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    Çin dünyanın en hızlı ticari trenini test etti: Saatte 450 kilometre hız

    Çin medyasının yayınladığı son haberlere göre, saatte 450 kilometre hızla hareket eden tren 2025 yılında ticari seferlere başlayacak.                            
    Çin dünyanın en hızlı ticari trenini test etti Tam Boyutta Gör
    Yerel basına göre Çin, dünyanın en hızlı ticari treni olabilecek CR450 yüksek hızlı trenini başarıyla test etti. Saatte 450 kilometre hıza ulaşabilen trenin 2025 yılı gibi erken bir tarihte ticari işletmeye alınması planlanıyor.

    Düzenli seferler sırasında tren saatte 400 km hızla yani daha yavaş hareket edecek. Karşılaştırma yapmak gerekirse, Rusya'da işletilen en hızlı tren, Alman Siemens şirketi tarafından Rus Demiryolları için geliştirilen Sapsan modeli. Bu tren saatte 350 km hıza ulaşabiliyor ancak ticari yolculuklarda hızı saatte 250 km ile sınırlı.

    Yüzde 20 daha az enerji tüketiyor

    Çinli CR450, Tianjin ve Pekin arasındaki güzergahta test edildi. Basında yer alan haberlerde trenin mermi şeklinde aerodinamik bir gövdeye ve sürücü kabininde dekoratif LED aydınlatmaya sahip bir tasarıma sahip olduğu belirtiliyor. Mevcut CR400 modeliyle karşılaştırıldığında yeni tren yüzde 12 daha hafif ve geliştirilmiş fren sistemiyle yüzde 20 daha az enerji kullanıyor.

    Çin dünyanın en hızlı ticari trenini test etti Tam Boyutta Gör
    CR450'nin geliştirilmesi, Çin'de yüksek hızlı demiryolu hizmetinin geliştirilmesine yönelik programın bir parçası. Çinli yetkililere göre, Nisan 2024 itibariyle ülkedeki yüksek hızlı demiryollarının uzunluğu 45.000 kilometreyi aşarak dünyadaki diğer tüm ülkelerden daha fazla olacak. Fuxing serisinin mevcut yüksek hızlı trenleri ise ülkenin 31 bölgesini birbirine bağlıyor.
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