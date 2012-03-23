Türkiye'nin Twitter profili ortaya çıktı

Kısa süre önce 6. yılını geride bırakan popüler mikroblog servisi Twitter, ülkemizde de yoğun bir ilgi görüyor. Monitera firmasının bir konferans için özel olarak hazırladığı bilgi grafiği ülkemizde Twitter'ın ne derece sevildiğini ortaya koydu.





Son 3 ayda gönderilen 150 milyon Türkçe tweet baz alınarak hazırlanan grafiğe göre Twitter'da Türkçe içerik üreten kullanıcı sayısı 7.2 milyon. Yaklaşık 350 milyon kullanıcıya sahip Twitter'ın 50'de biri Türk kullanıcılardan oluşuyor. Son 1 ayda aktif olan kullanıcı sayısı 5.3 milyon. Twitter'ın 140 milyon aktif kullanıcısı olduğunu düşündüğümüzde 30'da birine yakın bir oran ortaya çıkıyor ki Twitter'da oldukça aktif sayıldığımız söylenebilir.





Günlük paylaşılan tweet sayısı 1.7 milyon iken saniyelik paylaşım ise 20 tweet şeklinde. Ülkemizde en çok Cuma günleri tweet atılırken en yoğun da 21.00-22.00 saatleri arasında atılıyor. Twitter kullanıcılarının yüzde 53'ü erkek, yüzde 47'si bayan. İstanbul yüzde 58 ile en çok tweet atılan şehir. Ardından yüzde 13 ile Ankara, yüzde 11 ile İzmir geliyor.





Tweet'lerin yüzde 59'u mobil cihazlardan, yüzde 41'i web üzerinden atılıyor. Twitter kullanıcılarının mobil cihazlarından daha çok paylaşım yaptığı ortaya çıkıyor. Bunda, iOS platformuna entegre Twitter uygulaması, HTC Sense arayüzüne eklenen Twitter servisi gibi etkenlerin rolü büyük.

Bir kullanıcının ortalama 151 takipçisi bulunuyor. Atılan tweet'lerin ortalama uzunluğu 64 karakter. Ülkemizde en çok takipçisi olan 5 Twitter kullanıcısı 2 milyon takipçi ile Cem Yılmaz, 1.6 milyon takipçi ile Abdullah Gül, 1.4 milyon takipçi ile Demet Akalın, 1.35 milyon takipçi ile Okan Bayülgen, 1.34 milyon takipçi ile Gülben Ergen şeklinde.





En çok tweet atılan mobil cihazlar yüzde 45 ile BlackBerry, yüzde 27 ile iPhone, yüzde 14 ile Android, yüzde 14 ile mobil web oldu. Ülkemizde BlackBerry üzerinden daha çok tweet atıldığını bu grafikten görüyoruz.





Saat 07.00-19.00 arasında BlackBerry cihazlarından yüzde 52 oranında, iPhone'dan yüzde 20 oranında, Android cihazlarından yüzde 14 oranında ve mobil webden ise yüzde 14 oranında tweet atılmış.





Saat 19.00-07.00 arasında ise BlackBerry cihazlarından yüzde 42 oranında, iPhone'dan yüzde 26 oranında, Android cihazlarından yüzde 17 oranında ve mobil webden ise yüzde 15 oranında tweet atılmış.





Rakamlar ülkemizdeki internet kullanımındaki artışın paralel olarak sosyal ağlara da yansıdığını ortaya koyuyor. Bu istatistiklerle dünya çapında üst sıralara doğru tırmandığımız görülüyor. Bununla birlikte internet devi olan firmaların ülkemizde resmi faaliyetlerine başlaması da artık gerekiyor.