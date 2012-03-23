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Türkiye'nin Twitter profili ortaya çıktı

7 yıl
3,6b
1
18
Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Kısa süre önce 6. yılını geride bırakan popüler mikroblog servisi Twitter, ülkemizde de yoğun bir ilgi görüyor. Monitera firmasının bir konferans için özel olarak hazırladığı bilgi grafiği ülkemizde Twitter'ın ne derece sevildiğini ortaya koydu.

Son 3 ayda gönderilen 150 milyon Türkçe tweet baz alınarak hazırlanan grafiğe göre Twitter'da Türkçe içerik üreten kullanıcı sayısı 7.2 milyon. Yaklaşık 350 milyon kullanıcıya sahip Twitter'ın 50'de biri Türk kullanıcılardan oluşuyor. Son 1 ayda aktif olan kullanıcı sayısı 5.3 milyon. Twitter'ın 140 milyon aktif kullanıcısı olduğunu düşündüğümüzde 30'da birine yakın bir oran ortaya çıkıyor ki Twitter'da oldukça aktif sayıldığımız söylenebilir.

Günlük paylaşılan tweet sayısı 1.7 milyon iken saniyelik paylaşım ise 20 tweet şeklinde. Ülkemizde en çok Cuma günleri tweet atılırken en yoğun da 21.00-22.00 saatleri arasında atılıyor. Twitter kullanıcılarının yüzde 53'ü erkek, yüzde 47'si bayan. İstanbul yüzde 58 ile en çok tweet atılan şehir. Ardından yüzde 13 ile Ankara, yüzde 11 ile İzmir geliyor.

Tweet'lerin yüzde 59'u mobil cihazlardan, yüzde 41'i web üzerinden atılıyor. Twitter kullanıcılarının mobil cihazlarından daha çok paylaşım yaptığı ortaya çıkıyor. Bunda, iOS platformuna entegre Twitter uygulaması, HTC Sense arayüzüne eklenen Twitter servisi gibi etkenlerin rolü büyük.
Bir kullanıcının ortalama 151 takipçisi bulunuyor. Atılan tweet'lerin ortalama uzunluğu 64 karakter. Ülkemizde en çok takipçisi olan 5 Twitter kullanıcısı 2 milyon takipçi ile Cem Yılmaz, 1.6 milyon takipçi ile Abdullah Gül, 1.4 milyon takipçi ile Demet Akalın, 1.35 milyon takipçi ile Okan Bayülgen, 1.34 milyon takipçi ile Gülben Ergen şeklinde.

En çok tweet atılan mobil cihazlar yüzde 45 ile BlackBerry, yüzde 27 ile iPhone, yüzde 14 ile Android, yüzde 14 ile mobil web oldu. Ülkemizde BlackBerry üzerinden daha çok tweet atıldığını bu grafikten görüyoruz.

Saat 07.00-19.00 arasında BlackBerry cihazlarından yüzde 52 oranında, iPhone'dan yüzde 20 oranında, Android cihazlarından yüzde 14 oranında ve mobil webden ise yüzde 14 oranında tweet atılmış.

Saat 19.00-07.00 arasında ise BlackBerry cihazlarından yüzde 42 oranında, iPhone'dan yüzde 26 oranında, Android cihazlarından yüzde 17 oranında ve mobil webden ise yüzde 15 oranında tweet atılmış.

Rakamlar ülkemizdeki internet kullanımındaki artışın paralel olarak sosyal ağlara da yansıdığını ortaya koyuyor. Bu istatistiklerle dünya çapında üst sıralara doğru tırmandığımız görülüyor. Bununla birlikte internet devi olan firmaların ülkemizde resmi faaliyetlerine başlaması da artık gerekiyor. 

http://www.webrazzi.com/2012/03/23/turkiye-twitter-profil-istatistik-infografik/ Yorum Yaz
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Einstein 7 yıl en beğenilen
iDenis
Hala neden Blackberry, iPhone markalarına göre ayrılırken Android tüm cihazları kapsıyor anlamış değilim.

Sen Samsung marka iOS'lu cihaz gördün mü? Veya tam tersi Apple marka Android cihaz?
iDenisHala neden Blackberry, iPhone markalarına göre ayrılırken Android tüm cihazları kapsıyor anlamış değilim.Sen Samsung marka iOS'...
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smyrna 7 yıl
Aynstayn modumu aciyorum;

-Arastirmaya gore ulkemizde internet kullaniminin bir hayli fazla oldugunu goz onunde bulundurursak, bu baglamda Blackberry kullanimi yuksekmis.

Aynstayn modumu kapatiyorum.
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faruk26faruk 7 yıl
Bu kadar çok Blackberry kullanan olması şaşırttı beni açıkcası.
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DH Misafiri 7 yıl
@iDenis bende sizin sorduğunuz bu soruyu anlayabilmiş değilim biraz daha açıklar mısınız? blackberry ve iphone markalarına göre ayrılıyor derken ne demek istediniz?
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alcakkofte 7 yıl
blackberry harbi çok geldi gözüme :) Allah Allah vaybe :)

beyler blackberrynin kendi işletim sistemi , apple ın kendi işletim sistemi var android ise samsung htc panasonic lg vodafone ciahzları kindle fire ...sayayımmı daha? neden hala apple ile android karşılaştırılıyor? iosla android deseniz tamamda madem google ile apple deyn
bence susun 20 tane firma ile tek başına savaşıyorsa apple susun...

blackberry harbi fazlaymış la...
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E_Aydin35 7 yıl
Hakkaten bu tür konularda ülkemiz ne kadarda aktif ya Türkler'in ilgisini çekicek birşey olsun Roma'yı baştan kurarlar kendileri...:)) Ah Türkler..
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söny 7 yıl
Cem Yılmaz, 1.6 milyon takipçi ile Abdullah Gül, 1.4 milyon takipçi ile Demet Akalın, 1.35 milyon takipçi ile Okan Bayülgen, 1.34 milyon takipçi ile Gülben Ergen şeklinde.

Bir ben kullanmıyorum galiba
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nanotechxxx 7 yıl
twitir kadar sacma bir sey yok attigin adimi yaz bu ne ya oldu su anda tuvaletten yaziyorum isim uzayabilir durumlar vahim yok daha neler :)
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createemir 7 yıl
'Takip edeni takip ederim' bu olmasa takipçi ortalaması en fazla 50 olur..
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-Ege 7 yıl
İnanılmaz ayrıntılı bir araştırma olmuş :)Blackberry kullananların bu kadar olduğunu tahmin etmiyordum.
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infom@n 7 yıl
Einstein
iDenisHala neden Blackberry, iPhone markalarına göre ayrılırken Android tüm cihazları kapsıyor anlamış değilim.
Sen Samsung marka iOSlu cihaz gördün mü? Veya tam tersi Apple marka Android cihaz?

Züper cevap :)
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Fukasaku 7 yıl
iDenis
Orijinalden alıntı: Einstein
Orijinalden alıntı: iDenisHala neden Blackberry, iPhone markalarına göre ayrılırken Android tüm cihazları kapsıyor anlamış değilim.
Sen Samsung marka iOSlu cihaz gördün mü? Veya tam tersi Apple marka Android cihaz?
Demek istediğim o değil, her konu böyle her tartışma Apple vs. Android durumuna geliyor, sen hic iPhone la HTC nin karşılaştırıldığını gördün mü direk Androide geliyor iş 20 firmaya karşılık 1

genelde iphonela android değil iosla android karşılaştırışlıyor
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iDenis 7 yıl
Einstein
iDenisHala neden Blackberry, iPhone markalarına göre ayrılırken Android tüm cihazları kapsıyor anlamış değilim.
Sen Samsung marka iOSlu cihaz gördün mü? Veya tam tersi Apple marka Android cihaz?

Demek istediğim o değil, her konu böyle her tartışma Apple vs. Android durumuna geliyor, sen hic iPhone' la HTC nin karşılaştırıldığını gördün mü direk Android'e geliyor iş 20 firmaya karşılık 1
1 Yanıt Yanıtla
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UnInvited_Guest 7 yıl iDenis
iDenis
Einstein
Orijinalden alıntı: iDenisHala neden Blackberry, iPhone markalarına göre ayrılırken Android tüm cihazları kapsıyor anlamış değilim.
Sen Samsung marka iOSlu cihaz gördün mü? Veya tam tersi Apple marka Android cihaz?

Demek istediğim o değil, her konu böyle her tartışma Apple vs. Android durumuna geliyor, sen hic iPhone' la HTC nin karşılaştırıldığını gördün mü direk Android'e geliyor iş 20 firmaya karşılık 1

iphone la htc değilde samsungla iphone karşılaştırılıyor her yerde :-) yani bir nevi doğru söyledin.
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Einstein 7 yıl en beğenilen
iDenis
Hala neden Blackberry, iPhone markalarına göre ayrılırken Android tüm cihazları kapsıyor anlamış değilim.

Sen Samsung marka iOS'lu cihaz gördün mü? Veya tam tersi Apple marka Android cihaz?
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