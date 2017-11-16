Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Türkiye'de halen tartışıladursun dünyada reklam dijital yayınlara kayıyor

ABD'li medya kuruluşu News Corporation'ın patronu Rupert Murdoch, dijital reklamcılığın basılı medyaya büyük zarar verdiğini ve bazı gazetelerin ayakta durmakta zorlandığını söyledi.
1 yıl
1,6b
1
3
Diğer
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
ABD merkezli medya kuruluşu News Corporation'ın patronu Rupert Murdoch, gazete imparatorluklarını genişletmeyi düşünmediklerini, dijital reklamcılığın basılı medyaya müthiş zarar verdiğini ve bazı gazetelerin ayakta durmakta zorladığını belirtti. Deneyimli medya patronu, içinde bulunduğumuz dijital çağda, gazetelerin gelir sağlamakta zorlandığını ve bunun giderek büyüyen bir sorun haline geldiğini söylüyor.
Ayrıca Bkz. "Oscar'lı yönetmen Steven Soderbergh son filmini iPhone'la çekti"
Geçtiğimiz Çarşamba günü Los Angeles'taki yıllık genel kurul toplantısında konuşan Murdoch, CEO Robert Thomson'u şirketin içeriğine ücretsiz erişime izin vererek Google ve Facebook gibi dijital devlere meydan okuduğu için taktir etti. Murdoch hissedarlara "Şimdiye kadar, büyük gazetelerde kayıp reklam gelirinin yerini doldurmakta oldukça başarılı sonuçlar aldık ancak bu büyük bir sorun olmaya devam ediyor" dedi.
News Corporation'ın 86 yaşındaki yönetim kurulu başkanı, şirketin başka gazete satın alıp almayacağıyla ilgili bir soruya ise "Kesinlikle hayır. Elimizde gereğinden fazla var, mevcut gazetelerimizi hayatta tutmaya çalışıyoruz. Üç büyük başarı sağlayan üç ulusal gazeteye sahip olduğumuzu düşünüyorum: Wall Street Journal, Times in London ve The Australian" şeklinde karşılık verdi. News Corporation bünyesinde bunların dışında The Daily Telegraph, Herald Sun, Courier Mail, New York Post ve The Sun gibi gazeteler yer alıyor.

https://www.theguardian.com/media/2017/nov/16/rupert-murdoch-newspapers-struggling-digital-age Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
java 1 yıl en beğenilen
Ya Allah'ını severseniz bir gazete sitesinde ya da burada DH'de, yandan ordan burdan cart diye fırlayan reklama bakarak ürün alan adamların beslenme metodu nedir acaba...?
Aklı olan hemen herkes zaten reklam engelleyici vs. kullanıyor... Heryer iyice saçma sapan reklamlarla doldu... Bu neyin kafasıdır bu bilemiyorum... Böyle firmalara 5 kuruş vermem, zaten hiç bakmam bu saçmalıklara...
Ya Allah'ını severseniz bir gazete sitesinde ya da burada DH'de, yandan ordan burdan cart diye fırlayan reklama bakarak ürün alan adamların beslenme metodu nedi...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mementopolis 1 yıl
"Türkiye'de halen tartışıladursun dünyada reklam dijital yayınlara kayıyor"
Bakiyorum cok hosuna gitmis, o baslik ne öyle :) . Bir ara DH'da dergi cikartiyordu o ne oldu o ?
"Türkiye'de halen tartışıladursun dünyada reklam dijital yayınlara kayıyor"Bakiyorum cok hosuna gitmis, o baslik ne öyle :) . Bir ara DH'da dergi cikarti...
Devamını Gör
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
mementopolis 1 yıl
"Türkiye'de halen tartışıladursun dünyada reklam dijital yayınlara kayıyor"
Bakiyorum cok hosuna gitmis, o baslik ne öyle :) . Bir ara DH'da dergi cikartiyordu o ne oldu o ?
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
java 1 yıl en beğenilen
Ya Allah'ını severseniz bir gazete sitesinde ya da burada DH'de, yandan ordan burdan cart diye fırlayan reklama bakarak ürün alan adamların beslenme metodu nedir acaba...?
Aklı olan hemen herkes zaten reklam engelleyici vs. kullanıyor... Heryer iyice saçma sapan reklamlarla doldu... Bu neyin kafasıdır bu bilemiyorum... Böyle firmalara 5 kuruş vermem, zaten hiç bakmam bu saçmalıklara...
1 Yanıt Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
grandcross 1 yıl java
java
Ya Allah'ını severseniz bir gazete sitesinde ya da burada DH'de, yandan ordan burdan cart diye fırlayan reklama bakarak ürün alan adamların beslenme metodu nedir acaba...?
Aklı olan hemen herkes zaten reklam engelleyici vs. kullanıyor... Heryer iyice saçma sapan reklamlarla doldu... Bu neyin kafasıdır bu bilemiyorum... Böyle firmalara 5 kuruş vermem, zaten hiç bakmam bu saçmalıklara...

Her yerden reklam fırlamasının bir sebebi var, işe yaramasa başka şey yaparlardı.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Ar-Ge harcamaları bir önceki yıla göre yüzde 20 arttı 1 yıl Atlas robot kendini aştı: Artık havada ters takla atabiliyor 1 yıl Olie ile lambalara komut verme dönemi başlıyor 1 yıl Google Pixel 2 serisi özel bir güvenlik yongası ile geliyor 1 yıl Tesla bombayı patlattı: Roadster 2 de tanıtıldı 1 yıl Tesla'dan elektrikli tır: Tesla Semi ile tanışın! 1 yıl İnce çerçeveli OnePlus 5T modeline merhaba 1 yıl Hyundai, SK Telecom ve Hanwha yapay zeka için 45 milyon dolar fon oluşturuyor 1 yıl Black Friday 2016 araştırması 1 yıl Rusya insansız ordu çalışmalarını hızlandırıyor 1 yıl WhatsApp'tan önemli yenilik: Sesli mesaj kaydetmek kolaylaşıyor 1 yıl Apple 2018'de Netflix'e rakip yayın hizmetini başlatabilir 1 yıl 7 yabancı bankaya "Türk şirketlerine karşı kartel kuruldu" suçlaması 1 yıl Türk tekstil şirketinden Bitcoin ile alışveriş planı 1 yıl Birleşik Arap Emirlikleri, Mars'ta sebze ve meyve yetiştirecek 1 yıl Google Street View arabaları metan sızıntısını tespit ediyor 1 yıl Microsoft'tan geliştiricilere müjde: Visual Studio Live Share tanıtıldı 1 yıl Amazon'a nasıl üye olunur ve nasıl alışveriş yapılır? (Alışveriş Rehberi) 1 yıl Microsoft 2030'a kadar karbon salınımını yüzde 75 azaltacak 1 yıl GitHub'un Atom metin editörü artık eş zamanlı kod düzenlemesine izin veriyor 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Türkiye'de halen tartışıladursun dünyada reklam dijital yayınlara kayıyor Sonraki iPad Pro 2018 modelleri çok güçlü olacak 1 yıl Sony çift ön kameralı bir akıllı telefon hazırlıyor 1 yıl Facebook çevrim içi videoların iyileştirilmesi için çalışacak 1 yıl BiP uygulamasında 1 ayda 1 milyar mesaj atıldı 1 yıl Aylık Xbox Live Gold ve Xbox Game Pass üyeliği kısa süre için 1 TL 1 yıl Araştırmacılar hafızayı kuvvetlendiren cihaz geliştirdi 1 yıl Moto Z modellerinde Insta-Share Printer dönemi 1 yıl Xiaomi Mi Mix 2s sızdırıldı iddiası 1 yıl Dünyanın ilk titanyum gövdeli otomobili: Icona Vulcano 1 yıl 11 ışık yılı uzaklıktaki bu gezegen tıpkı Dünya'ya benziyor "Kozmik komşumuz" 1 yıl Deadpool 2 için yeni tanıtım videosu yayınlandı 1 yıl Fisker katı hal bataryaları için patent başvurusunda bulundu 1 yıl Kripto para birimi Dash 12 saatte yüzde 50'nin üstünde değer kazandı 1 yıl Bill Gates geleceğin toplumunu oluşturmak için kolları sıvadı 1 yıl Beyin tümöründen ölen Samsung işçisine tazminat kararı 1 yıl Super Mario Bros beyaz perdeye geri dönüyor 1 yıl Nokia 8 incelemesi "Snapdragon 835 ve Zeiss kameralı amiral gemisi" 1 yıl İngiliz finans devi: Bitcoin'i yatırım aracı olarak kullanabiliriz 1 yıl Yapay zeka insanların işini ''beklenenden daha erken'' devralabilir 1 yıl ABD Gıda ve İlaç Dairesi ''dünyanın ilk akıllı hapını'' onayladı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim