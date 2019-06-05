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Brad Pitt’in rol aldığı Ad Astra adlı bilim kurgu filminin ilk fragmanı yayınlandı

Brad Pitt'i, babasının izini süren bir mühendis rolünde göreceğimiz Ad Astra (Yıldızlara Doğru) adlşı filmin ilk fragmanı yayınlandı. Film, ülkemizde 20 Eylül tarihinde gösterime girecek.
3 gün (Son Güncelleme: 3 gün)
6,4b
3
14
Sinema ve Dizi
Gökhan G.
Editör
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Brad Pitt’in rol aldığı Ad Astra adlı bilim kurgu filminin ilk fragmanı yayınlandı

Başrollerinde iki önemli aktör, Brad Pitt ve Tommy Lee Jones'un bulunduğu Ad Astra (Yıldızlara Doğru) adlı bilim kurgu türündeki filmin ilk fragmanı yayınlandı.

Ocak ve Mayıs dönemi gösterim hedeflerini kaçıran film, 20 Eylül 2019 tarihi itibariyle ABD’deki sinemaseverlerle buluşacak. Film, ülkemizde de ABD ile aynı tarihte yani 20 Eylül'de gösterime girecek.

Yaklaşık 50 milyon dolarlık bir bütçeye sahip filmde Brad Pitt’i, uzaylı yaşam formlarını aramak için Neptün’e doğru çıktığı görevde kaybolan babasını bulmaya çalışan Roy McBride adlı bir mühendis rolünde görüyoruz. Dünya’nın EMP saldırısına benzeyen “the Surge” adlı bir felakete uğramasının ardından Roy, babasını bulmak için güneş sisteminin uzak noktalarına doğru bir yolculuğa çıkıyor. Dünya’nın karşı karşıya kaldığı durumun; Pitt’in babasının güneş sistemini yok etme potansiyeline sahip “çok gizli bir materyal” ile yaptığı deneylerle mi ilgili olup olmadığı ise bilinmiyor.

Filmin yönetmen koltuğunda The Lost City of Z’yi  de çeken James Gray oturuyor. Fimde Pitt ve Jones’a Ruth Negga (Loving) ve Donald Sutherland (Açlık Oyunları) eşlik edecek. 

 

https://www.theverge.com/2019/6/5/18653491/ad-astra-trailer-brad-pitt-sci-fi-september-2019 Yorum Yaz
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OverClocK1ng 3 gün en beğenilen
İyi bilimkurgu ya açım...
1 Yanıt Yanıtla +21
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darkaura 3 gün OverClocK1ng
marvel super kahraman filmlerinin en buyuk zarari bu oldu. buyuk butceli bilim kurgu piyasasini isgal edip doldurduklari icin orjinal kaliteli bilim kurgu filmi goremez olduk. marvel filmleri film olarak kotu degiller, gorsellik ve seyir zevkleri var ama bir yenilik, derinlik icermiyorlar. ayni hikayelerin, karakterlerin suslenmis halleri.
marvel super kahraman filmlerinin en buyuk zarari bu oldu. buyuk butceli bilim kurgu piyasasini isgal edip doldurduklari icin orjinal kaliteli bilim kurgu filmi...
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1 Yanıt Yanıtla +14
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darkaura 3 gün
per aspera ad astra. muhtemelen filmin ismi burda geliyor. bati dillerinde yaygin bilinen latince bir deyimdir. zorluklar icinde yildizlara
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kuzgun_ 1 gün
olmamış sanki
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bluedevil866 1 gün
aptal marvel filmlerinden boyle yapimlara anca sira gelir.
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Sawasson 1 gün
O zaman bilim kurgu film yapma sırası bizde
Enes Batur: Bir Uzay Şebeği
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JESKO 2 gün
Brad Pitt akar üstüne oyuncu tanımam 10/10
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VYC Majoris 2 gün
Brad Pitt ve Dombili Jones güzel ikili. Intersetallar'a biraz yaklaşsa yeter bana ama zor.
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Mutlak.Sıfır 2 gün
Fragmanı açınca direkt müzikler dikkatimi çekti hemen baktım Max Richter yapıyormuş ovvvvv efsane bir soundtrack olacak.
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OverClocK1ng 3 gün en beğenilen
İyi bilimkurgu ya açım...
1 Yanıt Yanıtla +21
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darkaura 3 gün OverClocK1ng
marvel super kahraman filmlerinin en buyuk zarari bu oldu. buyuk butceli bilim kurgu piyasasini isgal edip doldurduklari icin orjinal kaliteli bilim kurgu filmi goremez olduk. marvel filmleri film olarak kotu degiller, gorsellik ve seyir zevkleri var ama bir yenilik, derinlik icermiyorlar. ayni hikayelerin, karakterlerin suslenmis halleri.
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G1903K 3 gün
İnşallah çok keyifli bir film olur.
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erhan850 3 gün
sanki brad interstellardaki matthew kadar role girememiş gibi. fragmanda pek hikayeden bahsetmiyor umarım güzel bir film olur. hasretiz güzey uzay bilim kurgu filmlerine.
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WB 3 gün
Interstellar tadinda bir film olmasi umidiyle..
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