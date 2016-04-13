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Türkiye, hızlı trenin en ucuz olduğu ülke konumunda

Dünyada hızlı tren kullanımına ilişkin açıklanan son rakamlar, Türkiye’nin hızlı tren kullanımının en ucuz ülke olduğunu ortaya koyuyor. İşte dünyadan çarpıcı rakamlar:
3 yıl
8,7b
1
363
Diğer Bilim ve Teknoloji
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Türkiye, hızlı trenin en ucuz olduğu ülke konumunda
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13 Mart 2009’da Ankara Eskişehir arasında başlayan ilk sefer ile ülkemizde hizmete geçen hızlı trenleri Türkiye dünyada ilk kullanan 8. Avrupa’da ise 6. ülke konumunda. Henüz çok kısıtlı bir rotada hizmette olsa da yapılmakta olan güzergahlar hizmete girdiğinde hızlı tren kullanımı ülkemizde çok ciddi bir potansiyele ulaşmış olacak. Zira şu anda hızlı trenlerin kullanımı nüfusa oranlandığında %7 seviyesinde gerçekleşiyor.

TCDD tarafından işletilen yüksek hızlı trenlerin fiyatı çok fazla gündemde olmasa da özellikle hızlı tren ağının geniş olduğu coğrafyalarda km başına alınan bilet ücreti kullanıcıların dikkat ettiği bir konu. Bu noktada bilet satışı odağında Avrupa’da hizmet veren Go Euro, dünyadaki bilet fiyatlarına ilişkin bir tablo yayınladı. Ortaya çıkan rakamlara göre Türkiye, Rusya ile birlikte hızlı trenin en ucuz olduğu ülke konumunda. Türkiye’de hızlı trenin kilometre başına maliyet 0,03 Euro olarak gerçekleşiyor.

Ayrıca Bkz. "Kepler acil durum modundan çıktı, peki problem neydi?"

Kilometre başına maliyetin en yüksek olduğu ülkelerde sırasıyla fiyatlar şöyle: 

  1. ABD: 0,45 Euro
  2. Finlandiya: 0,33 Euro
  3. Belçika: 0,31 Euro
  4. Çin: 0,22 Euro
  5. Japonya: 0,2 Euro
  6. Norveç: 0,19 Euro
  7. Almanya: 0,19 Euro
  8. Fransa: 0,19 Euro
  9. Özbekistan: 0,18 Euro
  10. Portekiz: 0,18 Euro
  11. Avusturya: 0,18 Euro
  12. İsveç: 0,17 Euro
  13. İtalya: 0,15 Euro
  14. Güney Kore: 0,14 Euro
  15. Hollanda: 0,12 Euro
  16. Tayvan: 0,12 Euro
  17. İspanya: 0,12 Euro
  18. Polonya: 0,08 Euro
  19. Rusya: 0,03 Euro
  20. Türkiye: 0,03 Euro

Hızlı trenler söz konusu olunca işletim hızları da büyük önem taşıyor elbette. Ülkemizde maksimum işletim  hızı 250km ile sınırlanmış durumda. Buna karşın trenlerin çıkabildiği maksimum hız ise 303km olarak gerçekleşmişti. Dünyada rakamlar ise işletme hızı ortalamasına göre sırasıyla şöyle:

  1. Çin - Rekor Hız: 501 İşletim Hızı: 350
  2. İspanya - Rekor Hız: 404 İşletim Hızı: 320
  3. Fransa - Rekor Hız: 575 İşletim Hızı: 320
  4. Almanya – Rekor Hız: 368 İşletim Hızı: 320
  5. Japonya – Rekor Hız: 603 İşletim Hızı: 320
  6. Tayvan – Rekor Hız: 308 İşletim Hızı: 300
  7. Hollanda – Rekor Hız: 300 İşletim Hızı: 300
  8. Güney Kore – Rekor Hız: 421 İşletim Hızı: 300
  9. İtalya – Rekor Hız: 400 İşletim Hızı: 300
  10. Belçika – Rekor Hız: 368 İşletim Hızı: 300
  11. Türkiye – Rekor Hız: 303 İşletim Hızı: 250
  12. Rusya – Rekor Hız: 290 İşletim Hızı: 250
  13. Özbekistan – Rekor Hız: 255 İşletim Hızı: 250
  14. ABD – Rekor Hız: 265 İşletim Hızı: 240
  15. Avusturya – Rekor Hız: 275 İşletim Hızı: 230
  16. Portekiz – Rekor Hız: 237 İşletim Hızı: 220
  17. Finlandiya – Rekor Hız: 242 İşletim Hızı: 220
  18. Norveç – Rekor Hız: 210 İşletim Hızı: 210
  19. Polonya – Rekor Hız: 291 İşletim Hızı: 200
  20. İsveç – Rekor Hız: 303 İşletim Hızı: 200

Ülkemizde Ankara – İstanbul, Ankara – Konya ve Eskişehir – Konya arasında devam eden hızlı tren seferleri yeni eklenen hatlar ile daha geniş bir coğrafyaya yayılacak. Hali hazırda Ankara – İzmir, Konya – Gaziantep, Ankara – Sivas – Kars arasında hat çalışmaları devam ediyor. Ayrıca Karadeniz – Akdeniz hızlı tren hattı, Antalya – Kayseri hattı gibi önemli hızlı tren hatlarının da 2023 ve 2035 hedefleri doğrultusunda bitirilmesi planlanıyor.

Aşağıdaki haritadan dünyadaki hızlı tren hatlarına interaktif olarak göz atabilirsiniz.

http://www.goeuro.com/trains/high-speed Yorum Yaz
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mehmedaltair 3 yıl en beğenilen
1. ABD: 0,45 Euro

20. Türkiye: 0,03 Euro



11. Türkiye – Rekor Hız: 303 İşletim Hızı: 250

14. ABD – Rekor Hız: 265 İşletim Hızı: 240



Sizin gibi boş muhalefet yapan insanlardan nefret ediyorum
1. ABD: 0,45 Euro20. Türkiye: 0,03 Euro11. Türkiye – Rekor Hız: 303 İşletim Hızı: 25014. ABD – Rekor Hız: 265...
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2 Yanıt Yanıtla +208
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There goes your life 3 yıl
Şimdi gelir hiç bir şeyi beğenmeyen ekip.
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Sirkadyen 3 yıl MonsterMMORPG
MonsterMMORPG

bu hızlı tren işi çok güzel

İnşaAllah dahada yaygınlaşır bu varken uçağa binilmez :)

bu sisteme bile laf atanlar var. onları güvenle görmezden gelebilirsiniz tek yaptıkları hükümet ne yaparsa her durumda eleştirmek


Tabi canım dört dörtlük iş yaptılar ya hiç eleştiri yapılmasın.

Haydarpaşa diye reklam yaptılar hızlı trenden bir iniyorsun karşında Pendik. Marmaray Marmaray dediler deniz dibine tüp indirdiler ama düz yola ray döşeyemediler banliyö trenleri de öyle gitti hala gelmedi. Buyur cevabın varsa bekliyorum pek sevgili hükumetinizin neden hala bunlara bir cevap veremediğini.
MonsterMMORPGbu hızlı tren işi çok güzelİnşaAllah dahada yaygınlaşır bu varken uçağa binilmez :)bu sisteme bile ...
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2 Yanıt Yanıtla +114
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kill1033 2 yıl
İşletme hızı 250km/s demiş, 250km'lik yolu (ist-esk) neden 2.5 saatte alıyor o zaman?
250km/s hıza ulaşıyor 3dk öyle gidiyor. Ortalama hızı kaç?
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MiLLETiNVEKiLi 2 yıl
hiç binmediğim için yorum yapamayacağım, fiyatlar doğru mu yanlışmı vs. ama izmire normal trenle gittim otobüsle 1.5 saatlik yolu 4 saat ayakta gittim üstelik otobüsle aynı

fiyata ama insanlarla tanıştık 4 saat muhabbet ettik fotocu arkadaş kız bile ayarladı
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Wolf Larsen 2 yıl
Türkiye Asgari ücreti: €359
İspanya'da asgari ücret: €655
Fransa'da asgari ücret: €1,466 (vergilendirilmemiş olabilir)
simdi TR'nin neden ucuz oluşunu anlıyoruz işte, ispanya pahalı fiyat koyduğunda bu halk için sıkıntı olmaz ama bizde olur. Yani trenimiz ucuz çünkü fakiriz.
Kadrolu çalışanlar beni her şeye muhalefet olmakla suçlayabilirsiniz, vatan haini diyebilirsiniz ama gerçekler değişmeyecek
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Guest-00B482800 2 yıl
İstanbul - Ankara, İstanbul - İzmir gibi hatlar da eklenmeli. Bizim ülke şu durumdayken havayoluna değil, demiryoluna yatırım yapmamız gerekiyor.
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kultablasi 2 yıl
Ne kadar sacma salak ve propaganda haber bu ya.

Bir mal ya da hizmetin pahaliligi o ulkedeki alim gucune gore hesaplanir. Ulusal bir para birimine gore degil.

Asgari ucretle calisan bir Alman 20 Euro'yu 2.5 saatte kazaniyor. Bir Turk'un ise 15 saat calismasi gerekiyor.

Almanya'da kisi basina dusen gelir 40.000 dolar. Turkiye'de ise 9000.

Bu gelirleri baz alarak hesaplama yapin. Bakalim sonuc ne cikacak?

Yani bu haberin hicbir ele gelir tarafi yok. Tamamen insanlari aldatmak uzerine kurulu.
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TheNewAtilla 2 yıl kultablasi
Katılıyorum.
Ayrıca abd ile kıyaslanmak saçmalık olmuş. Abd her zaman tren yollarina komünist icadı kafası ile bakmış bir ülke. Bazı çok önemli şehirlerinde metro ağı bile olmayan bir ülke.
Diğer tarafdan şöyle bir yanlış kıyaslama daha var. Istanbuldaki izmirdeki 20 yıllık metrolari 1 asırlık londra, moskova metrolariyla kiyaslamak da saçmalık.
Biz onu bunu bırakalım en azından bütün buyuksehirlere hızlı tren hattı cekmeyi ilk hedef koyalım.
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Nuverti 2 yıl
Tren pek hizli degil. Yani anlik hizlaniyor ama surekli hiz hali soz konusu degil.
Yinede cok kullanisli.
Ama istanbulda sehrin disinda birakiyor. Keske haydarpasaya kadar uzansa.
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ülkücüadam 2 yıl
Adamlar hizli tren ucuz diye seviniyor, yüzde kaçı kullanıyor ki,? Aynı güruh sigara alkol elektrik zamlarina sessiz, araba ve yakit fiyatlarini da bir karsilastirin promuzu yakip alkis tutalim




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Marvin the P.A 2 yıl
Beyler km başına 0.03 euro ile eskisehir (281km) 28 TL olması gerekiyor. Ama gecen sene ben 45 TL den aldm biletleri. Ayrıca saydığımız ülkeler icinde milli geliri en düşük ülkelerden biriyiz. Ha şunu kabul ederim TR de ki köprü geçiş fiyatları veya elektronik esyada internet fiyatlarındaki ötv tarzı vergileri düşünürsek Yht ucuz gerçekten. pendik denen cehennemde bulunmasa eskisehire giderken hep kullanırdım.
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JQKER 2 yıl Marvin the P.A
Marvin the P.A

Beyler km başına 0.03 euro ile eskisehir (281km) 28 TL olması gerekiyor. Ama gecen sene ben 45 TL den aldm biletleri. Ayrıca saydığımız ülkeler icinde milli geliri en düşük ülkelerden biriyiz. Ha şunu kabul ederim TR de ki köprü geçiş fiyatları veya elektronik esyada internet fiyatlarındaki ötv tarzı vergileri düşünürsek Yht ucuz gerçekten. pendik denen cehennemde bulunmasa eskisehire giderken hep kullanırdım.

orda bulunuyor ama şimdilik.
marmaray ile bağlantı sağlandığında dibimizde olacak.
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seanparker 2 yıl
Pendikte bırakması yüzünden malesef işime gelmiyor
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Fatih 2 yıl
Bırakın bir şey de ucuz olsun anasını satayım şu memlekette.
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