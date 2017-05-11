Otomotiv yan sanayicileri Tesla ile görüşecek

Dünyanın dört bir yanından dev otomobil firmaları ile bağlantı kurmaya devam eden Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği (TAYSAD), bu kez de Tesla ile yeni bir ortaklık kurmak için çalışmalara başladı. TAYSAD yöneticileri, dünyanın bir numaralı elektrikli otomobil üreticisi olan Tesla ile görüşmek için ABD'ye gidiyor.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan TAYSAD Başkanı Alper Kanca; Yatırım Destek Ajansı'nın davet mektubuyla Tesla'nın kapısını çalacaklarını ve Amerikan otomobil üreticisinin Türkiye'ye yatırım yapması için şanslarını denemek istediklerini söyledi. Kanca ve TAYSAD Genel Sekreteri Süheyl Baybalı, önümüzdeki günlerde Silikon Vadisi'ne giderek Tesla'nın satınalma direktörü ile görüşecek.

Türkiye'ye yatırım yapma konusunda Tesla'yı ikna etmek için Türk tedarik sanayisinin sicilini göstereceklerini söyleyen Baybalı, 10 milyar dolarlık ihracatı ve köklü geçmişi ile Türk tedarik sanayisinin oldukça iyi bir sicile sahip olduğuna dikkat çekti.

TAYSAD olarak tüm dünyadan dev otomotiv firmaları ile bağlantı halinde olduklarına vurgu yapan Çakan ise gerek Türkiye'de gerekse genel merkezlerinde otomotiv firmaları ile temas halinde olduklarını ve önümüzdeki günlerde Toyota’nın Avrupa merkezli satınalma heyetini Türkiye’de ağırlayacaklarını söyledi.

Öte yandan sürücüsüz araçların yükselişine dikkat çeken Süheyl Baybalı, Türkiye'nin de bu alana yönelmesi gerektiğini söyledi. Sürücüsüz kamyon ve büyük taşıtların (TIR) sürücüsüz otomobillerden önce hayatımıza gireceğini ve hızla yaygınlaşacağını söyleyen Baybalı, özellikle büyük taşıtlarda sürücüsüz sistemlerin Avrupa’da çok hızlı geliştiğine dikkat çekti.