Atatürk Havalimanı üzerinde drone uçuran vatandaşa 10 ay hapis

Atatürk Havalimanı üzerinde insansız hava aracı (drone) uçuran Aspet Manukyan hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçuyla Bakırköy 35. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan dava beraatle sonuçlanınca şikayetçiler kararı İstinaf Mahkemesi'ne taşımıştı. Bugün gerçekleştirilen duruşmada İstinaf Mahkemesi sanığa 10 ay hapis cezası verdi. Benzer olaylar için "emsal niteliği taşıyan" karar, bu açıdan da büyük önem teşkil ediyor.

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Manukyan, kullandığı drone'un suç tarihinde insansız hava aracı statüsünde olmadığını, akıllı oyuncak statüsünde olduğunu belirterek uçuşa yasak alanda uçurmadığını iddia etse de ceza almaktan kurtulamadı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün avukatları suçun sabit olduğunu belirterek sanığın cezalandırılmasını istedi.

Bunun üzerine istinaf savcısı Osman Öztürk, Manukyan'ın sivil havacılık kurallarını ihlal ettiğini, İstanbul Atatürk Havalimanı üzerinde drone uçurarak hava trafiğini tehlikeye soktuğunu belirterek yerel mahkemenin beraat kararını kaldırdı ve sanığa 1 yıl hapis cezası verdi. Manukyan'ın cezasını iyi halden 10 aya indiren mahkeme, bu cezayı da 5 yıl süre ile erteledi.