Türkiye'de ilk: Anadolu Üniversitesi, 50'yi aşkın ders içeriğiyle iTunes U'da

Ülkemizin köklü üniversitelerinden olan Anadolu Üniversitesi, 2007'den bu yana 1 milyardan fazla indirilmenin gerçekleştirildiği iTunes U'dan eğitim içeriklerini yayınlayan ilk Türk Üniversitesi oldu.
1958 yılında kurulan Anadolu Üniversitesi, Hukuk'un Temel Kavramları, İş Sağlığı ve Güvenliği, İnsan Kaynakları Yönetimi ve Pazarlama Yönetimi gibi 50'yi aşkın dersin içeriğini gerek ders notu, gerek video gerekse de sesli formatta iTunes U üzerinden başta 2 milyon öğrencisi olmak üzere, bilim ve eğitime meraklı herkesin kullanımına sundu. Anadolu Üniversitesi, içerikleri iTunes U'dan yayınlayarak 30 yıldır sürdürdüğü Açıköğretim faaliyetleri için yeni bir dönem başlatırken; "Yaşam Boyu Eğitim" vizyonunu gerçek manada benimsediğini bir kez daha kanıtladı.
Donanımhaber.com olarak Anadolu Üniversitesi'ni teknolojiye gösterdiği ilgiden dolayı kutlar, başlattığı bu uygulamayı diğer üniversitelerin de takip etmesini dileriz.
Anadolu Üniversitesi'nin iTunes U'daki sayfasına buradan ulaşabilir ve içerikleri iTunes yüklü bilgisayar ya da iOS'li cihazlarınızdan takip edebilirsiniz.
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4 yıl derse eşek gidip gelse mezun oluyor, itunes'da uygulaması olmuş neye yarar? sadece şov.
Bir bilgi de ben vereyim; Bilkent Universitesi de yillardir bazi derslerin videolarini yayinliyor kendi internet sayfasinda. Tabi iTunes'a aktarilabilinirse bunlar daha cok kisiye ulasabilir.
video.bilkent.edu.tr/... Bu da Bilkent Universitesi'nin ders videolarinin ve diger bazi multimedyalarin linki.
Android'de sanıyorum böyle bir oluşum yok. iTunes U sadece akademik yayınlar için kurulmuş bir oluşum. Apple'in bence en zekice yatırımlarından biri. Eğitim'i ele geçirirsen potansiyel müşterinin sınırı yok...
Android tablet için yüklenebilir kitapların linkini aşağıda bulabilirsiniz.
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Osmangazililer genelde aklı başında insanlardır ama hayret. Malum dağın başında, ıssız, sessiz bir yerde sakin bir insan olup çıkarlar
Saygılar