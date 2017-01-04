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Elektrikli otomobillerin yeni efsanesi: Faraday Future FF 91

Kaliforniya merkezli otomobil üreticisi Faraday Future, CES 2017'de düzenlediği bir etkinlikle, tek şarjla 608 km. menzil sunan, 1050 beygir güce sahip ilk elektrikli otomobilini tanıttı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
19,5b
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52
Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Faraday Future, ilk elektrikli spor otomobili olan FF 91'i CES 2017'den canlı yayınlanan bir etkinlikle tanıttı. FF 91'in özelliklerinin inanılmaz derecede etkileyici olduğunu belirtelim. Faraday Future, 130kWh bataryaya sahip aracın tek şarjla 608 km menzile ulaşabildiğini ve 1050 beygir gücüne sahip olduğunu iddia ediyor. 200kW DC şarj sistemi aracı oldukça hızlı bir şekilde şarj edebilecekken, otonom sürüş yeteneği, kaputun merkezine gömülü 3D LIDAR sistemi sayesinde sağlanacak.
Tanıtım esnasında izleyicileri şaşırtan tek şey sadece FF 91'in özellikleri olmadı. Maalesef etkinlik ve sunumlarda da bazı teknik aksaklıklar yaşandı. Ancak tüm bunlar FF 91'in, inanılmaz derecede etkileyici özelliklerine gölge düşürmeye yetmedi. Yapılan sunum, elektrikli otomobilin son birkaç yıldır hemen hemen tüm popüler konsept otomobillerde görmeye alışık olduğumuz özellikleri içerdiğini ortaya koydu.
FF 91, birden fazla LTE modem ve Wi-Fi aracılığıyla internet bağlantısı sağlayabiliyor. Otomobilde, yan görüş kameraları düzenleyici onayı alması durumunda çıkarılabilir aerodinamik yan aynalar göreceğiz. Kapı kolları yerine dokunmaya duyarlı ekran olacak ve fren lambaları, dönüş sinyalleri ve şarj göstergeleri için akıllı LED aydınlatma kullanılacak. Öne doğru açılan kapılar, anahtarsız akıllı telefon girişi ve kendi kendine park etme özelliğine sahip olan FF 91, canlı medya oynatabilen ve akışlarınızı cihazlarınız arasında sorunsuz şekilde senkronize edebilen bir HD ekranla donatılmış.
FF 91'in sürüş özelliklerine gelecek olursak. Faraday'ın sunduğu test sonuçlarına göre otomobil 0'dan 100 km/hıza sadece 2.39 saniyede ulaşabiliyor. Ancak sahnedeki sunum sırasında otomobilin 2.59 saniyede bu hıza ulaşmayı başardığını söyleyelim. Bu da aynı ivmeye 2.60 saniyede ulaşabilen Tesla Model S'den .01 oranında daha hızlı olduğunu gösteriyor. Faraday, Model S'in standart 21 inç spor lastiklere sahip olduğunu, oysa FF 91'in 4 mevsim lastiklerle donatıldığının altını çizerken Model S'nin yaklaşmakta olan 0-100 km/h iyileştirme güncellemesine henüz sahip olmadığını belirtmedi.
FF 91, ayrıca tork vektörleme sistemi ve çok motorlu bir yapıya sahip. Bir ön motor ve iki arka motor ile dört tekerlekten çekiş sağlayabiliyor. Tork vektörlemeye ek olarak viraj alma yeteneğini ve dönme yarıçapını arttıran dört tekerlekten kumanda özelliği sunuyor.
Etkileyici sürüş özelliklerine rağmen FF 91, özellikle arka koltuktaki yolcular ekseninde tasarlanmış gibi duruyor. Arka koltuk, son derece konforlu görünüyor. Ayarlanabilir bacak, bel ve üst sırt desteği ile ısıtma, soğutma ve hatta masaj işlevselliği bile sunuyor. Panoramik tavan, arka ve yan camların tümü karartma camdan yapılmış. FF 91, yüz tanıma teknolojisine sahip kameralarıyla sürücüsünün kötü bir gün geçirdiğini algılaması durumunda otomatik olarak müzik, sıcaklık, koku ve masaj özelliklerini sunabiliyor. Hatta anahtarsız giriş için yüz tanıma özelliği de kullanabiliyor.
Aracın 2018 yılında üretime girmesi ve alıcılarına teslim edilmesi bekleniyor. Ayrıca şirket 5.000 dolarlık depozitoyla rezervasyon almasına rağmen otomobilin fiyatı henüz belli değil. Mart ayında gerçekleşecek gala ile birlikte otomobil ve muhtemelen fiyatlandırması ile ilgili daha detaylı bilgi sahibi olabileceğiz.
 

http://www.usatoday.com/story/tech/news/2017/01/04/faraday-futures-car-gets-name-ff-91-and-face/96129968/ Yorum Yaz
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ITTF 2 yıl en beğenilen
Göz göre göre elektrikli araç teknolojisini de kaçırdık. Osmanlı sanayi devrimini nasıl kaçırdıysa 21 yy da biz de elektrikli araç devrimini kaçırdık.
Bizim için teknoloji yalnızca seçimden seçime çıkan bir doğa olayı.
Göz göre göre elektrikli araç teknolojisini de kaçırdık. Osmanlı sanayi devrimini nasıl kaçırdıysa 21 yy da biz de elektrikli araç devrimini kaçırdık.Bizim...
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3 Yanıt Yanıtla +93
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ITTF 2 yıl KraftMK
KraftMK
ITTF
Göz göre göre elektrikli araç teknolojisini de kaçırdık. Osmanlı sanayi devrimini nasıl kaçırdıysa 21 yy da biz de elektrikli araç devrimini kaçırdık.
Bizim için teknoloji yalnızca seçimden seçime çıkan bir doğa olayı.

Bu olumsuz havayla baştan ofsayt zaten. Herkes senin gibi düşünse vehametten kimse iş yapmaz

Elektirikli araç devrimi daha yeni yeni başlıyor. Hiçbir sey için geç değil. Umarim başarılı projeler yürütülür.

Şuan yerli marka araç geliştirme projesi yürütülüyor. Bir modeli de tamamen elektrikli motor ve otonom sistemli olacak. Projenin başarısı için dua etmeli ve çalışılmalı


Ne zannediyorsun oyuncak araba mı üretiliyor ?
Millet harıl harıl patent alırken,ar-ge yaparken senin neyin var ?
Bu işler 3 yılda 5 yılda olmuyor.Tesla 2003'den bu yana bu teknoloji için uğraşıyor.
Kendi bilgi birikimini oluşturmak için yıllara , var olan bilgi birikimini satın almak için yüz milyon dolarlara ihtiyaç var.
herkes benim gibi düşünse zaten 2017 yılında elektrikli araç için 3-5 birşey yapmış olurduk.
Sorun herkesin senin gibi düşünüp nasıl olsa yakalarız demesi.
Osmanlı devleti Avrupa'nın yenilikleri karşısındaki tutumda aynı senin tutumundu." Ya bu devlet kurtulur ,şimdi başlasak yeniliklere 10-15 yıl sonra yine dünya lideriyiz." mantığı hala devam ediyor.
KraftMKITTFGöz göre göre elektrikli araç teknolojisini de kaçırdık. Osmanlı sanayi devrimini nasıl kaçırdıysa 21 yy da biz...
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1 Yanıt Yanıtla +58
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Guest-02D0AD92F 2 yıl
şu an için hükümet otoyol ve köprüler için ticari risklere girmdi. Aslında onlar o risklere girmedi, ticari riskler vatandaşa girdi. osmangazi köprüsünden günde geçebilecek araç rakamları en az bir 5 sene daha taahhüt edilen değerlere ulaşamayacak. dolayısı ile devletin kaybını bir şekilde karşılamak için diğer köprü ve geçişlere bir güzel zam dayanarak olay vatandaşın üzerine yıkıldı.
bunları neden anlattım, Volvo 2 milyar €'ya satıldı. osmangazi köprüsü 1.4 milyar € civarında bir maliyetle yapıldı. bu köprü için taahhüt edilen ücret yıllık 511 milyon dolar. Yani devletin aldığı ticari risk yıllık 511 milyon dolar. bu köprünün 4 yıllık maliyeti bir tane volvo ediyor. üretim maliyeti de dahil yaklaşık 6-7 volvo firmasının bedelini bir bir tek köprüye yatırdık. sonra da "batı bizi kıskanıyor" diye millete reklam ettik.
şimdi elektrikli araca gelelim. önce seri imalat 2019 dediler. sonra bu 2019'a yetiştirmeye çalışıyoruz oldu, sonra ise biz araç üretmeyeceğiz marka oluşturacağız dediler. şimdi ortada ürün yok ama marka var... ilginç bir yaklaşım, çünkü önce ürün olur sonra marka gelir. sen bu osmangazi köprüsünü yapmasa idin, onun yerine ticari riske girp volvo'yu alsa idin bugün dünay'ya satan bir araba markan olduğu gibi motorlu araç üretecek bilgi birikimine de sahip olurdun. Tasarımı değiştir getir türkiye'ye alt yapıyı, koy bir marka Turvo gibi sat gitsin. Bu satarken de git elektrikli araç alt yapısını geliştir, onu da 2019'da üret ama yoook. illa köprü, tüp geçit vs ile gösterişli projelere yatırım yapıp müteahhitleri zengin edeceğiz. sonra gelsin ÖTV zamları, gitsin değer kaybeden TL...
şu an için hükümet otoyol ve köprüler için ticari risklere girmdi. Aslında onlar o risklere girmedi, ticari riskler vatandaşa girdi. osmangazi köprüsünden günd...
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mbs02 2 yıl
logoya yan bakınca FF yazıyor sürekli gözüm ona takılıyor...
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Carrot34 2 yıl
güzel haber www.trvideom.com
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hadjimurat 2 yıl
Üretmek denen kelimenin anlamını beton ve yığınlarını yapmak olarak gören bir hükümetin elektrikli araç içinmi bişeyler yapacağını sanıyorsunuz tabiki hayır.
Ülke git gide fakirleşirken üretmek denen şeyin aslında bu elektrik araç vb. şeylerin olduğunu anlamamakta ısrarcı birde toplum yaratıldı türkiyedeki metroların aslında bir çok ülkede banliyo hattından bile daha kısa olduğunu gördükten koca koca fabrikaları gezdikten insanların birbirlerinin düşüncelerini umursamadan hayatlarını nasıl iyininde ötesinde yaşadığını gördükten sonra benim güzelim ülkem için umudumu kesmem gerektiğini anladım.
Bu ülke için artık çok geç o son vagona binemedik o son çıkışı kaçırdık yazık ilim denen şeyin bu ülkede nasıl yok olduğunu ve nasıl bir karanlık sona doğru gittiğimizi görmekten inan çok ama çok üzülüyorum.
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esmerbuyucu 2 yıl
Niye füturistik araba tasarımına önyargı var anlamış değilim.
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savascoker 2 yıl

Sayın editör paylaşım için teşekkür ederim, lakin birde şu videoya alt yazı hazırlatsaydınız bizde hali hazırda paylaşılmış olan bir kaç bilgi ile değilde tanıtımın tamamına vakıf olur bilgilenirdi , bir çok editör forumun herhangi bir üyesinin açabileceği konu kadar , içerik ve copy paste ile geliyor , böyle büyük bir sayfanın editörleri daha çok paylaşımcı ve öğretici olmalı bence.
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kadirirdem 2 yıl
elektrikli motor için gayet iyi bir performans ama Tesla gerçeği de var...
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Aurorax 2 yıl
adamlar cıddı cıddı seneye araba uretecegımıze ınanıyor
onlar mazota mı koyalım yolun vergısını mı artıralım otv mı koyalım dıyerek nerden gecıreceklerını dusunurken kmde 5 10 kurus masrafı olan arabayı ureteceklerını sanıyor masum vatandas
hadı seneye cıkacak dıyelım, koskoca baskentte bırkac avm dısında sarj ıstasyonu gordun mu be adam, camdan fıs falan mı sarkıtıp sarj olacak. yok prototıp hazırmıs, bunu serı uretıme donusturemedıkten sonra ıstersen 100 prototıp yap ne yazar
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Erzsa 2 yıl
DMAOTO'ya sahip çıkarsak bizde devrimi yakalarız.
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BlackGhost12 2 yıl
Ya bırakın bizimkiler ne araba nede yerli bir ürün çıkaramaz,çıkartmazlar.
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refleks_22 2 yıl
eletrikli arabaların hepsi çirkin olmak zorunda mı?(tesla hariç) yahu azcık yüzüne bakılır bir şey üretmeyeceklermi acaba?
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