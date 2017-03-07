Türkiye’nin ilk "Drone Ligi" bu hafta sonu başlıyor

Haber Editörü
Bilim, teknoloji ve drone sevgisini açığa çıkarmak için düzenlenen "Türkiye Drone Ligi", 5 ayrı (sıralama, eleme, çeyrek final, yarı final ve final) eleme aşamasına sahip. Özel tasarlanmış 6 etaptan oluşan pistlerde kıyasıya mücadele edecek olan pilotlar, drone kamerasındaki görüntüyü gözlüklerinden takip ederek çok daha gerçekçi bir deneyim fırsatı yakalayacak.
11 Mart Cumartesi günü saat 13:00 - 20:00 arasında İstanbul’daki KüçükÇiftlik Park’ta düzenlenecek Türkiye Drone Ligi, 18 Mart Cumartesi günü TV 8,5 kanalında televizyondan yayınlanacak. Dilerseniz ilk kez gerçekleştirilecek Türkiye Drone Ligi hakkında detaylı bilgiyi buradaki bağlantıdan edinebilirsiniz.
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