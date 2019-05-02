Türkiye’de bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü 131,7 milyar TL büyüklüğe ulaştı

Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği toplantı ile Türkiye’de bilgi ve iletişim sektörünün boyutlarına dair önemli veriler paylaştı. 2018’de bir önceki yıla kıyasla yüzde 15 büyüme gösteren sektörün toplam hacmi 131,7 milyar TL’ye ulaştı. Dolar bazında değerlendirildiğinde ise geçmiş yıllarda 30-33 milyar bandında seyreden sektör büyüklüğü, kur etkisiyle 2018 yılında 27-30 milyar bandına indi.

İletişim teknolojileri 86,9 milyar TL paya sahip

131.7 milyar TL’lik hacmin 44,7 milyar TL’lik kısmı bilgi teknolojileri kolundan geliyor. Donanım, Yazılım ve Hizmet olmak üzer üç alt kategoriye ayrılan bilgi teknolojilerinin en büyük bölümü 18,3 milyar TL ile yazılım. Yine aynı şekilde donanım ve haberleşme olarak iki alt kategoriye ayrılan iletişim teknolojileri ise 86,9 milyar TL büyüklüğe sahip. Detaylı tabloyu aşağıdan inceleyebilirsiniz.

139 bin istihdam

Bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün toplam istihdamı 139 bin kişiye ulaştı. Toplam istihdam sayısının önceki yıla kıyasla artışı yüzde 4. İstihdamın yüzde 76’sı ise bilgi teknolojileri kategorisinde bulunuyor. Ayrıca büyümeye devam eden teknokentler bir önceki yıla göre yüzde 23,1 ciro artışıyla 16 milyar TL’ye ulaştı. Sektörün ihracat performansı da yüzde 14 büyüme ile 4,916 milyar TL olarak gerçekleşti. Dolar bazında bakıldığında ihracatta da küçülme görülüyor.

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Kısacası Türkiye’de bilgi ve iletişim sektörünün TL bazında ve istihdam sayısında büyümeye devam ettiği söylenebilir. Yayınlanan rapor içerisinde önümüzdeki 5 yılda sektörün üzerinde etkili olacak teknolojik alanlar ise yapay zeka, bulut teknolojisi, Endüstri 4.0, siber güvenlik vb. şeklinde sıralanıyor.