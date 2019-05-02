Türkiye’de bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü 131,7 milyar TL büyüklüğe ulaştı

İletişim teknolojileri 86,9 milyar TL paya sahip
131.7 milyar TL’lik hacmin 44,7 milyar TL’lik kısmı bilgi teknolojileri kolundan geliyor. Donanım, Yazılım ve Hizmet olmak üzer üç alt kategoriye ayrılan bilgi teknolojilerinin en büyük bölümü 18,3 milyar TL ile yazılım. Yine aynı şekilde donanım ve haberleşme olarak iki alt kategoriye ayrılan iletişim teknolojileri ise 86,9 milyar TL büyüklüğe sahip. Detaylı tabloyu aşağıdan inceleyebilirsiniz.
139 bin istihdam
Bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün toplam istihdamı 139 bin kişiye ulaştı. Toplam istihdam sayısının önceki yıla kıyasla artışı yüzde 4. İstihdamın yüzde 76’sı ise bilgi teknolojileri kategorisinde bulunuyor. Ayrıca büyümeye devam eden teknokentler bir önceki yıla göre yüzde 23,1 ciro artışıyla 16 milyar TL’ye ulaştı. Sektörün ihracat performansı da yüzde 14 büyüme ile 4,916 milyar TL olarak gerçekleşti. Dolar bazında bakıldığında ihracatta da küçülme görülüyor.Ayrıca Bkz. "Hurda indiriminde ÖTV matrahı değiştirildi"
Kısacası Türkiye’de bilgi ve iletişim sektörünün TL bazında ve istihdam sayısında büyümeye devam ettiği söylenebilir. Yayınlanan rapor içerisinde önümüzdeki 5 yılda sektörün üzerinde etkili olacak teknolojik alanlar ise yapay zeka, bulut teknolojisi, Endüstri 4.0, siber güvenlik vb. şeklinde sıralanıyor.
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Sanayi Terimi Hakkında Bilgiler
SanayiSosyal Bilgiler Terimi Olarak Sanayi:
1- Ham maddeleri işlemek, enerji kaynaklarını yaratmak için kullanılan yöntemlerin ve araçların bütünü, işleyim, endüstri.
2- Hammaddeleri, yapılmış madde haline getirmek için gerçekleştirilen üretim ve bu üretimde kullanılan araçların tümüne verilen addır. Sanayi, müteşebbis tarafından kâr elde etmek amacıyla kurulan mal ve hizmet üretimidir.
SanayiCoğrafya Terimi Olarak Sanayi:
Endüstri. Bir ve birden fazla ham maddeyi çeşitli yollardan işleyerek işlenmiş madde haline dönüştürme yöntem ve araçlarının tamamıdır. Bir bakşa deyişle; ham maddenin işlenerek kullanıma hazır hâle getirilmesini kapsayan faaliyetlerin tümü.
SanayiTurizm ve Otelcilik Terimi Olarak Sanayi:
Hammaddeleri işlemek, enerji kaynaklarını ortaya çıkarmak için kullanılan yöntemler ve araçlar bütünü, endüstri.
Sanayiİnşaat Terimi Olarak Sanayi:
Hammaddeleri yapılmış eşya haline getiren iş ve etkinliğin bütünü, uran, endüstri.
Sonuç bu tanımlara girmeyen ve 1 TL lik maliyeti 100.000 Tl olarak iteleyen insan zekasının ürettiği ( türkiyede maalesef yok ) yaratıcığı sanki kendilerininmiş sanan ve bundan nemalanan gerzekler topluluğudur
Türkiye'de "bilişim" sektörüne TCell, ttnet gibi firmalar ısrarla dahil edilerek sektör büyük gösterilmeye çalışılıyor fakat özellikle ttnet tekelcilik ile kazıklamaktan başka özelliği olmayan firmalar.
Bir diger çelişki, yazılım sektörü büyüyor deniliyor ama tüm iyi yazılımcılar y.dışında.