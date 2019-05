"Türkiye'de halen tartışıladursun dünyada reklam dijital yayınlara kayıyor"

ABD merkezli medya kuruluşu News Corporation'ın patronu Rupert Murdoch, gazete imparatorluklarını genişletmeyi düşünmediklerini, dijital reklamcılığın basılı medyaya müthiş zarar verdiğini ve bazı gazetelerin ayakta durmakta zorladığını belirtti. Deneyimli medya patronu, içinde bulunduğumuz dijital çağda, gazetelerin gelir sağlamakta zorlandığını ve bunun giderek büyüyen bir sorun haline geldiğini söylüyor.

Geçtiğimiz Çarşamba günü Los Angeles'taki yıllık genel kurul toplantısında konuşan Murdoch, CEO Robert Thomson'u şirketin içeriğine ücretsiz erişime izin vererek Google ve Facebook gibi dijital devlere meydan okuduğu için taktir etti. Murdoch hissedarlara "Şimdiye kadar, büyük gazetelerde kayıp reklam gelirinin yerini doldurmakta oldukça başarılı sonuçlar aldık ancak bu büyük bir sorun olmaya devam ediyor" dedi.

News Corporation'ın 86 yaşındaki yönetim kurulu başkanı, şirketin başka gazete satın alıp almayacağıyla ilgili bir soruya ise "Kesinlikle hayır. Elimizde gereğinden fazla var, mevcut gazetelerimizi hayatta tutmaya çalışıyoruz. Üç büyük başarı sağlayan üç ulusal gazeteye sahip olduğumuzu düşünüyorum: Wall Street Journal, Times in London ve The Australian" şeklinde karşılık verdi. News Corporation bünyesinde bunların dışında The Daily Telegraph, Herald Sun, Courier Mail, New York Post ve The Sun gibi gazeteler yer alıyor.

