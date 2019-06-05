Brad Pitt’in rol aldığı Ad Astra adlı bilim kurgu filminin ilk fragmanı yayınlandı

Başrollerinde iki önemli aktör, Brad Pitt ve Tommy Lee Jones'un bulunduğu Ad Astra (Yıldızlara Doğru) adlı bilim kurgu türündeki filmin ilk fragmanı yayınlandı.

Ocak ve Mayıs dönemi gösterim hedeflerini kaçıran film, 20 Eylül 2019 tarihi itibariyle ABD’deki sinemaseverlerle buluşacak. Film, ülkemizde de ABD ile aynı tarihte yani 20 Eylül'de gösterime girecek.

Yaklaşık 50 milyon dolarlık bir bütçeye sahip filmde Brad Pitt’i, uzaylı yaşam formlarını aramak için Neptün’e doğru çıktığı görevde kaybolan babasını bulmaya çalışan Roy McBride adlı bir mühendis rolünde görüyoruz. Dünya’nın EMP saldırısına benzeyen “the Surge” adlı bir felakete uğramasının ardından Roy, babasını bulmak için güneş sisteminin uzak noktalarına doğru bir yolculuğa çıkıyor. Dünya’nın karşı karşıya kaldığı durumun; Pitt’in babasının güneş sistemini yok etme potansiyeline sahip “çok gizli bir materyal” ile yaptığı deneylerle mi ilgili olup olmadığı ise bilinmiyor.

Filmin yönetmen koltuğunda The Lost City of Z’yi de çeken James Gray oturuyor. Fimde Pitt ve Jones’a Ruth Negga (Loving) ve Donald Sutherland (Açlık Oyunları) eşlik edecek.

https://www.theverge.com/2019/6/5/18653491/ad-astra-trailer-brad-pitt-sci-fi-september-2019