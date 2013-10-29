Türkiye Çağrı Merkezi Ödülleri'nden Avea'ya 3 ödül birden geldi

Haber Editörü
Ülkemizin önde gelen operatörlerinden Avea, IMI Conferences tarafından bu yıl 8. kez gerçekleştirilen "Türkiye Çağrı Merkezi Ödülleri" nde, aday gösterildiği 3 kategoride birden ödül alarak önemli bir başarıya imza attı.
Türkiye Çağrı Merkezi Ödülleri'nde toplam 11 kategoride ödül verilirken, ödül alacaklar kapsamlı bir değerlendirme sonucunda belirleniyor.
Bahse konu ödül töreninde Avea Müşteri Hizmetleri, "En İyi Çağrı Merkezi", "En İyi Müşteri Deneyimi" ve "Sosyal Medyada En İyi Müşteri Yönetimi" olmak üzere 3 ödül birden almayı başardı. Avea Müşteri Hizmetleri ayrıca En iyi Müşteri Deneyimi dalında "En Övgüye Değer" ödülünün de sahibi oldu.
Avea Müşteri Hizmetlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Orçun Onat, müşteri ilişkilerini sanat olarak gördükleri için 3 ödül birden kazandıklarını belirtti. Onat, ödül töreni sonrası, tüm Avea Müşteri Hizmetleri ekibine teşekkür etti.
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Turkcell : Şahin Bey, İyi günler, Nasılsınız, Bayramınızı Kutlarım, Teyzenize hayırlı yolculuklar dilerim, annenizede selamlar efendim, sizin için elimden ne geliyorsa hemen yapıyorum şahin bey, dilerseniz siz görüşmeyi sonlandırın ben sizi en yetkili birim tarafından hemen aratayım şahin bey, bügün nasılsınız şahin bey, kız arkadaşınıza da iyi akşamlar şahin bey, sizi mağdur ettiğimiz için çok mahçubuz şahin bey...
Vadofone: Beyfendi isminiz neydi, ve tekrar isminiz neydi (Her görüşmeye başlarken Merhaba ismim şahin derim oysaki) Şunu yapmalaısınız beyfendi, şunu neden yapmadınız beyfendi, onu yapamayız beyfendi, bizi aradığınız için teşekürler beyfendi.
Avea: (Bazen telden uçacaklar sanıyorum) [İsim le hitap etmek vodafone kıyasla hiç yok zaten Turkcelle kıyaslamaya gelmez ] O yok, bu yok, bu böyle, şu öyle, onla ilgilenmiyoz, bunu biz bilmiyoz, onu buna sorun, he öyle yapın, ararsanız yine olur, {Kabalık abidesiler kesinlikle, konuşma tarzlarını aynen yazıyo döktüm kelimeleri kullandıkları şekilde yazdım}
Şimdi hangisi pahalı hangisi ucuz bunun olayına girmeyecem hepsinin kazığını yedim bu kalite olayına da girmeyecem hiçbiri babamın değil hepsi ticari firma bununda farkındayım ama Müşteri hizmetlerinde aldıgım hizmetin kalitesi kesinlikle Turkcell 5 Vodafone 3 Avea 1
Fiyat performans derseniz işte Vodafone belli bir kurumsallıgı ve aveaya kıyasla daha kibar olmalarıyla Turkcelle kıyasla daha ucuz olmasıyla vodafone öne çıkıyor.
Düzenleme : Son satır hariç hiçbir yerde Vodafone en iyisi dememiş olmama rağmen ki son satırda da en iyi değil orta seçenek demişim; vodafonu bana kötüleyen hatta beni vodafonlu ya da vodafone yetkilisi gibi gören nadide özel arkadaşlara açıklık getirmesi için eklemek zorunda kalıyorum. Turkcell kullanıcısıyım Bu konuda en iyi ve bir çok konuda da bana göre en iyisi çok da memnunum özellikle telefon çok kullanılıyorsa Gold ve ya Platinium pakatlerini tavsiye ediyorum ama yine söylüyorum Vodafone malasef daha uygun fiyatlı
Ya bi git Allah aşkına :D 3 operatörlede çalıştım en düzgün konuşan avea ve turkcell , avea da yanlış bilgi verme oranıda çok az ya vardır ya yoktur uzatmıyolar olmucak bi işe yok diyolar müşteri odunluğundan anlamıyo bağırıp çağırıyo turkcelldeki sistem ve alt yapı avea da olsa 0ve 0ve bitiremezsiniz
vodafonda kibarlık varmış :D bana 1yıldır dönecek vodafone şikayet 2. Kere bıraktım 3g yok diyom var diyo ama piyasadaa 3g nin 3ü yok edge bile yok ismimi bile kullanmıyolar işine gelmedimi yüzüne de kapatıyolar
Akbank web online dan kredi kartı ile fatura ödüyorum ve DEKONT / YAZICI ÇIKTISI verme teknolojisi yok !!! Her ortamdan şikayet / öneride bulundum ama bunu yapamadılar.
GARANTİ BANKASI ise hem dekont veriyor , hem emai atıyor hem de farklı birinede dekontu email atmak istermisin diye soruyor.
3 Oprt. Hattını 14 yıldır kullanıyorum , online işlem menüsü bütün işlerimi görüyor. MH yerine son kullanıcı odaklı kampanya ve cihaz hediyesine yönelmek gerekli. MH lerine yatırım yapmak boş harcanan para ve reklam maliyeti.....
AVEA da yarın kalkıp Türk Mühendisleri diyerek başlayan bir haberle çıkarsa hiç şaşırmayın ! ! !