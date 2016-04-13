Türkiye, hızlı trenin en ucuz olduğu ülke konumunda

TCDD tarafından işletilen yüksek hızlı trenlerin fiyatı çok fazla gündemde olmasa da özellikle hızlı tren ağının geniş olduğu coğrafyalarda km başına alınan bilet ücreti kullanıcıların dikkat ettiği bir konu. Bu noktada bilet satışı odağında Avrupa’da hizmet veren Go Euro, dünyadaki bilet fiyatlarına ilişkin bir tablo yayınladı. Ortaya çıkan rakamlara göre Türkiye, Rusya ile birlikte hızlı trenin en ucuz olduğu ülke konumunda. Türkiye’de hızlı trenin kilometre başına maliyet 0,03 Euro olarak gerçekleşiyor.Ayrıca Bkz. "Kepler acil durum modundan çıktı, peki problem neydi?"
Kilometre başına maliyetin en yüksek olduğu ülkelerde sırasıyla fiyatlar şöyle:
- ABD: 0,45 Euro
- Finlandiya: 0,33 Euro
- Belçika: 0,31 Euro
- Çin: 0,22 Euro
- Japonya: 0,2 Euro
- Norveç: 0,19 Euro
- Almanya: 0,19 Euro
- Fransa: 0,19 Euro
- Özbekistan: 0,18 Euro
- Portekiz: 0,18 Euro
- Avusturya: 0,18 Euro
- İsveç: 0,17 Euro
- İtalya: 0,15 Euro
- Güney Kore: 0,14 Euro
- Hollanda: 0,12 Euro
- Tayvan: 0,12 Euro
- İspanya: 0,12 Euro
- Polonya: 0,08 Euro
- Rusya: 0,03 Euro
- Türkiye: 0,03 Euro
Hızlı trenler söz konusu olunca işletim hızları da büyük önem taşıyor elbette. Ülkemizde maksimum işletim hızı 250km ile sınırlanmış durumda. Buna karşın trenlerin çıkabildiği maksimum hız ise 303km olarak gerçekleşmişti. Dünyada rakamlar ise işletme hızı ortalamasına göre sırasıyla şöyle:
- Çin - Rekor Hız: 501 İşletim Hızı: 350
- İspanya - Rekor Hız: 404 İşletim Hızı: 320
- Fransa - Rekor Hız: 575 İşletim Hızı: 320
- Almanya – Rekor Hız: 368 İşletim Hızı: 320
- Japonya – Rekor Hız: 603 İşletim Hızı: 320
- Tayvan – Rekor Hız: 308 İşletim Hızı: 300
- Hollanda – Rekor Hız: 300 İşletim Hızı: 300
- Güney Kore – Rekor Hız: 421 İşletim Hızı: 300
- İtalya – Rekor Hız: 400 İşletim Hızı: 300
- Belçika – Rekor Hız: 368 İşletim Hızı: 300
- Türkiye – Rekor Hız: 303 İşletim Hızı: 250
- Rusya – Rekor Hız: 290 İşletim Hızı: 250
- Özbekistan – Rekor Hız: 255 İşletim Hızı: 250
- ABD – Rekor Hız: 265 İşletim Hızı: 240
- Avusturya – Rekor Hız: 275 İşletim Hızı: 230
- Portekiz – Rekor Hız: 237 İşletim Hızı: 220
- Finlandiya – Rekor Hız: 242 İşletim Hızı: 220
- Norveç – Rekor Hız: 210 İşletim Hızı: 210
- Polonya – Rekor Hız: 291 İşletim Hızı: 200
- İsveç – Rekor Hız: 303 İşletim Hızı: 200
Ülkemizde Ankara – İstanbul, Ankara – Konya ve Eskişehir – Konya arasında devam eden hızlı tren seferleri yeni eklenen hatlar ile daha geniş bir coğrafyaya yayılacak. Hali hazırda Ankara – İzmir, Konya – Gaziantep, Ankara – Sivas – Kars arasında hat çalışmaları devam ediyor. Ayrıca Karadeniz – Akdeniz hızlı tren hattı, Antalya – Kayseri hattı gibi önemli hızlı tren hatlarının da 2023 ve 2035 hedefleri doğrultusunda bitirilmesi planlanıyor.
http://www.goeuro.com/trains/high-speed Yorum Yaz Paylaş Tweetle
20. Türkiye: 0,03 Euro
11. Türkiye – Rekor Hız: 303 İşletim Hızı: 250
14. ABD – Rekor Hız: 265 İşletim Hızı: 240
Sizin gibi boş muhalefet yapan insanlardan nefret ediyorum
Tabi canım dört dörtlük iş yaptılar ya hiç eleştiri yapılmasın.
Haydarpaşa diye reklam yaptılar hızlı trenden bir iniyorsun karşında Pendik. Marmaray Marmaray dediler deniz dibine tüp indirdiler ama düz yola ray döşeyemediler banliyö trenleri de öyle gitti hala gelmedi. Buyur cevabın varsa bekliyorum pek sevgili hükumetinizin neden hala bunlara bir cevap veremediğini.