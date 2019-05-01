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Hurda indiriminde ÖTV matrahı değiştirildi

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenleme ile aracını hurdaya çıkaranlar için uygulanan ÖTV indirimi matrah aralıkları değiştirildi. 10 bin TL indirim 70.000 TL matrahlı araçlara kadar geçerli oldu.
2 hf.
5,8b
2
20
Otomobil Teknolojileri
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Hurda indiriminde ÖTV matrahı değiştirildi
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Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde telefonlara uygulanan yeni ÖTV zammının yanında, hurda indiriminden yararlanarak araç almak isteyenler için de önemli değişimler yaşandı. Hurda indirimiyle araç alımında belirlenen matrah aralıkları değiştirildi.
Ayrıca Bkz. "ÖTV zammından sonra telefon fiyatları nasıl olacak?"

10 bin TL indirimden daha çok araç yararlanacak

Hurda indiriminden yararlanarak araç almayı planlayanlar için sevindirici bir haber geldiğini söyleyebiliriz. Düzenlemeden önce matrahı 46 bin TL’yi aşmayan arabalara uygulanan 10 bin TL’lik indirim, artık 70 bin TL’ye kadar olan araçlara uygulanacak. Aynı şekilde eskiden matrahı 46-80 bin TL arasındaki araçlar için uygulanan 8 bin TL’lik indirim ise 70-120 bin TL arasındaki araçlarda kullanılabilecek. Son olarak matrahı 120 bin TL üstü araçlara 3 bin TL indirim geçerli. Tabloyu aşağıdan inceleyebilirsiniz.

 Eski ÖTV Matrahı  Yeni ÖTV Matrahı  İndirim
46.000 TL  70.000 TL  10.000 TL
46.000 TL-80.000 TL  70.000 TL-120.000 TL  8.000 TL
 80.000 TL+  120.000 TL+  3.000 TL

Kısacası yapılan bu düzenleme ile birlikte çoğu araç hurda indiriminden daha yüksek tutarlarda yararlanabilecek. Ayrıca 10 bin TL’lik indirim için matrahın 70 bin TL’ye yükselmesi de daha fazla aracın, indirimden en üst noktada faydalanmasını sağlayacak.


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fuckulteli 2 hf. en beğenilen
İyi bir haber gibi gözükürken, sıfır araçların fiyatının artmış olduğunun bir göstergesi olarak gördüğümü belirtmek isterim.
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207m 2 hf. sml_akyz
Vergisiz fiyatı 70.000 TL hocam.
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tobepeople 2 hf.
100.000 altında işe yarar sıfır araç mı var ki?
1 Yanıt Yanıtla +12
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DH Misafiri 2 hf.
ulan Erdoğan dediğin bu ülkenin cumhurbaşkanı küçücük beynin var yorum yapmışsın neye binecekti doğana mı binsin ötv çıktığı tarih 2002 yılında bu hukümetten önce az araştırın be ucuz olsa otomobil dış tıcaret açığı artar savunma eğitim alt yapı masraflarını kim karşılacak
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elcas 2 hf. DH Misafiri
ötv çıkaran kişilerde aynı. o tarihte evet diyenlere bir bak istersen. üstüne de 3 tane ötv çıkardılar. eğer iyi olsalardı onlar çıkardı biz kaldırdık derler kaldırırlardı. ancak para tatlı. 150 milyar tl toplanıyor ötvden dile kolay. daha dün telefona bir zam daha geldi.
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DH Misafiri 2 hf.
gül gibi bisiklet varken ne yapcaksın arabayı değil mi
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haberelectro 2 hf.
allah razı olsun
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OverClocK1ng 2 hf.
Gizli Zam...
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ogameci 2 hf.
hiçbir önemi yok
dolar bir çıktımı ötv matharını vs silip süpürüyor
cesaretleri varsa
ÖTV yi kaldırsınlar
%200 vergi koyuyor erdoğan
kendi mercedes maybach e biniyor
halk 1500cc mahkumu oldu onun yüzünden
Yanıtla +7
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erka1907 2 hf.
sadece 10 ay önce hurda indirimli 58 bine aldığım imzamdaki aracın liste fiyatı 91.400 tl olmuşsa sen istediğin kadar vergi matrahı düzenle. inşaat gibi bu sektör de batıyor.
Yanıtla +3
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Musty3535123 2 hf.
bırakın indirimi bu hamle anca arabaların her ay yediği zammı azaltır..
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V4LKyR 2 hf.
Araba satışları gümleyince böyle basit şeyler icat ediyorlar...
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superegoid 2 hf.
Bunu duyan firmalar durur mu hemen yapıştırmışlar cevabı: fiyatlar güncelleniyor..
(Honda fiyatları an itibariyle güncelleniyor)
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rh_plus 2 hf. superegoid
5000 fiyat indirmişler..
1 Yanıt Yanıtla +1
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nebulabado 2 hf.
Güzel ülkemin vergi konseptine uygun bir uygulama.
Az harcayana çok vergi.(Telefon,bilgisayar,televizyon)
Çok harcaya az vergi.(Otomobil,yat,uçak)
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