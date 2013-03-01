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Türkiye'de ilk: Anadolu Üniversitesi, 50'yi aşkın ders içeriğiyle iTunes U'da

6 yıl
2,4b
1
31
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Türkiye'de ilk: Anadolu Üniversitesi, 50'yi aşkın ders içeriğiyle iTunes U'da
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Ülkemizin köklü üniversitelerinden olan Anadolu Üniversitesi, 2007'den bu yana 1 milyardan fazla indirilmenin gerçekleştirildiği iTunes U'dan eğitim içeriklerini yayınlayan ilk Türk Üniversitesi oldu.

1958 yılında kurulan Anadolu Üniversitesi, Hukuk'un Temel Kavramları, İş Sağlığı ve Güvenliği, İnsan Kaynakları Yönetimi ve Pazarlama Yönetimi gibi 50'yi aşkın dersin içeriğini gerek ders notu, gerek video gerekse de sesli formatta iTunes U üzerinden başta 2 milyon öğrencisi olmak üzere, bilim ve eğitime meraklı herkesin kullanımına sundu. Anadolu Üniversitesi, içerikleri iTunes U'dan yayınlayarak 30 yıldır sürdürdüğü Açıköğretim faaliyetleri için yeni bir dönem başlatırken; "Yaşam Boyu Eğitim" vizyonunu gerçek manada benimsediğini bir kez daha kanıtladı.

Donanımhaber.com olarak Anadolu Üniversitesi'ni teknolojiye gösterdiği ilgiden dolayı kutlar, başlattığı bu uygulamayı diğer üniversitelerin de takip etmesini dileriz.

Anadolu Üniversitesi'nin iTunes U'daki sayfasına buradan ulaşabilir ve içerikleri iTunes yüklü bilgisayar ya da iOS'li cihazlarınızdan takip edebilirsiniz.


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hashus1099 6 yıl
bizim üniversite genel olarak teknolojiye para harcamayı çok sevse de bilim üretmekten biraz uzaklar. milyonu aşkın açıköğretimlinin harçlarını değerlendirmekte bu kadar başarısız olmaları utanç kaynağı. parayı harcamaya gelince laboratuvarları, hocalara mac'leri, teknik aletleri hazırlarlar; ama uluslararası standartlarda öğrenci yetiştiremezler. teknik ekipman olarak bu kadar yeterli bir üniversitenin dünyada yer edememesi... kaliteli hocalar var, ama onları da bezdiriyorlar. rektörü dekanı baskıyı bir kuruyor, sıkıysa önemli birinin çocuğunu geçirme o dersten.

4 yıl derse eşek gidip gelse mezun oluyor, itunes'da uygulaması olmuş neye yarar? sadece şov.
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CanYücel 6 yıl
Android isteyen arkadaslar icin soyleyeyim belki bilmeyen vardir diye, bu videolara herhangi bir bilgisayardan iTunes'u kurarak erisebiliyosunuz. Tabi tablette vs. kullanmak icin iOS bir cihazinizin olmasi gerekiyor.

Bir bilgi de ben vereyim; Bilkent Universitesi de yillardir bazi derslerin videolarini yayinliyor kendi internet sayfasinda. Tabi iTunes'a aktarilabilinirse bunlar daha cok kisiye ulasabilir.

video.bilkent.edu.tr/... Bu da Bilkent Universitesi'nin ders videolarinin ve diger bazi multimedyalarin linki.
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Erasmus78 6 yıl
cagataykoroglu
Bir zahmet Android içinde çıkartsınlar. İnsana zorla iPad mini aldıracaklar.

Android'de sanıyorum böyle bir oluşum yok. iTunes U sadece akademik yayınlar için kurulmuş bir oluşum. Apple'in bence en zekice yatırımlarından biri. Eğitim'i ele geçirirsen potansiyel müşterinin sınırı yok...
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mpx 6 yıl
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi etkileşimli kitapları Android ve Masaüstü PC ler için yayınlandı.

Android tablet için yüklenebilir kitapların linkini aşağıda bulabilirsiniz.

Benzer şekilde ana haber konusu açılabilir.


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teornek 6 yıl
Ne diyelim teşekkürler calışma ve bilgilendirme icin
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alemburda34 6 yıl
oh be artık çöküp durmaz heralde :)
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cagataykoroglu 6 yıl
Bir zahmet Android içinde çıkartsınlar. İnsana zorla iPad mini aldıracaklar.
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:::Banner::: 6 yıl
Çok güzel hizmet
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Erasmus78 6 yıl
Hızla diğer üniversite ve hatta orta derece eğitim kurumlarında da yayılmasını diliyorum.
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yc#1 6 yıl
Bizim zamanımızda TRT4 vardı.
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Eylül2018 6 yıl
Bu hizmetten dolayı Başta Rektör olmak üzere emeği geçen tüm yetkilileri kutlamak gerekir.Darısı Mezun olduğum İstanbul Üniversitesi ve diğerlerinin başına....
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yassu 6 yıl yc#1
yc#1
Bizim zamanımızda TRT4 vardı.


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emryrgc 6 yıl
Ülkemizdeki bütün üniversitelet keşke bunu yapsa.
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K.B.V. 6 yıl
Bizim okulu kutlarım ama adam akıllı ders koymamıslar ki Din Kültürü derslerini dayamıslar hep.


Osmangazililer genelde aklı başında insanlardır ama hayret. Malum dağın başında, ıssız, sessiz bir yerde sakin bir insan olup çıkarlar
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strahd_von_zarovich 6 yıl
MIT bütün derslerini koyuyor ,bizim üniversiteler de çok süperlermiş gibi sadece öğrencilerine veriyorlar.
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sierratr1 6 yıl
Süper bir haber.Üniversiteli değilim ama öğrenmenin yaşı yoktur. Yurt dışındaki kaynak çeşitliliğini görünce bizde niye yok diyordum.Umarım diğer üniversitelerde en kısa zamanda ayak uydururlar.
Saygılar
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