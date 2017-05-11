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Türkiye tünel kazma makinesi üreten 8. ülke oldu

E-Berk Makine ve Metalurji AŞ'nin ürettiği Türkiye'nin ilk yerli tünel kazma makinesiyle Türkiye, tünel kazma makinesi üreten 8.ülke haline geldi. Detaylar haberimizde.
2 yıl
7,1b
1
72
Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Türkiye tünel kazma makinesi üreten 8. ülke oldu
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Türkiye'nin ilk yerli tünel kazma makinesi Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'nin de katıldığı törenle tanıtıldı. Tünel sondaj makineleri kurulumu üzerine çalışan E-Berk Makine ve Metalurji AŞ tarafından üretilen tünel kazma makinesiyle Türkiye; tünel kazma makinesi üreten, Türkiye'yle birlikte 8 ülkenin bulunduğu, ülkeler listesine girdi.


Büyük İstanbul Tüneli İçin Dev Tünel Kazma Makinesi  

3,25 metre çapında, 92 metre boyunda ve 175 ton ağırlığındaki yerli tünel kazma makinesinin tanıtıldığı Anadolu Organize Sanayi Bölgesi'ndeki etkinlikte konuşan Ahmet Arslan, Türkiye'nin bu alanda 8. ülke haline geldiğini vurgulayarak İstanbul'da yapılması planlanan 3 katlı Büyük İstanbul Tüneli için 16,8 metre çapında tünel delme makinesi kullanmaları gerektiğini belirtti.


Her proje için tünel kazma makinelerinin özel olarak imal edildiğinin altını çizen Arslan, bu açıdan kendi tünel kazma makinesini üretebilen bir ülke haline gelmenin önemli olduğunu açıkladı. Arslan ayrıca kara yollarını; deniz ve hava yollarıyla da desteklediklerini dile getirerek önemli bir mesafe katedildiğini ancak bu çalışmaların daha ileriye taşınması gerektiğini ifade etti.


İlk yerli tünel kazma makinesinin sahaya çıkacağı ve performansının görüleceği ilk görev de belli oldu. Makine, Ergene Havzası'nı Koruma Eylem Planı kapsamında 3.1 milyar TL'lik harcama yapılacağı öngörülen Tekirdağ'da Ergene Derin Deşarj Tünel ve Arıtma Projesi'nde kullanılacak. 

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3qzotix 2 yıl en beğenilen
İsterse %0 yerli olsun. İhraç edip ülkeye katma değer sağlıyorsa yada ithal ettiğimizden daha ucuza mal edebiliyorsak bu bize yeter. Bırakın artık %100 yerli saçmalığını.
İsterse %0 yerli olsun. İhraç edip ülkeye katma değer sağlıyorsa yada ithal ettiğimizden daha ucuza mal edebiliyorsak bu bize yeter. Bırakın artık %100 yerli sa...
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KaleyDeskop 2 yıl Wi Fi
kardeşim ayda ne yapacaksın? tünel makinesini ayı kazalım diye yapmadık memlekete faydası olsun diye yaptık. Kendinize güldürtmeyin artık trollüğünde sınırı var, ülkeye faydanız yok bari yapanların morelini bozmayın...
kardeşim ayda ne yapacaksın? tünel makinesini ayı kazalım diye yapmadık memlekete faydası olsun diye yaptık. Kendinize güldürtmeyin artık trollüğünde sınırı var...
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Wi Fi 2 yıl
Millet aya çıkmış biz hala tünelle yolla, köprüyle uğraşalım. Motoru bile yerli değil, çıkmış yerli diyorsunuz.
Dır dır dırda dır dır dır.... dır dır dırda dır dır dır....
Millet aya çıkmış biz hala tünelle yolla, köprüyle uğraşalım. Motoru bile yerli değil, çıkmış yerli diyorsunuz.Dır dır dırda dır dır dır.... dır dır dırda ...
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7 Yanıt Yanıtla +47
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Berkan 1 yıl
Üretici firmanın websitesie baktınız mı? e-berk.com/... tipik bir yan sanayi sitesi tesis hem web olarak. Üretim hattı linkine tıkladığımda ise 3 yakın çekimden torna, ısıl işlem ve kaplama resimleri var, başka birşey yok. Ben yıllarca ana ve yan sanayide çalıştım, bu haberle herkesi kandırırlar beni kandıramazlar.
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civil-engineer 1 yıl
bu kadar çok tünel inşaatı yapılan bir ülke geç bile kaldı
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DH Misafiri 2 yıl
Arkadas anlam veremiyorum neyin kafasını yaşıyorsunuz, yok yerli motor değil yok ne gerek var, keşke malum gece anneniz babanıza ne gerek var deseymiş. Yapılan en ufak yeniliğe, gelişmeye karşı çıkmaya devam bravo
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apodur 2 yıl
tebrik ederim daha iyilerini yaprız inşallah
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Fenomenon 2 yıl
Önemli bir gelişme.
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fredydexter 2 yıl
bunun vergisinide bize ötedirirler

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turn table 2 yıl
İşin içine rant girince delme makinesi bile yapıyoruz vay be. Ülke zaten inşaat sahası gibi her yer parsel parsel....Ne güzel.
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keremyan 2 yıl
tünel.köprü ne zaman bedava yaparlarsa bu üretilen dandik şeyler o zaman değer kazanır.
dünyanın en pahalı ülkesi sıralamasında, üstlerde oynadıktan sonra ne üretirsen üret fasa fiso
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kaldirimli01 2 yıl
Bir de bu ülke herşeye muhalefet tipler bunlarda trol işte yapılanı eleştirmeyin ,destek olun.
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İsotlu Tantuni 2 yıl
İyi güzel şeyler de bunlar tarıma desteğin daha fazla verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Tahılı, fasülyeyi ithal etmek Türkiye için son şey olmalı.
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