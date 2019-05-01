Hurda indiriminde ÖTV matrahı değiştirildi

10 bin TL indirimden daha çok araç yararlanacak
Hurda indiriminden yararlanarak araç almayı planlayanlar için sevindirici bir haber geldiğini söyleyebiliriz. Düzenlemeden önce matrahı 46 bin TL’yi aşmayan arabalara uygulanan 10 bin TL’lik indirim, artık 70 bin TL’ye kadar olan araçlara uygulanacak. Aynı şekilde eskiden matrahı 46-80 bin TL arasındaki araçlar için uygulanan 8 bin TL’lik indirim ise 70-120 bin TL arasındaki araçlarda kullanılabilecek. Son olarak matrahı 120 bin TL üstü araçlara 3 bin TL indirim geçerli. Tabloyu aşağıdan inceleyebilirsiniz.
|Eski ÖTV Matrahı
|Yeni ÖTV Matrahı
|İndirim
|46.000 TL
|70.000 TL
|10.000 TL
|46.000 TL-80.000 TL
|70.000 TL-120.000 TL
|8.000 TL
|80.000 TL+
|120.000 TL+
|3.000 TL
Kısacası yapılan bu düzenleme ile birlikte çoğu araç hurda indiriminden daha yüksek tutarlarda yararlanabilecek. Ayrıca 10 bin TL’lik indirim için matrahın 70 bin TL’ye yükselmesi de daha fazla aracın, indirimden en üst noktada faydalanmasını sağlayacak.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
dolar bir çıktımı ötv matharını vs silip süpürüyor
cesaretleri varsa
ÖTV yi kaldırsınlar
%200 vergi koyuyor erdoğan
kendi mercedes maybach e biniyor
halk 1500cc mahkumu oldu onun yüzünden
(Honda fiyatları an itibariyle güncelleniyor)
Az harcayana çok vergi.(Telefon,bilgisayar,televizyon)
Çok harcaya az vergi.(Otomobil,yat,uçak)
2 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
5750 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
Otomobil, indirim ve