Elektrikli otomobillerin yeni efsanesi: Faraday Future FF 91

Faraday Future, ilk elektrikli spor otomobili olan FF 91'i CES 2017'den canlı yayınlanan bir etkinlikle tanıttı. FF 91'in özelliklerinin inanılmaz derecede etkileyici olduğunu belirtelim. Faraday Future, 130kWh bataryaya sahip aracın tek şarjla 608 km menzile ulaşabildiğini ve 1050 beygir gücüne sahip olduğunu iddia ediyor. 200kW DC şarj sistemi aracı oldukça hızlı bir şekilde şarj edebilecekken, otonom sürüş yeteneği, kaputun merkezine gömülü 3D LIDAR sistemi sayesinde sağlanacak.

Tanıtım esnasında izleyicileri şaşırtan tek şey sadece FF 91'in özellikleri olmadı. Maalesef etkinlik ve sunumlarda da bazı teknik aksaklıklar yaşandı. Ancak tüm bunlar FF 91'in, inanılmaz derecede etkileyici özelliklerine gölge düşürmeye yetmedi. Yapılan sunum, elektrikli otomobilin son birkaç yıldır hemen hemen tüm popüler konsept otomobillerde görmeye alışık olduğumuz özellikleri içerdiğini ortaya koydu.

FF 91, birden fazla LTE modem ve Wi-Fi aracılığıyla internet bağlantısı sağlayabiliyor. Otomobilde, yan görüş kameraları düzenleyici onayı alması durumunda çıkarılabilir aerodinamik yan aynalar göreceğiz. Kapı kolları yerine dokunmaya duyarlı ekran olacak ve fren lambaları, dönüş sinyalleri ve şarj göstergeleri için akıllı LED aydınlatma kullanılacak. Öne doğru açılan kapılar, anahtarsız akıllı telefon girişi ve kendi kendine park etme özelliğine sahip olan FF 91, canlı medya oynatabilen ve akışlarınızı cihazlarınız arasında sorunsuz şekilde senkronize edebilen bir HD ekranla donatılmış.

FF 91'in sürüş özelliklerine gelecek olursak. Faraday'ın sunduğu test sonuçlarına göre otomobil 0'dan 100 km/hıza sadece 2.39 saniyede ulaşabiliyor. Ancak sahnedeki sunum sırasında otomobilin 2.59 saniyede bu hıza ulaşmayı başardığını söyleyelim. Bu da aynı ivmeye 2.60 saniyede ulaşabilen Tesla Model S'den .01 oranında daha hızlı olduğunu gösteriyor. Faraday, Model S'in standart 21 inç spor lastiklere sahip olduğunu, oysa FF 91'in 4 mevsim lastiklerle donatıldığının altını çizerken Model S'nin yaklaşmakta olan 0-100 km/h iyileştirme güncellemesine henüz sahip olmadığını belirtmedi.

FF 91, ayrıca tork vektörleme sistemi ve çok motorlu bir yapıya sahip. Bir ön motor ve iki arka motor ile dört tekerlekten çekiş sağlayabiliyor. Tork vektörlemeye ek olarak viraj alma yeteneğini ve dönme yarıçapını arttıran dört tekerlekten kumanda özelliği sunuyor.

Etkileyici sürüş özelliklerine rağmen FF 91, özellikle arka koltuktaki yolcular ekseninde tasarlanmış gibi duruyor. Arka koltuk, son derece konforlu görünüyor. Ayarlanabilir bacak, bel ve üst sırt desteği ile ısıtma, soğutma ve hatta masaj işlevselliği bile sunuyor. Panoramik tavan, arka ve yan camların tümü karartma camdan yapılmış. FF 91, yüz tanıma teknolojisine sahip kameralarıyla sürücüsünün kötü bir gün geçirdiğini algılaması durumunda otomatik olarak müzik, sıcaklık, koku ve masaj özelliklerini sunabiliyor. Hatta anahtarsız giriş için yüz tanıma özelliği de kullanabiliyor.

Aracın 2018 yılında üretime girmesi ve alıcılarına teslim edilmesi bekleniyor. Ayrıca şirket 5.000 dolarlık depozitoyla rezervasyon almasına rağmen otomobilin fiyatı henüz belli değil. Mart ayında gerçekleşecek gala ile birlikte otomobil ve muhtemelen fiyatlandırması ile ilgili daha detaylı bilgi sahibi olabileceğiz.

http://www.usatoday.com/story/tech/news/2017/01/04/faraday-futures-car-gets-name-ff-91-and-face/96129968/