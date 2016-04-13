Türkiye, hızlı trenin en ucuz olduğu ülke konumunda

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13 Mart 2009’da Ankara Eskişehir arasında başlayan ilk sefer ile ülkemizde hizmete geçen hızlı trenleri Türkiye dünyada ilk kullanan 8. Avrupa’da ise 6. ülke konumunda. Henüz çok kısıtlı bir rotada hizmette olsa da yapılmakta olan güzergahlar hizmete girdiğinde hızlı tren kullanımı ülkemizde çok ciddi bir potansiyele ulaşmış olacak. Zira şu anda hızlı trenlerin kullanımı nüfusa oranlandığında %7 seviyesinde gerçekleşiyor.

TCDD tarafından işletilen yüksek hızlı trenlerin fiyatı çok fazla gündemde olmasa da özellikle hızlı tren ağının geniş olduğu coğrafyalarda km başına alınan bilet ücreti kullanıcıların dikkat ettiği bir konu. Bu noktada bilet satışı odağında Avrupa’da hizmet veren Go Euro, dünyadaki bilet fiyatlarına ilişkin bir tablo yayınladı. Ortaya çıkan rakamlara göre Türkiye, Rusya ile birlikte hızlı trenin en ucuz olduğu ülke konumunda. Türkiye’de hızlı trenin kilometre başına maliyet 0,03 Euro olarak gerçekleşiyor.

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Kilometre başına maliyetin en yüksek olduğu ülkelerde sırasıyla fiyatlar şöyle:

ABD: 0,45 Euro Finlandiya: 0,33 Euro Belçika: 0,31 Euro Çin: 0,22 Euro Japonya: 0,2 Euro Norveç: 0,19 Euro Almanya: 0,19 Euro Fransa: 0,19 Euro Özbekistan: 0,18 Euro Portekiz: 0,18 Euro Avusturya: 0,18 Euro İsveç: 0,17 Euro İtalya: 0,15 Euro Güney Kore: 0,14 Euro Hollanda: 0,12 Euro Tayvan: 0,12 Euro İspanya: 0,12 Euro Polonya: 0,08 Euro Rusya: 0,03 Euro Türkiye: 0,03 Euro

Hızlı trenler söz konusu olunca işletim hızları da büyük önem taşıyor elbette. Ülkemizde maksimum işletim hızı 250km ile sınırlanmış durumda. Buna karşın trenlerin çıkabildiği maksimum hız ise 303km olarak gerçekleşmişti. Dünyada rakamlar ise işletme hızı ortalamasına göre sırasıyla şöyle:

Çin - Rekor Hız: 501 İşletim Hızı: 350 İspanya - Rekor Hız: 404 İşletim Hızı: 320 Fransa - Rekor Hız: 575 İşletim Hızı: 320 Almanya – Rekor Hız: 368 İşletim Hızı: 320 Japonya – Rekor Hız: 603 İşletim Hızı: 320 Tayvan – Rekor Hız: 308 İşletim Hızı: 300 Hollanda – Rekor Hız: 300 İşletim Hızı: 300 Güney Kore – Rekor Hız: 421 İşletim Hızı: 300 İtalya – Rekor Hız: 400 İşletim Hızı: 300 Belçika – Rekor Hız: 368 İşletim Hızı: 300 Türkiye – Rekor Hız: 303 İşletim Hızı: 250 Rusya – Rekor Hız: 290 İşletim Hızı: 250 Özbekistan – Rekor Hız: 255 İşletim Hızı: 250 ABD – Rekor Hız: 265 İşletim Hızı: 240 Avusturya – Rekor Hız: 275 İşletim Hızı: 230 Portekiz – Rekor Hız: 237 İşletim Hızı: 220 Finlandiya – Rekor Hız: 242 İşletim Hızı: 220 Norveç – Rekor Hız: 210 İşletim Hızı: 210 Polonya – Rekor Hız: 291 İşletim Hızı: 200 İsveç – Rekor Hız: 303 İşletim Hızı: 200

Ülkemizde Ankara – İstanbul, Ankara – Konya ve Eskişehir – Konya arasında devam eden hızlı tren seferleri yeni eklenen hatlar ile daha geniş bir coğrafyaya yayılacak. Hali hazırda Ankara – İzmir, Konya – Gaziantep, Ankara – Sivas – Kars arasında hat çalışmaları devam ediyor. Ayrıca Karadeniz – Akdeniz hızlı tren hattı, Antalya – Kayseri hattı gibi önemli hızlı tren hatlarının da 2023 ve 2035 hedefleri doğrultusunda bitirilmesi planlanıyor.

Aşağıdaki haritadan dünyadaki hızlı tren hatlarına interaktif olarak göz atabilirsiniz.

http://www.goeuro.com/trains/high-speed