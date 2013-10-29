Türkiye Çağrı Merkezi Ödülleri'nden Avea'ya 3 ödül birden geldi





Ülkemizin önde gelen operatörlerinden Avea, IMI Conferences tarafından bu yıl 8. kez gerçekleştirilen "Türkiye Çağrı Merkezi Ödülleri" nde, aday gösterildiği 3 kategoride birden ödül alarak önemli bir başarıya imza attı.





Türkiye Çağrı Merkezi Ödülleri'nde toplam 11 kategoride ödül verilirken, ödül alacaklar kapsamlı bir değerlendirme sonucunda belirleniyor.





Bahse konu ödül töreninde Avea Müşteri Hizmetleri, "En İyi Çağrı Merkezi", "En İyi Müşteri Deneyimi" ve "Sosyal Medyada En İyi Müşteri Yönetimi" olmak üzere 3 ödül birden almayı başardı. Avea Müşteri Hizmetleri ayrıca En iyi Müşteri Deneyimi dalında "En Övgüye Değer" ödülünün de sahibi oldu.





Avea Müşteri Hizmetlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Orçun Onat, müşteri ilişkilerini sanat olarak gördükleri için 3 ödül birden kazandıklarını belirtti. Onat, ödül töreni sonrası, tüm Avea Müşteri Hizmetleri ekibine teşekkür etti.