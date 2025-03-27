TCDD yapay zeka ile raylardaki arızaları oluşmadan engelliyor

OTMİ nedir?
TCDD ve TÜBİTAK iş birliğiyle geliştirilen Otomatik Tren Muayene İstasyonu (OTMİ) sistemi; yapay zeka, görüntü işleme, büyük veri ve veri analizi teknolojilerinden faydalanıyor. Otomatik Tren Muayene İstasyonlarında yapay zeka desteği ile; toplanan verileri değerlendirerek arızaları oluşmadan tespit ediyor, önleyici müdahaleler için erken uyarılar gönderiliyor.
Trenlerdeki tekerlek aşınmaları, fren disklerindeki hatalar, aks rulman sıcaklıkları, yük dengesizlikleri ve diğer mekanik bileşenlerin gerçek zamanlı olarak analiz ediliyor. Bakım ekiplerine önleyici müdahaleler için erken uyarılar gönderiliyor. Beklenmedik arızaların önüne geçiliyor, bakım maliyetleri düşüyor ve tren sefer sürekliliği maksimum seviyeye çıkarılıyor. Ayrıca, Türkiye genelindeki demiryolu hatlarında uzaktan takip ve analiz imkanı sunarak bakım süreçleri büyük ölçüde iyileştiriliyor.
YHT hatları 7/24 uzaktan izleniyor
Demiryollarında güvenliği artırmak ve operasyonları kesintisiz bir şekilde yönetmek amacıyla devreye alınan Eryaman İzleme Merkezi’nin de YHT hatlarının sürekli kontrol ettiğini belirten Uraloğlu, “Bu merkezde, tüneller, köprüler, menfezler ve viyadükler gibi kritik altyapılar akıllı kameralar ve sensörler aracılığıyla 7/24 izleniyor.” dedi.
Eryaman İzleme Merkezi’nde ise analiz sistemleri sayesinde rüzgar, sel, deprem gibi doğal afetlerin anlık olarak taranarak risk değerlendirmesi yapıldığını kaydeden Uraloğlu, “Aynı zamanda, uzaktan izleme teknolojisiyle hatlarda herhangi bir olumsuzluk tespit edildiğinde ilgili ekipler hızla bilgilendiriliyor ve müdahale süresi en aza indiriliyor. Demiryolu altyapısı ve üstyapısında yer alan köprü, menfez ve tünel gibi yapıların durumu sürekli analiz edilerek, erken uyarı sistemleri aracılığıyla bakım süreçleri optimize ediliyor.” ifadelerini kullandı.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Joe bidenden iyi yürüyo