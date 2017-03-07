Türkiye’nin ilk "Drone Ligi" bu hafta sonu başlıyor

Bilim, teknoloji ve drone sevgisini açığa çıkarmak için düzenlenen "Türkiye Drone Ligi", 5 ayrı (sıralama, eleme, çeyrek final, yarı final ve final) eleme aşamasına sahip. Özel tasarlanmış 6 etaptan oluşan pistlerde kıyasıya mücadele edecek olan pilotlar, drone kamerasındaki görüntüyü gözlüklerinden takip ederek çok daha gerçekçi bir deneyim fırsatı yakalayacak.

11 Mart Cumartesi günü saat 13:00 - 20:00 arasında İstanbul’daki KüçükÇiftlik Park’ta düzenlenecek Türkiye Drone Ligi, 18 Mart Cumartesi günü TV 8,5 kanalında televizyondan yayınlanacak. Dilerseniz ilk kez gerçekleştirilecek Türkiye Drone Ligi hakkında detaylı bilgiyi günü saatarasında İstanbul’daki’ta düzenlenecek Türkiye Drone Ligi, 18 Mart Cumartesi günü TV 8,5 kanalında televizyondan yayınlanacak. Dilerseniz ilk kez gerçekleştirilecek Türkiye Drone Ligi hakkında detaylı bilgiyi buradaki bağlantıdan edinebilirsiniz.

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Katılımcılar yarışların yanı sıra DJ performansları, çeşitli gösteriler ve teknolojik deneyimlerle renkli bir gün geçirebilecek. Eskişehir, İzmir, Antalya, İstanbul, Ankara ve Adana etapları sonucunda şampiyonluk ipini göğüsleyen kişi yurt dışındaki yarışlara katılmaya hak kazanacak. Birçok ödülün dağıtılacağı organizasyonda lig şampiyonu, ikincisive üçüncü isepara ödülünün sahibi olacak.