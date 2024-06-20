Türkiye’de dronelara özel hava otoyolu oluşturulacak

Şehir içi ve şehirler arası uçuşlarda belirlenen koordinatlarda uçuş yapılacak. Özel hava koridorları ve güzergahlar hazırlanacak. Arıza ve pil bitmesi durumlarına çözüm olarak güzergah üzerinde tamir istasyonları bulunacak.
Dronelara özel hava yolu sayesinde izinsiz uçuşların önüne geçilmesi ve hava trafiğinin kontrol edilmesi amaçlanıyor. Drone sayısının artışından kaynaklı olarak dronelar diğer hava araçları için tehdit oluşturuyor. Bunun önüne geçilecek.
Türkiye’de kalkış ağırlığı 500 gram ve üzerindeki droneların Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne kaydedilmesi gerekiyor. SHGM verilerine göre Türkiye’de 65 bin 859 adet drone ve 1 milyon 521 bin 615 lisanslı İHA pilotu bulunuyor.
Yeni sistemde dronelar tıpkı bir uçak ve helikopter gibi takip edilip kontrol altına alınacak. Droneların konum, sistem bilgileri, irtifa, hız, pilot bilgileri canlı olarak havacılık kontrol merkezine iletilecek ve kayıtlı tutulacak. Uçuş trafiği ve uçuş izinleri tek bir merkezden takip edilecek. Hazırlanacak mobil uygulamadan uçuş izinleri alınacak ve hava sahası hakkında bilgiler gösterilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.