkladı 1 yıl Google Street View’ın 10. yılına özel birbirinden güzel fotoğraflar paylaşıldı 1 yıl Uber-Google davası, Uber’in otonom araç liderini işinden etti 1 yıl Asus, Threadripper işlemcilerde 5GHz ötesine geçiyor 1 yıl VR destekli giysi ile sanal gerçeklik hiç olmadığı kadar “gerçek” 1 yıl Apple, Qualcomm’un Türk mühendisini transfer etti 1 yıl ABD’nin casus uydusu Uluslararası Uzay İstasyonu’na yaklaşıyor 1 yıl NASA'dan son dakika açıklaması: "Güneş'in atmosferine uzay aracı gönderiyoruz" 1 yıl AMD'nin 16 çekirdekli Ryzen Threadripper işlemcisi elimizde: Canavar! 1 yıl Son sızıntı iPhone 8'in ölçülerini ortaya çıkardı 1 yıl Bosch, emisyon hilesine yardım etmekle suçlanıyor 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Turkcell'in müzik servisi Fizy, Tarkan'la anlaştı Sonraki Atatürk Havalimanı üzerinde drone uçuran vatandaşa 10 ay hapis 1 yıl Microsoft, Snapdragon 835'li Windows 10 PC'leri kimlerin üreteceğini açıkladı 1 yıl Bacaklarla kontrol edilen robotik kol üretildi 1 yıl HTC Vive artık kablosuz 1 yıl Yüksek performanslı oyun ve iş sistemi tavsiyesi 1 yıl Samsung'dan S Pen'li yeni dizüstü bilgisayar: Notebook 9 Pro 1 yıl 3D NAND belleklerde 64 katman dönemi 1 yıl 8. nesil Intel işlemciler yüzde 30 performans artışıyla geliyor 1 yıl İngiliz araştırmacılara göre kahve içmek kanser riskini azaltıyor 1 yıl AMD’den büyük haber yok, yeni yongaların çıkışı yaz sonuna doğru 1 yıl Yandex'in otonom aracı gün yüzüne çıktı 1 yıl MSI'ın en kaslı ekran kartı: GTX 1080 Ti Lightning Z 1 yıl Mazda ve rotary motor birlikteliği 50 yaşında! 1 yıl Asus Rog Zephyrus ile dizüstülerde yeni bir soğutma anlayışı başlıyor 1 yıl MSI'dan çılgın anakart: İlklerin modeli Z270 Godlike 1 yıl Avrupa Merkez Bankası'ndan blockchain uyarısı 1 yıl Asus'tan göreni aşık eden 38 inç dev monitör MX38VQ 1 yıl ASUS'dan USB Type-C taşınabilir monitör ZenScreen 1 yıl Intel Compute Card resmiyet kazandı 1 yıl Schiaparelli uzay aracı, sistem hatası yüzünden düşmüş Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim