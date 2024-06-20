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Tam Boyutta Gör Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’de dronelar (İHA) için hava otobanı oluşturulacağını duyurdu. Oluşturulacak hava otobanının Avrupa’nın sayılı otonom drone koridorlarından biri olması hedefleniyor.

Şehir içi ve şehirler arası uçuşlarda belirlenen koordinatlarda uçuş yapılacak. Özel hava koridorları ve güzergahlar hazırlanacak. Arıza ve pil bitmesi durumlarına çözüm olarak güzergah üzerinde tamir istasyonları bulunacak.

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Dronelara özel hava yolu sayesinde izinsiz uçuşların önüne geçilmesi ve hava trafiğinin kontrol edilmesi amaçlanıyor. Drone sayısının artışından kaynaklı olarak dronelar diğer hava araçları için tehdit oluşturuyor. Bunun önüne geçilecek.

Türkiye’de kalkış ağırlığı 500 gram ve üzerindeki droneların Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne kaydedilmesi gerekiyor. SHGM verilerine göre Türkiye’de 65 bin 859 adet drone ve 1 milyon 521 bin 615 lisanslı İHA pilotu bulunuyor.

Yeni sistemde dronelar tıpkı bir uçak ve helikopter gibi takip edilip kontrol altına alınacak. Droneların konum, sistem bilgileri, irtifa, hız, pilot bilgileri canlı olarak havacılık kontrol merkezine iletilecek ve kayıtlı tutulacak. Uçuş trafiği ve uçuş izinleri tek bir merkezden takip edilecek. Hazırlanacak mobil uygulamadan uçuş izinleri alınacak ve hava sahası hakkında bilgiler gösterilecek.

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Türkiye’de dronelara özel hava otoyolu oluşturulacak