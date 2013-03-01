Türkiye'de ilk: Anadolu Üniversitesi, 50'yi aşkın ders içeriğiyle iTunes U'da

Ülkemizin köklü üniversitelerinden olan Anadolu Üniversitesi, 2007'den bu yana 1 milyardan fazla indirilmenin gerçekleştirildiği iTunes U'dan eğitim içeriklerini yayınlayan ilk Türk Üniversitesi oldu.

1958 yılında kurulan Anadolu Üniversitesi, Hukuk'un Temel Kavramları, İş Sağlığı ve Güvenliği, İnsan Kaynakları Yönetimi ve Pazarlama Yönetimi gibi 50'yi aşkın dersin içeriğini gerek ders notu, gerek video gerekse de sesli formatta iTunes U üzerinden başta 2 milyon öğrencisi olmak üzere, bilim ve eğitime meraklı herkesin kullanımına sundu. Anadolu Üniversitesi, içerikleri iTunes U'dan yayınlayarak 30 yıldır sürdürdüğü Açıköğretim faaliyetleri için yeni bir dönem başlatırken; "Yaşam Boyu Eğitim" vizyonunu gerçek manada benimsediğini bir kez daha kanıtladı.

Donanımhaber.com olarak Anadolu Üniversitesi'ni teknolojiye gösterdiği ilgiden dolayı kutlar, başlattığı bu uygulamayı diğer üniversitelerin de takip etmesini dileriz.

Anadolu Üniversitesi'nin iTunes U'daki sayfasına buradan ulaşabilir ve içerikleri iTunes yüklü bilgisayar ya da iOS'li cihazlarınızdan takip edebilirsiniz.