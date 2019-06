Turkcell'in tablet modeli Maxi IQ, 14 Şubat'ta satışa sunuluyor

Devamlı büyüyen bir pazar olması nedeniyle yerli ve yabancı elektronik devlerinin ülkemize yatırımlarını artırdığına şahit oluyoruz. Bunun yanında operatörlerimiz de mobil cihaz pazarından pay alma gayreti içerisinde.





T serisi akıllı telefonları ile pazarda önemli satışlar yapan Turkcell, bu kez Maxi IQ ile tablet pazarına merhaba demeye hazırlanıyor. Katma değerli servislerini her geçen gün genişleten Turkcell, sadece cihaz satmakla kalmayıp müzik, sinema, film, dergi ve kitap içerikleri ile de bu cihazlarına önemli bir destek sunuyor.





Firmanın bugün resmen lanse ettiği Turkcell Tablet veya Maxi IQ, pazardaki rakiplerinden geri kalmayacak özelliklere sahip. Turkcell yeni ürünü için bu kez Pegatron ile ortaklık yaptı.





Maxi IQ, 10.1 inçlik IPS LCD ekranında 1280 x 800 piksel çözünürlüğe yer veriyor. İşlemci tarafında ise 1.2GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli Tegra 3 T30SL kullanılıyor. 16GB depolama kapasitesinin yetmediği durumlarda 64GB'a kadar microSD desteğinden yararlanabiliyorsunuz. Anı görüntülemek için arkada 8MP çözünürlükte otomatik flaşlı kamera, görüntülü görüşme için önce 2MP çözünürlükte kamera, 21Mbps hıza kadar 3G, WiFi, Android 4.1.1 işletim sistemi, 3150mAh batarya şeklinde diğer özelliklerini saymak mümkün. 8.4mm kalınlık içerisine sığdırılan donanım ile birlikte model 545gram ağırlığa sahip.





Turkcell Tablet 14 Şubat itibari ile Turkcell İletişim Merkezleri'nden 24 ay taahhüt karşılığında ayda 59TL'ye satın alınabilecek. Bu fiyata 250MB internet ve Turkcell Eğlence Paketi de dahil. Modelin peşin fiyatı ise 999TL.





Turkcell Tablet'e özel geliştirilen Turkcell Eğlence Paketi içerisinde Turkcell Müzik, Turkcell TV, Turkcell Dergilik ve Turkcell Kitaplık servisleri ana ekranda widget olarak geliyor.

Turkcell Tablet kullanıcıları Turkcell TV Sinema Paketi ile 50'den fazla canlı TV kanalı ve 300'den fazla filmi her an her yerden izleyebiliyor. Ayrıca 3 milyondan fazla şarkı içeren Turkcell Müzik'ten diledikleri şarkıları dinleyebiliyor, liste oluşturup paylaşabiliyor ve üstelik 24 ay boyunca her ay 50 ücretsiz şarkı (toplamda 1200 şarkı) indirebiliyor. 4 binden fazla kitabın yer aldığı Turkcell Kitaplık ile 7 kitap, Turkcell Dergilik ile de Türkiye'nin en popüler dergileri ücretsiz geliyor. Turkcell Tablet'te indirilen şarkılar, izlenen TV kanalları ve sinema paketi filmleri internet kotalarından da düşmüyor.





İsteyen müşteriler 5TL farkla özel Bluetooth hoparlörü de kontratlı olarak satın alabilecek. Kurumsal müşteriler ise 1GB internet paketi dahil 24 ay taahhütle ayda 65TL karşılığında ürüne sahip olabilecek.





Turkcell ayrıca T serisi ile ilgili de bazı istatistikler paylaştı. T serisi akıllı telefonlar bugüne kadar 700 bin adet satarken, Android cihaz pazarında yüzde 21 paya sahip oldu. Sadece geçen yıl 400 bin T serisi akıllı telefon satıldı.

