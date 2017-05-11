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Otomotiv yan sanayicileri Tesla ile görüşecek

Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği (TAYSAD) yöneticileri, Tesla ile görüşmek için ABD'ye gidiyor. Otomotiv yan sanayicileri, Tesla'yı Türkiye'ye yatırım yapma konusunda ikna etmeye çalışacak.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Erhan Tan
Haber Editörü
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Dünyanın dört bir yanından dev otomobil firmaları ile bağlantı kurmaya devam eden Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği (TAYSAD), bu kez de Tesla ile yeni bir ortaklık kurmak için çalışmalara başladı. TAYSAD yöneticileri, dünyanın bir numaralı elektrikli otomobil üreticisi olan Tesla ile görüşmek için ABD'ye gidiyor.
Konu hakkında açıklamalarda bulunan TAYSAD Başkanı Alper Kanca; Yatırım Destek Ajansı'nın davet mektubuyla Tesla'nın kapısını çalacaklarını ve Amerikan otomobil üreticisinin Türkiye'ye yatırım yapması için şanslarını denemek istediklerini söyledi. Kanca ve TAYSAD Genel Sekreteri Süheyl Baybalı, önümüzdeki günlerde Silikon Vadisi'ne giderek Tesla'nın satınalma direktörü ile görüşecek.
Türkiye'ye yatırım yapma konusunda Tesla'yı ikna etmek için Türk tedarik sanayisinin sicilini göstereceklerini söyleyen Baybalı, 10 milyar dolarlık ihracatı ve köklü geçmişi ile Türk tedarik sanayisinin oldukça iyi bir sicile sahip olduğuna dikkat çekti.
TAYSAD olarak tüm dünyadan dev otomotiv firmaları ile bağlantı halinde olduklarına vurgu yapan Çakan ise gerek Türkiye'de gerekse genel merkezlerinde otomotiv firmaları ile temas halinde olduklarını ve önümüzdeki günlerde Toyota’nın Avrupa merkezli satınalma heyetini Türkiye’de ağırlayacaklarını söyledi.
Öte yandan sürücüsüz araçların yükselişine dikkat çeken Süheyl Baybalı, Türkiye'nin de bu alana yönelmesi gerektiğini söyledi. Sürücüsüz kamyon ve büyük taşıtların (TIR) sürücüsüz otomobillerden önce hayatımıza gireceğini ve hızla yaygınlaşacağını söyleyen Baybalı, özellikle büyük taşıtlarda sürücüsüz sistemlerin Avrupa’da çok hızlı geliştiğine dikkat çekti.

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showstopper41 2 yıl en beğenilen
Alo, selamüm aleyküm Elon kardeş. Gel sen şu fabrikayı Kocaeli'ye aç.
Çok yetenekli mühendislerimiz var. İşçilik kalitemiz de yüksek. Tedarikçiler de gelecekler.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Alo, selamüm aleyküm Elon kardeş. Gel sen şu fabrikayı Kocaeli'ye aç.Çok yetenekli mühendislerimiz var. İşçilik kalitemiz de yüksek. Tedarikçiler de gelece...
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2 Yanıt Yanıtla +55
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blacklotus01 2 yıl
Hemen hiçbir şey yapılmadığından şikayet eden ama bir şey yapılmaya çalışıldığında da taşlayıp dalga geçenler damlamış
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GreyParrot 2 yıl
Yeni görüntüler geldi Elon'nun karşısında el pençeler, bağları kuvvetlendirmek için akşama pilav partisi düzenlenecek sabah tekrardan yola çıkacaklar.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yeni görüntüler geldi Elon'nun karşısında el pençeler, bağları kuvvetlendirmek için akşama pilav partisi düzenlenecek sabah tekrardan yola çıkacaklar.
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BlindGuardianNN 2 yıl
Tanrının izni ile şu haftada bir aynı yerleri kazma işi bittiğinde inş Tanrı ve meleklerin gücü ve kudreti ile sağsalim fabrikalarını kurarlar. Amen
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Guest-02D0AD92F 2 yıl
Trump'ın "make America great again" sloganı çerçevesinde imalat sanayini ülke içine çekme girişimi varken bu adamların buraya gelmesi çok zor ki üretim adetleri vs. bakıldığında çok ta kârlı olacağını sanmıyorum.
adamlar yatırım çekene kadar bugüne kadar otoyol-köprü vs rant için harcadıkları paranın 10'da birini sanayide kamu-özel kuruluş ortaklıkları için harcasalardı bugün işsizlik denen bir şey olmazdı.
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hanox 2 yıl
adamlar uğraşıyor ,yatırımı teknolojiyi ülkeye getirmeye çalışıyorlar ne güzel işte.
Tesla bir çok konuda lider bir firma ,ben olsam bende gider davet ederdim.
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pranis 2 yıl
Siz ne anlatıyorsunuz ?
Pirelli gibi bu markayı batıracak mısınız ?
Giden ekip Teslanın merkez müdürlüğüne tanıdık koyduracak.
Tanıdık müdür altına tanıdıkları koyacak, onlar da tanıdıkları koyacak.
İşte arada biraz normal iş görüşmesiyle alırlar işe.
Marka batırırsınız marka !!
Elon başkan aman diyim. Gidenlere de bak yan sanayiciler, sanki işlerinin ehliler
Çok kaliteli mal yapıyorlardı, kendilerini TESLA ya layık gördüler.
Tiyatro musunuz? şebek misiniz ?
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stalker(1979) 2 yıl
Kendimizi bu kadar hor görmeyelim arkadaşlar yazık


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alemburda34 2 yıl
Bissuru Suriyeli var aylik 1000 TLden kole gibi calistirirlar sigortada yok oh mis daha ne istiyorsun?
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bulentcandan 2 yıl

Ecnebi nelerle uğraşıyor... Adamlarda vizyon var.
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sniper23 2 yıl
Yalnız çok sağlam bir teşvik ve garanti falan vermeleri lazım ki ancak o zaman gelsin. Ülkenin hali belli kapanan onlarca firma, kayyumlar, yurtdışı kredi notu, yurtdışındaki yatırımcının bakış açısı, adelet sistemindeki sorunlar vs. derkene uzuyor gidiyor liste.
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fullflavor1977 2 yıl
bi amerika seyahati, ceptende cikmayacak. oh. tam yaz tatili. bakalim ailelerde yanlarinda gidiyormu...
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Bitutamumut 2 yıl fullflavor1977
fullflavor1977
bi amerika seyahati, ceptende cikmayacak. oh. tam yaz tatili. bakalim ailelerde yanlarinda gidiyormu...

Babadan oğula nesilsiniz herhalde.
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Guest-F5DFA3868 2 yıl
şu an türkiyede elektirikli otomobillerde ötv %3-%7-%15 dir. Teslanın yerinde olsam hükümet ile pazarlık edip bu oranı %0 yapıp türkiyede model 3 fabrikası açardım. Bu şekilde türkiyede tesla model 3 uçuk satış rakamlara ulaşırdı. Zor bir ihtimal biliyorum ama olmasını çok isterdim.
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CWaRRioR 2 yıl Guest-F5DFA3868
Fatal21tr

şu an türkiyede elektirikli otomobillerde ötv %3-%7-%15 dir. Teslanın yerinde olsam hükümet ile pazarlık edip bu oranı %0 yapıp türkiyede model 3 fabrikası açardım. Bu şekilde türkiyede tesla model 3 uçuk satış rakamlara ulaşırdı. Zor bir ihtimal biliyorum ama olmasını çok isterdim.

Ağzından bal damlıyor
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