TCDD yapay zeka ile raylardaki arızaları oluşmadan engelliyor

Tam Boyutta Gör Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) yapay zeka tabanlı teknolojiler kullanarak trenlerdeki olası arızaları önceden tespit ediyor. Trenin yolda kalmasının ve daha büyük hasarlara yol açmasının önüne geçiliyor.

OTMİ nedir?

TCDD ve TÜBİTAK iş birliğiyle geliştirilen Otomatik Tren Muayene İstasyonu (OTMİ) sistemi; yapay zeka, görüntü işleme, büyük veri ve veri analizi teknolojilerinden faydalanıyor. Otomatik Tren Muayene İstasyonlarında yapay zeka desteği ile; toplanan verileri değerlendirerek arızaları oluşmadan tespit ediyor, önleyici müdahaleler için erken uyarılar gönderiliyor.

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Trenlerdeki tekerlek aşınmaları, fren disklerindeki hatalar, aks rulman sıcaklıkları, yük dengesizlikleri ve diğer mekanik bileşenlerin gerçek zamanlı olarak analiz ediliyor. Bakım ekiplerine önleyici müdahaleler için erken uyarılar gönderiliyor. Beklenmedik arızaların önüne geçiliyor, bakım maliyetleri düşüyor ve tren sefer sürekliliği maksimum seviyeye çıkarılıyor. Ayrıca, Türkiye genelindeki demiryolu hatlarında uzaktan takip ve analiz imkanı sunarak bakım süreçleri büyük ölçüde iyileştiriliyor.

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Tam Boyutta Gör Bakan Uraloğlu, demiryolu altyapısının sürekli izlenmesi ve bakım süreçlerinin daha etkin yönetilmesi amacıyla, "kestirimci" bakım sistemlerinin de yaygınlaştırıldığını ifade ederek, özel sensörlerle donatılmış demiryolu araçlarının, arızalar oluşmadan müdahale edilmesini sağladığını, bu sayede işletme sürekliliği artarken, maliyetlerin de önemli ölçüde düşürüldüğünü bildirdi.

Tam Boyutta Gör Demiryolu taşımacılığında güvenliğin en büyük önceliklerden olduğuna işaret eden Uraloğlu, yapay zeka tabanlı analiz sistemlerinin makinistlerin yüz hareketlerini, göz kapaklarının kapanma süresini ve baş pozisyonunu takip ederek dikkat dağınıklığını tespit ettiğini ve gerektiğinde uyarıda bulunduğunu belirtti.

YHT hatları 7/24 uzaktan izleniyor

Demiryollarında güvenliği artırmak ve operasyonları kesintisiz bir şekilde yönetmek amacıyla devreye alınan Eryaman İzleme Merkezi’nin de YHT hatlarının sürekli kontrol ettiğini belirten Uraloğlu, “Bu merkezde, tüneller, köprüler, menfezler ve viyadükler gibi kritik altyapılar akıllı kameralar ve sensörler aracılığıyla 7/24 izleniyor.” dedi.



Eryaman İzleme Merkezi’nde ise analiz sistemleri sayesinde rüzgar, sel, deprem gibi doğal afetlerin anlık olarak taranarak risk değerlendirmesi yapıldığını kaydeden Uraloğlu, “Aynı zamanda, uzaktan izleme teknolojisiyle hatlarda herhangi bir olumsuzluk tespit edildiğinde ilgili ekipler hızla bilgilendiriliyor ve müdahale süresi en aza indiriliyor. Demiryolu altyapısı ve üstyapısında yer alan köprü, menfez ve tünel gibi yapıların durumu sürekli analiz edilerek, erken uyarı sistemleri aracılığıyla bakım süreçleri optimize ediliyor.” ifadelerini kullandı.

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TCDD yapay zeka ile raylardaki arızaları oluşmadan engelliyor