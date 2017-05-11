Türkiye tünel kazma makinesi üreten 8. ülke oldu

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Türkiye'nin ilk yerli tünel kazma makinesi Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'nin de katıldığı törenle tanıtıldı. Tünel sondaj makineleri kurulumu üzerine çalışan E-Berk Makine ve Metalurji AŞ tarafından üretilen tünel kazma makinesiyle Türkiye; tünel kazma makinesi üreten, Türkiye'yle birlikte 8 ülkenin bulunduğu, ülkeler listesine girdi.





Büyük İstanbul Tüneli İçin Dev Tünel Kazma Makinesi

3,25 metre çapında, 92 metre boyunda ve 175 ton ağırlığındaki yerli tünel kazma makinesinin tanıtıldığı Anadolu Organize Sanayi Bölgesi'ndeki etkinlikte konuşan Ahmet Arslan, Türkiye'nin bu alanda 8. ülke haline geldiğini vurgulayarak İstanbul'da yapılması planlanan 3 katlı Büyük İstanbul Tüneli için 16,8 metre çapında tünel delme makinesi kullanmaları gerektiğini belirtti.





Her proje için tünel kazma makinelerinin özel olarak imal edildiğinin altını çizen Arslan, bu açıdan kendi tünel kazma makinesini üretebilen bir ülke haline gelmenin önemli olduğunu açıkladı. Arslan ayrıca kara yollarını; deniz ve hava yollarıyla da desteklediklerini dile getirerek önemli bir mesafe katedildiğini ancak bu çalışmaların daha ileriye taşınması gerektiğini ifade etti.





İlk yerli tünel kazma makinesinin sahaya çıkacağı ve performansının görüleceği ilk görev de belli oldu. Makine, Ergene Havzası'nı Koruma Eylem Planı kapsamında 3.1 milyar TL'lik harcama yapılacağı öngörülen Tekirdağ'da Ergene Derin Deşarj Tünel ve Arıtma Projesi'nde kullanılacak.