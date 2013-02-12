Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Turkcell'in tablet modeli Maxi IQ, 14 Şubat'ta satışa sunuluyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
4,1b
1
87
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Turkcell'in tablet modeli Maxi IQ, 14 Şubat'ta satışa sunuluyor

Devamlı büyüyen bir pazar olması nedeniyle yerli ve yabancı elektronik devlerinin ülkemize yatırımlarını artırdığına şahit oluyoruz. Bunun yanında operatörlerimiz de mobil cihaz pazarından pay alma gayreti içerisinde.

T serisi akıllı telefonları ile pazarda önemli satışlar yapan Turkcell, bu kez Maxi IQ ile tablet pazarına merhaba demeye hazırlanıyor. Katma değerli servislerini her geçen gün genişleten Turkcell, sadece cihaz satmakla kalmayıp müzik, sinema, film, dergi ve kitap içerikleri ile de bu cihazlarına önemli bir destek sunuyor.

Firmanın bugün resmen lanse ettiği Turkcell Tablet veya Maxi IQ, pazardaki rakiplerinden geri kalmayacak özelliklere sahip. Turkcell yeni ürünü için bu kez Pegatron ile ortaklık yaptı. 

Maxi IQ, 10.1 inçlik IPS LCD ekranında 1280 x 800 piksel çözünürlüğe yer veriyor. İşlemci tarafında ise 1.2GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli Tegra 3 T30SL kullanılıyor. 16GB depolama kapasitesinin yetmediği durumlarda 64GB'a kadar microSD desteğinden yararlanabiliyorsunuz. Anı görüntülemek için arkada 8MP çözünürlükte otomatik flaşlı kamera, görüntülü görüşme için önce 2MP çözünürlükte kamera, 21Mbps hıza kadar 3G, WiFi, Android 4.1.1 işletim sistemi, 3150mAh batarya şeklinde diğer özelliklerini saymak mümkün. 8.4mm kalınlık içerisine sığdırılan donanım ile birlikte model 545gram ağırlığa sahip.

Turkcell Tablet 14 Şubat itibari ile Turkcell İletişim Merkezleri'nden 24 ay taahhüt karşılığında ayda 59TL'ye satın alınabilecek. Bu fiyata 250MB internet ve Turkcell Eğlence Paketi de dahil. Modelin peşin fiyatı ise 999TL.

Turkcell Tablet'e özel geliştirilen Turkcell Eğlence Paketi içerisinde Turkcell Müzik, Turkcell TV, Turkcell Dergilik ve Turkcell Kitaplık servisleri ana ekranda widget olarak geliyor.
Turkcell Tablet kullanıcıları Turkcell TV Sinema Paketi ile 50'den fazla canlı TV kanalı ve 300'den fazla filmi her an her yerden izleyebiliyor. Ayrıca 3 milyondan fazla şarkı içeren Turkcell Müzik'ten diledikleri şarkıları dinleyebiliyor, liste oluşturup paylaşabiliyor ve üstelik 24 ay boyunca her ay 50 ücretsiz şarkı (toplamda 1200 şarkı) indirebiliyor. 4 binden fazla kitabın yer aldığı Turkcell Kitaplık ile 7 kitap, Turkcell Dergilik ile de Türkiye'nin en popüler dergileri ücretsiz geliyor. Turkcell Tablet'te indirilen şarkılar, izlenen TV kanalları ve sinema paketi filmleri internet kotalarından da düşmüyor.

İsteyen müşteriler 5TL farkla özel Bluetooth hoparlörü de kontratlı olarak satın alabilecek. Kurumsal müşteriler ise 1GB internet paketi dahil 24 ay taahhütle ayda 65TL karşılığında ürüne sahip olabilecek.

Turkcell ayrıca T serisi ile ilgili de bazı istatistikler paylaştı. T serisi akıllı telefonlar bugüne kadar  700 bin adet satarken, Android cihaz pazarında yüzde 21 paya sahip oldu. Sadece geçen yıl 400 bin T serisi akıllı telefon satıldı.  

http://medya.turkcell.com.tr/700-bin-t-serisi-akilli-telefon-satan-turkcell-tablet-pazarina-da-iddiali-girdi-bulten_4007.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Özaltay 6 yıl en beğenilen
Her fırsatta örnek aldığımız Batı'yı nedense, teknoloji ve eğitim konusunda örnek alamıyoruz.
Elin GSM şirketi markalardan özel üretim yapar bizimkiler oemcilerden.
Yazık.
Her fırsatta örnek aldığımız Batı'yı nedense, teknoloji ve eğitim konusunda örnek alamıyoruz.Elin GSM şirketi markalardan özel üretim yapar bizimkiler oem...
Devamını Gör
Yanıtla +15
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wolf silver 6 yıl
Keske su amerikada ki bir kac operator turkiyeye gelselerdi de biraz rekabet kizişsaydi..daha ne kadar somurulmeye ve teknolojiyi pahali almaya devam edecezzzzZZzzzzzzzz..
Keske su amerikada ki bir kac operator turkiyeye gelselerdi de biraz rekabet kizişsaydi..daha ne kadar somurulmeye ve teknolojiyi pahali almaya devam edecezzzzZ...
Devamını Gör
3 Yanıt Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Pulstar 6 yıl wolf silver
wolf silver

Keske su amerikada ki bir kac operator turkiyeye gelselerdi de biraz rekabet kizişsaydi..daha ne kadar somurulmeye ve teknolojiyi pahali almaya devam edecezzzzZZzzzzzzzz..

Ülkeler gelenleri kendine benzetir. Gelenler ülkeyi kendine benzetemez.

Samsung, LG, NOKIA, SONY, PHILIPS, Vodafone firmaları Türkiye'ye direkt geldiler. Bir şey değişti mi?

Millet Apple Store Türkiye'de açılınca bir şey değişecek sanıyor. Hiçbir şey değişmeyecek.

Ülkenin vergi, gümrük, ticaret mevzuatı ortadayken bir şeyin değişmesini bekleyemezsiniz.

- KDV makul seviyeye çekilsin.
- ÖTV ve ÖİV kaldırılsın.
- Devlet iletişim kurumlarının taban fiyatlarını düzenlesin.
- Global firmalar gümrüklerde 40 takla atmasın.
- Garanti süresi 2 yıldan 1 yıla indirilsin ancak firmalar da ürünlerinin arkasında dursun.
- Bunun yanında tüketici iç piyasaya yönlendirilsin ancak bunu yaparken de bilinçli olsun, çakallıklara başvurmasın.

İşte o zaman sizin dediğiniz şekilde tam olmasa da onlara benzemiş oluruz.
wolf silverKeske su amerikada ki bir kac operator turkiyeye gelselerdi de biraz rekabet kizişsaydi..daha ne kadar somurulmeye ve teknolo...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 4 yıl
Çıkmaz olaydı bu tablet, şarj kablosu arızalandı yenisini 1 ay aradım, arattırdım bulamadım.Megersem Türkiyede yokmuş, yurt dışına sipariş verdiler 2.5 aydır bekliyorum.Bu tableti bu paraya satıyorsan nasıl ihtiyaç olan aparatlarınıda getirtmezsiniz.Tabii bizler tableti alırken bu konuları bilmiyorduk. ha bu arada 3 aydır tableti kullanamıyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alper458 5 yıl
yav pili kötü değil 7-8saat kullanıyorum ben bu aleti
kamera çok net
hızı hepsine kafa tutacak hızda en ağır oyunlar dahil hepsini denedim kasma yok
ayrıca pilin mAh düşük olabilür ama 3.7 volt değil 7.4 v bu yüzdende diğer tabletlerin dayandığı kadar bu alette dayanıyor her özelliği gerçekten iyi siz nederseniz deyin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
Şarj cihazı piyasada bulunmuyor.
Satan bayi şarj aletini temin edemiyor. Turkcell sorumlu ben değilim diyor. Servisler telefona cevap vermiyor... Kısacası muhatap yok.
Tavsiyesi olan var mı?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ta4chu 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Şarj cihazı piyasada bulunmuyor.

Satan bayi şarj aletini temin edemiyor. Turkcell sorumlu ben değilim diyor. Servisler telefona cevap vermiyor... Kısacası muhatap yok.

Tavsiyesi olan var mı?

Cihazın yetkili servisi Genpa. www.genpa.com.tr adresindeki iletişim bölümünden talebinizi iletin. Size konu hakkında dönüş yapacaklardır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
Cihaz bende var yeni aldim bir kere mali kötülemeyin hırsiz samsungdan daha güçlü pile sahip amperle bitmiyo pil olaygı pili 7.4volt yani laptop piliyle neredeyse ayni samsunglarda 3.7 volt şarj aletinin output power 19 volt bi baglayin bakayim samsunga ne kadar dayancak o guce siz gavur mallarini övün bilip bilmeden cihazla kesintisiz tam 6 saat need for speed most wanted oynadim cihaz isinmadi bile siz devam edin bu kafayla
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ta4chu 6 yıl
Bilgilendirme için teşekkür ederim. Demekki cihazda simlock yok. Başka bir arkadaşta sorunlu servise gittikten sonra gerekli düzeltmeler yapılınca çalışıyor demişti.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
butze 6 yıl
Fena değil aslında
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
assasina 6 yıl butze
butze

Fena değil aslında

Bence fiyat olarak pahalı özelliklerine göre.
Onu alana kadar yine turkcell'den 1 GB sınırsız internet ile birlikte ayda 50 tl'ye Asus Nexus 7 alırım çok daha iyi.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ta4chu 6 yıl
Arkadaşlar, bu cihazda 3G internet için sağdece Türkcell simkart mı kullanmalıyız. Yoksa diğer operatörleride destekliyormu?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
assasina 6 yıl ta4chu
ta4chu

Arkadaşlar, bu cihazda 3G internet için sağdece Türkcell simkart mı kullanmalıyız. Yoksa diğer operatörleride destekliyormu?

Simlock yok diye biliyorum.
Diğer kartlarıda kullanabilirsin.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hsari25 6 yıl
bu tabletten hdmi yada vga çıkışı alabilirmiyim bilgisi olan varmı acaba
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
frux 6 yıl
Üzerine biraz daha ilave edin asus nexus 10 alın.. coşmuş bunlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bytekno 6 yıl
tablet güzel ama en kötü tegra 3 işlemcisi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4073 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Taşınabilir Bilgisayarlar, turkcell
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Uygulama Haber: Haftanın en iyi Android oyun ve uygulamaları 2. bölüm 6 yıl Sony Vaio Duo 11 "İkisi bir arada melez ultrabook" video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim