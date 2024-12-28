Çin dünyanın en hızlı ticari trenini test etti: Saatte 450 kilometre hız

Düzenli seferler sırasında tren saatte 400 km hızla yani daha yavaş hareket edecek. Karşılaştırma yapmak gerekirse, Rusya'da işletilen en hızlı tren, Alman Siemens şirketi tarafından Rus Demiryolları için geliştirilen Sapsan modeli. Bu tren saatte 350 km hıza ulaşabiliyor ancak ticari yolculuklarda hızı saatte 250 km ile sınırlı.
Yüzde 20 daha az enerji tüketiyor
Çinli CR450, Tianjin ve Pekin arasındaki güzergahta test edildi. Basında yer alan haberlerde trenin mermi şeklinde aerodinamik bir gövdeye ve sürücü kabininde dekoratif LED aydınlatmaya sahip bir tasarıma sahip olduğu belirtiliyor. Mevcut CR400 modeliyle karşılaştırıldığında yeni tren yüzde 12 daha hafif ve geliştirilmiş fren sistemiyle yüzde 20 daha az enerji kullanıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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