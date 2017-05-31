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Atatürk Havalimanı üzerinde drone uçuran vatandaşa 10 ay hapis

Atatürk Havalimanı üzerinde insansız hava aracı (drone) uçuran Aspet Manukyan'a yerel mahkemece verilen beraat kararı kaldırıldı. İstinaf Mahkemesi, Manukyan'a 10 ay hapis cezası verdi.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Zamazingo
Onur Seven
Haber Editörü
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Atatürk Havalimanı üzerinde drone uçuran vatandaşa 10 ay hapis
Atatürk Havalimanı üzerinde insansız hava aracı (drone) uçuran Aspet Manukyan hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçuyla Bakırköy 35. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan dava beraatle sonuçlanınca şikayetçiler kararı İstinaf Mahkemesi'ne taşımıştı. Bugün gerçekleştirilen duruşmada İstinaf Mahkemesi sanığa 10 ay hapis cezası verdi. Benzer olaylar için "emsal niteliği taşıyan" karar, bu açıdan da büyük önem teşkil ediyor.
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Manukyan, kullandığı drone'un suç tarihinde insansız hava aracı statüsünde olmadığını, akıllı oyuncak statüsünde olduğunu belirterek uçuşa yasak alanda uçurmadığını iddia etse de ceza almaktan kurtulamadı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün avukatları suçun sabit olduğunu belirterek sanığın cezalandırılmasını istedi.
Bunun üzerine istinaf savcısı Osman Öztürk, Manukyan'ın sivil havacılık kurallarını ihlal ettiğini, İstanbul Atatürk Havalimanı üzerinde drone uçurarak hava trafiğini tehlikeye soktuğunu belirterek yerel mahkemenin beraat kararını kaldırdı ve sanığa 1 yıl hapis cezası verdi. Manukyan'ın cezasını iyi halden 10 aya indiren mahkeme, bu cezayı da 5 yıl süre ile erteledi.

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Rachsuchtig 2 yıl en beğenilen
İnsafsiz gibi görünmek istemem ama ceza alması tamamen yerinde trafiği bu kadar yoğun bir havalimanında küçücük bir detay bile facialara yol açabilir
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Donald Trump 2 yıl
Oyun alanı değil orası, insanların hayatı söz konusu. Güzel karar.
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zanka 2 yıl
Tehlike arz edecek bu tip drone ucuranlar için bir ceza verilmesi taraftarıyım ama;
- bu arkadaş bu eylemi yaparken yasalarımızda böyle bir suç olmadığı belirtilmiş
- bu tip dronlar 1 km den öteye bile zor çıkıyorlardı (en azından arkadaşımda gördüğüm dj ler boyleydi)
- ülkemizde alkollu iken adam öldürenler bile bu kadar ceza almadı
- az önce erkek cocuğa tecavüz olayına karışan kişinin bile 59 gün sonra hapisden cıktığına dair haber okudum
Bu arkadaş malum partiden veya yandaş bir iş adamının veya ünlü birinin çocuğu olsa bu olayı duymazdık bile.Bunlar gibi birçok haberi ve baklava calıp hapis yatan cocuk gibi birçok dengesizlere alıştık galiba.
Neyse kısaca bu tespitlerden sonra bu arkadaşın cezası ertelense de, bu arkadaş cezayı hak etti ise, yukarıdaki örnekler hangi adaletin sonucu.
Saygılar...
Tehlike arz edecek bu tip drone ucuranlar için bir ceza verilmesi taraftarıyım ama;- bu arkadaş bu eylemi yaparken yasalarımızda böyle bir suç olmadığı beli...
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Alpha Centauri 2 yıl
doğru karar
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mechatronic93 2 yıl
Kesinlikle doğru bir karar olduğu düşüncesindeyim.Güvenlik zaafiyetinin yaşanmasına yol açabilir
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mkyb 2 yıl
Drone'nun videosunu merak edenlere :
alkislarlayasiyorum.com/...
Bayağı bayağı uçakların inişe geçtiği deniz tarafında uçaklara çok yakın bir şekilde uçurmuş.
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V4LKyR 2 yıl
Manukyana bak sen be.
İlginç olan nokta şu: 1 yıl hapis cezası veriyor, iyi halden 10 aya indiriyor, hadi eyw.
Cezayı 5 yıl erteliyor.
Bu neyin kafası? Nasıl bir adalet sistemi nedir yani bu? Böyle boş beleş bir adalet sistemi olamaz ya.
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Giresunlufuk 2 yıl
Karar kesinlikle doğru. Yaptığı doğru değil.
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tarkolar 2 yıl
Yorumlara katılsam da cezanın haksız olabileceğini düşünüyorum. Arkadaşın drone u nerede uçurduğunun önem arzettiği bir durumdayız. Uçuşa yasak alan demişler ancak ihaları içeren bir uçuşa yasak alan oluşturan detaylı bir kanun ülkemizde yok. Bu arkadaş drone unu 75m altında ve havaalanının belli yerlerinde uçurduysa ceza almaması gerekirdi.
Örnek vermek gerekirse pistin 100m yakınları, 75 m üstü irtifa, temel iniş güzergahları üzerinde uçma vs.
Yine de bir suç unsuru var diyebiliriz çünkü aldığı drone kayıtlı da olsa uçuş izni alması gerekirdi. Bu konuda da verilecek ceza ya para cezası olmalı ya da ehliyetinin geçici lisans iptali olmalıydı. 10 ay hapis cezası gerçekten büyük bir karar.
Karşı çıkacak arkadaşlar için de belirteyim yukarı da yazdığım gibi alanlarda uçurması dahilinde (Pist yakını vs.), verilecek cezanın idari para cezası + ehliyetin uzun süreli iptali (5 yıl) + 1 yıla kadar hapis cezası olması mümkündü. Ceza alan insanı yermek kolay savunmak zordur. Arkadaşın haklı olma ihtimali bence yüksek. Hele ki alt mahkemenin kararının beraat olması bu tezimin olasılığını yükseltiyor ;)
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sm17ekrem 2 yıl tarkolar
tarkolar

Yorumlara katılsam da cezanın haksız olabileceğini düşünüyorum. Arkadaşın drone u nerede uçurduğunun önem arzettiği bir durumdayız. Uçuşa yasak alan demişler ancak ihaları içeren bir uçuşa yasak alan oluşturan detaylı bir kanun ülkemizde yok. Bu arkadaş drone unu 75m altında ve havaalanının belli yerlerinde uçurduysa ceza almaması gerekirdi.
Örnek vermek gerekirse pistin 100m yakınları, 75 m üstü irtifa, temel iniş güzergahları üzerinde uçma vs.
Yine de bir suç unsuru var diyebiliriz çünkü aldığı drone kayıtlı da olsa uçuş izni alması gerekirdi. Bu konuda da verilecek ceza ya para cezası olmalı ya da ehliyetinin geçici lisans iptali olmalıydı. 10 ay hapis cezası gerçekten büyük bir karar.

Karşı çıkacak arkadaşlar için de belirteyim yukarı da yazdığım gibi alanlarda uçurması dahilinde (Pist yakını vs.), verilecek cezanın idari para cezası + ehliyetin uzun süreli iptali (5 yıl) + 1 yıla kadar hapis cezası olması mümkündü. Ceza alan insanı yermek kolay savunmak zordur. Arkadaşın haklı olma ihtimali bence yüksek. Hele ki alt mahkemenin kararının beraat olması bu tezimin olasılığını yükseltiyor ;)

SHGM sitesine girip bakınız bakalım var mı yok mu? Benim de Phantom 4 drone'm var ama SHGM sitesindeki mevzuata ve talimatlara uygun olarak uçuruyorum. Size ülkemizdeki geçerli olan mevzuattan sadece bir madde söylüyorum. Havaalanındaki en yakın piste 9 Km mesafe yarıçapında uçuş yapamazsınız! Yeterince açık sanırım. Lütfen bilip bilmeden yorum yapmayınız.
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Janus_Prospero 2 yıl
Havalimanını başkalarının yaşamını ve milyonlarca dolarlık sivil havacılık ekipmanını tehlikeye atacak şekilde kendi kişisel tatmin sahan olarak görmek ciddi bir yaptırımı hak ediyor bence. Bu düşüncesiz bir bencillikten başka bir şey değil.
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kadirirdem 2 yıl
Kararın bende arkadaşlar gibi yerinde olduğunu düşünüyorum.
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Kerim5100 2 yıl
Erteleme nedir ya? Desene yatmayacak...
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Project Scorpio 2 yıl
5 yıl ertelendi ne demek bu adam ceza almayacak mı şimdi?
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Siyah Nur 2 yıl Project Scorpio
Project Scorpio

5 yıl ertelendi ne demek bu adam ceza almayacak mı şimdi?

5 Yıl içerisinde aynı suçu tekrar işlerse cezayı yatar anlamına gelir o ifade. 5 yılın 1 veya 2 yılı da her hafta karakola imza vermesi zorunlu oluyor.
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halitozbasli 2 yıl Project Scorpio
Project Scorpio

5 yıl ertelendi ne demek bu adam ceza almayacak mı şimdi?

5 yıl içinde herhangi bir yeni suç işlerse 10 ay hükmü kesinleşir demek. Kısaca bu zamanda hapse girmek için epey uğraşmak gerek.
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