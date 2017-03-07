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Türkiye’nin ilk "Drone Ligi" bu hafta sonu başlıyor

İnsansız hava araçlarının giderek daha etkin şekilde kullanılmasıyla dünyanın birçok şehrinde düzenlenen drone yarışlarına Türkiye de dahil oluyor. Ülkemizin ilk "Drone Ligi" bu hafta sonu başlıyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Türkiye’nin ilk
 
Bilim, teknoloji ve drone sevgisini açığa çıkarmak için düzenlenen "Türkiye Drone Ligi", 5 ayrı (sıralama, eleme, çeyrek final, yarı final ve final) eleme aşamasına sahip. Özel tasarlanmış 6 etaptan oluşan pistlerde kıyasıya mücadele edecek olan pilotlar, drone kamerasındaki görüntüyü gözlüklerinden takip ederek çok daha gerçekçi bir deneyim fırsatı yakalayacak.
Katılımcılar yarışların yanı sıra DJ performansları, çeşitli gösteriler ve teknolojik deneyimlerle renkli bir gün geçirebilecek. Eskişehir, İzmir, Antalya, İstanbul, Ankara ve Adana etapları sonucunda şampiyonluk ipini göğüsleyen kişi yurt dışındaki yarışlara katılmaya hak kazanacak. Birçok ödülün dağıtılacağı organizasyonda lig şampiyonu 8.000 TL, ikincisi 4.000 TL ve üçüncü ise 2.000 TL para ödülünün sahibi olacak.

11 Mart Cumartesi günü saat 13:00 - 20:00 arasında İstanbul’daki KüçükÇiftlik Park’ta düzenlenecek Türkiye Drone Ligi, 18 Mart Cumartesi günü TV 8,5 kanalında televizyondan yayınlanacak. Dilerseniz ilk kez gerçekleştirilecek Türkiye Drone Ligi hakkında detaylı bilgiyi buradaki bağlantıdan edinebilirsiniz.

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Guest-F8946C419 2 yıl en beğenilen
Drone drone geçecek bir mücadele.
Slogan da bu olsun.
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grafman09 2 yıl
Drone drone inecek var :)
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1 Avatar
kadirirdem 2 yıl
Hayırlı olsun bakalım kim kazanacak :) :)
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maximus8282 2 yıl
Tüm yarışmacılara aynı drone verilip öyle yarıştıracaklarsa adil olur yoksa adil olmaz.
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OverClocK1ng 2 yıl
Drone, Drone'a bunu yaparmı yaa...

Şimdi de Drone Drone'dan Come Undone adlı şarkıyı dinliyoruz.
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s_mail 2 yıl
Abudabi yarışları?
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Guest-F8946C419 2 yıl en beğenilen
Drone drone geçecek bir mücadele.
Slogan da bu olsun.
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grafman09 2 yıl
Drone drone inecek var :)
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