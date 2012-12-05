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Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Türkiye, iOS ve Android platformunun en hızlı büyüme listesinde 7. oldu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Her gün daha farklı çeşit ve sayıda mobil cihaz dünya pazarlarında boy gösterdikçe, mobil işletim sistemlerinin dünya nüfusu arasındaki benimsenme oranı da artıyor.

Flurry tarafından Ekim 2011-Ekim 2012 tarihleri arasında yapılan bir araştırma, dünya genelinde iOS ve Android işletim sisteminin büyüme hızlarını ortaya koydu. Araştırma 750 milyon akıllı cihazda kurulu 250 000 uygulama bilgileri kullanılarak yapıldı. Flurry, dünyadaki aktif cihazların yüzde 90'ından doğru bilgiler elde edebildiğini belirtiyor.

Araştırmaya göre iOS ve Android cihazları 220'den fazla ülke ve bölgede kullanılıyor ve bu yılki gelirleri 10 milyar dolara yaklaştı.

Aktif iOS ve Android cihazları açısından bakıldığında ABD 181 milyon ünite ile lider durumda. Çok az farkla ardında yer alan Çin 167 milyon cihaz, ABD 35 milyon cihaz, Japonya 28 milyon cihaz, Güney Kore ise 27 milyon cihazla yer alıyor.

Kalabalık nüfusa sahip ülkelerin bu kategoride üst sıralara tırmandığını görüyoruz. Ancak nüfus-cihaz oranlaması yapıldığında elbette ABD açık ara farkla lider oluyor.

iOS ve Android işletim sisteminin büyüme hızlarına bakıldığında ise Çin, yüzde 293 gibi büyük bir oranla liderlik koltuğunda. Vietnam yüzde 269, Kolombiya yüzde 260, Şili yüzde 235 büyüme hızlarına sahip. Ülkemiz ise 7. sırada ve büyüme hızı yüzde 193. Araştırma, en az 500 000 mobil cihaz olan ülkeleri baz alıyor.

Son dönemlerde Apple ve Android cihaz üreticileri Çin'i adeta ablukaya almış durumdaydı. İnternet kullanıcı sayısı bile pek çok ülke nüfusunu geride bırakan Çin, özellikle ucuz akıllı telefonlar sayesinde dünyanın en büyük akıllı telefon pazarı haline geldi.

Araştırmaya bakıldığında Avrupa ve Amerika gibi gelişmiş bölgelerde büyümenin yavaşladığı görülürken, gelişmekte olan ülkelerde ise kat kat fazla büyüme hızları ortaya çıkıyor. Yeni analizlerde akıllı telefon üreticilerinin gelişmekte olan ülke pazarlarına yatırım yaptığı dile getiriliyordu.

Uygulama kullanımı açısından bakıldığında ise mobil platformlarda günde 1.9 milyar uygulama oturumu tespit edilmiş. Bunun beşte biri iOS ve Android işletim sistemlerine ait. ABD'de iOS ve Android uygulama oturumlarının yüzde 29'u gerçekleşirken, aktif cihaz sayısında ilk onda olan Çin, İngiltere, Japonya, Güney Kore, Almanya, Fransa, Kanada, Brezilya ve İspanya'da yüzde 39, diğer ülkelerde ise yüzde 32'si gerçekleşmiş. Geçen yıl Ekim ayına göre ABD düşüş gösterirken, diğer ülkeler yükselişe geçmiş.

Önümüzdeki dönemde de Çin başta olmak üzere gelişmekte olan ülkelerde, akıllı telefon kullanımının yükseliş hızını kaybetmeyeceği tahmin ediliyor.

http://blog.flurry.com//bid/91911/electric-technology-apps-and-the-new-global-village Yorum Yaz
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Nymphadora 6 yıl
Biri apple'a da göstersin su haberi belli bir sinifi olmayan ülkelerle ayni zamanda urun göndermez belki
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createemir 6 yıl
Tek istediğim ülkemize yeterli ilgiyi/desteği göstermeleri..
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doktormert 6 yıl
*GameOver*
kim ne derse desin ios

len sizin yüzünüzden kullanmama rağmen git gide soğuyorum iosten.
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Guest-F8946C419 6 yıl doktormert
doktormert

*GameOver*

kim ne derse desin ios


len sizin yüzünüzden kullanmama rağmen git gide soğuyorum iosten.

Adam seviyor ki yazıyor, sonuçta fikrini paylaşmasında ne sorun var?
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darkaura 6 yıl
İug
İnsanlarımızın akıllı cihazlarda çok satın alması insanların zeki olmasını göstermez. Gösterse gösterse lükse düşkün olduğumuzu gösterir. Teknolojide ilerleme gösterdi demek için üretim yapmamız gerekir, tüketim değil. Kendi ağzınla söylüyorsun insanlar karın tokluğuna çalışıyor ama bir çok temel giderden kısıp teknolojiye para veriyor. Neden dersek, ülkemizde malasef teknoloji gereklilikten çok moda olarak görünüyor. Demek istediğim tüketim değil, üretim toplumu olmak gerek. Ama şu da bir gerçek ki, bir şeyler üretmek başarmak isteyen insanlarda üretim için sponsor bulamıyor üstüne üstlük devlet de destek sağlamıyor.

soylediklerinize harfiyen katilmakla birlikde bir sektorde ilerleyip gelisebilmek icin once o sektorde kuvvetli taleb olmasi gerekli. ufacik iskandinav ulkelerinin senelerce cep telefonunda bir numara olmasi sizce rastlantimi. nufus yogunlugunun dusuk oldugu kuzey ulkelerinde kablolu telefon altyapisi kurmakdansa, cep telefonu ag kurmak cok daha ekonomik. keza nufus yogunlugunun dusuk oldugu, etrafda yardim edecek insan bulunmadigi bolgelerde basa gelen bir kazada kullanici icin cep telefonu yasam ile olum arasindaki farki belirleyebiliyor. ayni sekilde japonyaninda ev elektronoginde, fotograf makinasi, televizyon, oyun konsolu gibi seylerde daha ileri olmasida rastlanti degildir. japonyada iskandinavyanin tam tersi, asiri nufus yogunlugundan acik alanda yapilabilcek aktivite sayisi azaliyor, buda ev eglence sistemlerine olan ilgiyi artiriyor. demek istedigim teknolojinin ilerlemesi icin once teknolojiye kuvvetli ilgi olmasi gerek. talep olmayan alanda ilerleme olmaz. akilli telefon uretimindeki treni kacirmis olabiliriz ama kuvvetli taleb mobil uygulama alaninda bir seyler yapabilmemizi sagliyabilir. keza turkiyede bolca yetenekli yazilimci bulunmakda.
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General. 6 yıl
İug
web101 Ne olursa olsun halkımız çok zeki bir halktır KK şifre uygulaması avrupada 2 yıl gibi uzun bir sürede ancak oturdu bizde ise 6 ayda oturdu bu halka fırsat ve imkan verilse sadece teknolojik olarak değil her sektörde hiç bir ülke ülkemizle yarışamaz teknoloji cahili yöneticilerimiz ve saçma sapan vergiler yüzünden insanlar ancak karın tokluğuna çalışıyor ve buna rağmen bu gelişmeler bile potansiyeli gösteriyor avrupadaki imkanlar bu halka sunulsa kimse Türkiye,yle başa çıkamaz ve bu bilindiği için halka imkan verilmiyor bundan emin olun.
İnsanlarımızın akıllı cihazlarda çok satın alması insanların zeki olmasını göstermez. Gösterse gösterse lükse düşkün olduğumuzu gösterir. Teknolojide ilerleme gösterdi demek için üretim yapmamız gerekir, tüketim değil. Kendi ağzınla söylüyorsun insanlar karın tokluğuna çalışıyor ama bir çok temel giderden kısıp teknolojiye para veriyor. Neden dersek, ülkemizde malasef teknoloji gereklilikten çok moda olarak görünüyor. Demek istediğim tüketim değil, üretim toplumu olmak gerek. Ama şu da bir gerçek ki, bir şeyler üretmek başarmak isteyen insanlarda üretim için sponsor bulamıyor üstüne üstlük devlet de destek sağlamıyor.

Zaten aynı şeyi düşünüyoruz problem yok üretime gelirsek örnek ben çok zenginim param deniz ve ben teknolojiye yatırım yapacağım işte o zaman dertler ve bürokrasi başlıyor kırk dereden su getirtiyor devlet benzinde elektrikte doğal gazda açık ara dünya birincisiyiz vergileri saymıyorum bile bu giderler direk maliyete etki eder şimdi ben durup dururken neden paramla rezil olayım üreteceğime paramı tüketirim basit mantık malesef budur halk üretime ve tüketime kendisi yönelmez yönlendirilir bazı durumları halk istesede yapamaz yapma kudreti olsa devlete gerek kalmaz zaten üretim yada tüketim toplumu olmak devlet politikasına ve vizyonuna bağlıdır bunu halka mal etmemek gerekir
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bekoc 6 yıl General.
web101

İug

web101 Ne olursa olsun halkımız çok zeki bir halktır KK şifre uygulaması avrupada 2 yıl gibi uzun bir sürede ancak oturdu bizde ise 6 ayda oturdu bu halka fırsat ve imkan verilse sadece teknolojik olarak değil her sektörde hiç bir ülke ülkemizle yarışamaz teknoloji cahili yöneticilerimiz ve saçma sapan vergiler yüzünden insanlar ancak karın tokluğuna çalışıyor ve buna rağmen bu gelişmeler bile potansiyeli gösteriyor avrupadaki imkanlar bu halka sunulsa kimse Türkiye,yle başa çıkamaz ve bu bilindiği için halka imkan verilmiyor bundan emin olun.
İnsanlarımızın akıllı cihazlarda çok satın alması insanların zeki olmasını göstermez. Gösterse gösterse lükse düşkün olduğumuzu gösterir. Teknolojide ilerleme gösterdi demek için üretim yapmamız gerekir, tüketim değil. Kendi ağzınla söylüyorsun insanlar karın tokluğuna çalışıyor ama bir çok temel giderden kısıp teknolojiye para veriyor. Neden dersek, ülkemizde malasef teknoloji gereklilikten çok moda olarak görünüyor. Demek istediğim tüketim değil, üretim toplumu olmak gerek. Ama şu da bir gerçek ki, bir şeyler üretmek başarmak isteyen insanlarda üretim için sponsor bulamıyor üstüne üstlük devlet de destek sağlamıyor.


Zaten aynı şeyi düşünüyoruz problem yok üretime gelirsek örnek ben çok zenginim param deniz ve ben teknolojiye yatırım yapacağım işte o zaman dertler ve bürokrasi başlıyor kırk dereden su getirtiyor devlet benzinde elektrikte doğal gazda açık ara dünya birincisiyiz vergileri saymıyorum bile bu giderler direk maliyete etki eder şimdi ben durup dururken neden paramla rezil olayım üreteceğime paramı tüketirim basit mantık malesef budur halk üretime ve tüketime kendisi yönelmez yönlendirilir bazı durumları halk istesede yapamaz yapma kudreti olsa devlete gerek kalmaz zaten üretim yada tüketim toplumu olmak devlet politikasına ve vizyonuna bağlıdır bunu halka mal etmemek gerekir

doğru söylüosunda temel sıkıntı hala paşa paşa oy vermemiz. inşallah maşallahlara kananların çoğunlukta olduğu bir ülke burası. 2 inşallah 2 maşşalah a kanıp sıkıntıları açık yoksulluk sömürülmeyi "Allah'tandır" demelerine inanıp oy veriyoruz. sokakta kimse yok. sorun bu..
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İug 6 yıl General.
web101

İug

web101 Ne olursa olsun halkımız çok zeki bir halktır KK şifre uygulaması avrupada 2 yıl gibi uzun bir sürede ancak oturdu bizde ise 6 ayda oturdu bu halka fırsat ve imkan verilse sadece teknolojik olarak değil her sektörde hiç bir ülke ülkemizle yarışamaz teknoloji cahili yöneticilerimiz ve saçma sapan vergiler yüzünden insanlar ancak karın tokluğuna çalışıyor ve buna rağmen bu gelişmeler bile potansiyeli gösteriyor avrupadaki imkanlar bu halka sunulsa kimse Türkiye,yle başa çıkamaz ve bu bilindiği için halka imkan verilmiyor bundan emin olun.
İnsanlarımızın akıllı cihazlarda çok satın alması insanların zeki olmasını göstermez. Gösterse gösterse lükse düşkün olduğumuzu gösterir. Teknolojide ilerleme gösterdi demek için üretim yapmamız gerekir, tüketim değil. Kendi ağzınla söylüyorsun insanlar karın tokluğuna çalışıyor ama bir çok temel giderden kısıp teknolojiye para veriyor. Neden dersek, ülkemizde malasef teknoloji gereklilikten çok moda olarak görünüyor. Demek istediğim tüketim değil, üretim toplumu olmak gerek. Ama şu da bir gerçek ki, bir şeyler üretmek başarmak isteyen insanlarda üretim için sponsor bulamıyor üstüne üstlük devlet de destek sağlamıyor.


Zaten aynı şeyi düşünüyoruz problem yok üretime gelirsek örnek ben çok zenginim param deniz ve ben teknolojiye yatırım yapacağım işte o zaman dertler ve bürokrasi başlıyor kırk dereden su getirtiyor devlet benzinde elektrikte doğal gazda açık ara dünya birincisiyiz vergileri saymıyorum bile bu giderler direk maliyete etki eder şimdi ben durup dururken neden paramla rezil olayım üreteceğime paramı tüketirim basit mantık malesef budur halk üretime ve tüketime kendisi yönelmez yönlendirilir bazı durumları halk istesede yapamaz yapma kudreti olsa devlete gerek kalmaz zaten üretim yada tüketim toplumu olmak devlet politikasına ve vizyonuna bağlıdır bunu halka mal etmemek gerekir

Kesinlikle bende halka mal etmiyorum zaten sadece tüketim değerlerine bakılarak zeki olduğumuz anlamı çıkmaz demek istiyorum. Dediğiniz gibi malesef ülke politiası bu şekilde, zaten siz ne demek istediğimi anladınız, daha fazla konuşup siyasetten ceza almayalım.
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General. 6 yıl
Ne olursa olsun halkımız çok zeki bir halktır KK şifre uygulaması avrupada 2 yıl gibi uzun bir sürede ancak oturdu bizde ise 6 ayda oturdu bu halka fırsat ve imkan verilse sadece teknolojik olarak değil her sektörde hiç bir ülke ülkemizle yarışamaz teknoloji cahili yöneticilerimiz ve saçma sapan vergiler yüzünden insanlar ancak karın tokluğuna çalışıyor ve buna rağmen bu gelişmeler bile potansiyeli gösteriyor avrupadaki imkanlar bu halka sunulsa kimse Türkiye,yle başa çıkamaz ve bu bilindiği için halka imkan verilmiyor bundan emin olun.
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İug 6 yıl General.
web101

Ne olursa olsun halkımız çok zeki bir halktır KK şifre uygulaması avrupada 2 yıl gibi uzun bir sürede ancak oturdu bizde ise 6 ayda oturdu bu halka fırsat ve imkan verilse sadece teknolojik olarak değil her sektörde hiç bir ülke ülkemizle yarışamaz teknoloji cahili yöneticilerimiz ve saçma sapan vergiler yüzünden insanlar ancak karın tokluğuna çalışıyor ve buna rağmen bu gelişmeler bile potansiyeli gösteriyor avrupadaki imkanlar bu halka sunulsa kimse Türkiye,yle başa çıkamaz ve bu bilindiği için halka imkan verilmiyor bundan emin olun.

İnsanlarımızın akıllı cihazlarda çok satın alması insanların zeki olmasını göstermez. Gösterse gösterse lükse düşkün olduğumuzu gösterir. Teknolojide ilerleme gösterdi demek için üretim yapmamız gerekir, tüketim değil. Kendi ağzınla söylüyorsun insanlar karın tokluğuna çalışıyor ama bir çok temel giderden kısıp teknolojiye para veriyor. Neden dersek, ülkemizde malasef teknoloji gereklilikten çok moda olarak görünüyor. Demek istediğim tüketim değil, üretim toplumu olmak gerek. Ama şu da bir gerçek ki, bir şeyler üretmek başarmak isteyen insanlarda üretim için sponsor bulamıyor üstüne üstlük devlet de destek sağlamıyor.
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*GameOver* 6 yıl
kim ne derse desin ios
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regaibyigit. 6 yıl *GameOver*
*GameOver*

kim ne derse desin ios




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Since1903 6 yıl *GameOver*
*GameOver*
kim ne derse desin ios


İos başkadır. Bir tadına bakarsın , alışkanlık yapar
Android bende alerji yaptı.
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multiTYRT 6 yıl *GameOver*
*GameOver*
kim ne derse desin ios



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