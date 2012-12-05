Türkiye, iOS ve Android platformunun en hızlı büyüme listesinde 7. oldu





Her gün daha farklı çeşit ve sayıda mobil cihaz dünya pazarlarında boy gösterdikçe, mobil işletim sistemlerinin dünya nüfusu arasındaki benimsenme oranı da artıyor.





Flurry tarafından Ekim 2011-Ekim 2012 tarihleri arasında yapılan bir araştırma, dünya genelinde iOS ve Android işletim sisteminin büyüme hızlarını ortaya koydu. Araştırma 750 milyon akıllı cihazda kurulu 250 000 uygulama bilgileri kullanılarak yapıldı. Flurry, dünyadaki aktif cihazların yüzde 90'ından doğru bilgiler elde edebildiğini belirtiyor.





Araştırmaya göre iOS ve Android cihazları 220'den fazla ülke ve bölgede kullanılıyor ve bu yılki gelirleri 10 milyar dolara yaklaştı.





Aktif iOS ve Android cihazları açısından bakıldığında ABD 181 milyon ünite ile lider durumda. Çok az farkla ardında yer alan Çin 167 milyon cihaz, ABD 35 milyon cihaz, Japonya 28 milyon cihaz, Güney Kore ise 27 milyon cihazla yer alıyor.





Kalabalık nüfusa sahip ülkelerin bu kategoride üst sıralara tırmandığını görüyoruz. Ancak nüfus-cihaz oranlaması yapıldığında elbette ABD açık ara farkla lider oluyor.





iOS ve Android işletim sisteminin büyüme hızlarına bakıldığında ise Çin, yüzde 293 gibi büyük bir oranla liderlik koltuğunda. Vietnam yüzde 269, Kolombiya yüzde 260, Şili yüzde 235 büyüme hızlarına sahip. Ülkemiz ise 7. sırada ve büyüme hızı yüzde 193. Araştırma, en az 500 000 mobil cihaz olan ülkeleri baz alıyor.





Son dönemlerde Apple ve Android cihaz üreticileri Çin'i adeta ablukaya almış durumdaydı. İnternet kullanıcı sayısı bile pek çok ülke nüfusunu geride bırakan Çin, özellikle ucuz akıllı telefonlar sayesinde dünyanın en büyük akıllı telefon pazarı haline geldi.





Araştırmaya bakıldığında Avrupa ve Amerika gibi gelişmiş bölgelerde büyümenin yavaşladığı görülürken, gelişmekte olan ülkelerde ise kat kat fazla büyüme hızları ortaya çıkıyor. Yeni analizlerde akıllı telefon üreticilerinin gelişmekte olan ülke pazarlarına yatırım yaptığı dile getiriliyordu.





Uygulama kullanımı açısından bakıldığında ise mobil platformlarda günde 1.9 milyar uygulama oturumu tespit edilmiş. Bunun beşte biri iOS ve Android işletim sistemlerine ait. ABD'de iOS ve Android uygulama oturumlarının yüzde 29'u gerçekleşirken, aktif cihaz sayısında ilk onda olan Çin, İngiltere, Japonya, Güney Kore, Almanya, Fransa, Kanada, Brezilya ve İspanya'da yüzde 39, diğer ülkelerde ise yüzde 32'si gerçekleşmiş. Geçen yıl Ekim ayına göre ABD düşüş gösterirken, diğer ülkeler yükselişe geçmiş.





Önümüzdeki dönemde de Çin başta olmak üzere gelişmekte olan ülkelerde, akıllı telefon kullanımının yükseliş hızını kaybetmeyeceği tahmin ediliyor.

http://blog.flurry.com//bid/91911/electric-technology-apps-and-the-new-global-village