Hurda indiriminde ÖTV matrahı değiştirildi

Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde telefonlara uygulanan yeni ÖTV zammının yanında, hurda indiriminden yararlanarak araç almak isteyenler için de önemli değişimler yaşandı. Hurda indirimiyle araç alımında belirlenen matrah aralıkları değiştirildi.

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10 bin TL indirimden daha çok araç yararlanacak

Hurda indiriminden yararlanarak araç almayı planlayanlar için sevindirici bir haber geldiğini söyleyebiliriz. Düzenlemeden önce matrahı 46 bin TL’yi aşmayan arabalara uygulanan 10 bin TL’lik indirim, artık 70 bin TL’ye kadar olan araçlara uygulanacak. Aynı şekilde eskiden matrahı 46-80 bin TL arasındaki araçlar için uygulanan 8 bin TL’lik indirim ise 70-120 bin TL arasındaki araçlarda kullanılabilecek. Son olarak matrahı 120 bin TL üstü araçlara 3 bin TL indirim geçerli. Tabloyu aşağıdan inceleyebilirsiniz.

Eski ÖTV Matrahı Yeni ÖTV Matrahı İndirim 46.000 TL 70.000 TL 10.000 TL 46.000 TL-80.000 TL 70.000 TL-120.000 TL 8.000 TL 80.000 TL+ 120.000 TL+ 3.000 TL

Kısacası yapılan bu düzenleme ile birlikte çoğu araç hurda indiriminden daha yüksek tutarlarda yararlanabilecek. Ayrıca 10 bin TL’lik indirim için matrahın 70 bin TL’ye yükselmesi de daha fazla aracın, indirimden en üst noktada faydalanmasını sağlayacak.