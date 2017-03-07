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Sosyal paylaşımcılara özel akıllı telefon: Alcatel A3

Barselona’da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi’ne katılan TCL Communication, sosyal paylaşımcılara özel tasarlanan yeni akıllı telefonu Alcatel A3'ü görücüye çıkardı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Cep Telefonları
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Alcatel’in "enjoy.now promise." temasıyla geliştirilen yeni cihazında parmak izi okuyucu ve yüksek kalitede görüntü imkanı sunan kamerası dikkat çekiyor. Daha çok sosyal hayatın önemli parçaları olan oyun, video ve fotoğraf üzerine yoğunlaşan akıllı telefonda metalik çerçeve yer alıyor.
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Hassas verileri korumak için "Özel Mod" ile gelen parmak izi okuyucu, kilit ekranındayken en fazla kullanılan uygulamalara hızlı erişim için beşe varan parmak izini tanımlayabiliyor. LED flaşlı 13 MP arka ve 5 MP ön kameraya sahip Alcatel A3'te parmak izi sensörüne basarak fotoğraf çekebilir ya da entegre maske uygulamalarıyla çektiğiniz kareleri eğlenceli bir hale getirebilirsiniz.

Güneş ışığı altında yüksek performans sergileyen 1280 x 720 piksel çözünürlüğünde 5 inç HD ekranın yanı sıra dört çekirdekli işlemci, 16 GB dahili bellek, 4.5G LTE bağlantısı, 2460 mAh batarya, Android Marshmallow işletim sistemi ve üstün müzik performansı sergileyen ön hoparlör cihazın diğer özellikleri arasında yer alıyor. Önümüzdeki mayıs ayından itibaren Avrupa’da 149 avro önerilen perakende fiyatıyla satışa çıkacak Alcatel A3'ün siyah ve saf beyaz renk seçenekleri bulunuyor.

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shadowmexo 2 yıl
Ram 1,5 gb sanırım.
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cosica 2 yıl
tasarımını beğendim sade. kameranın çıkıntı yapmaması güzel. kılıf sevmeyenler için önemli bu. umarım içine ıvır zıvır uygulama doldurmamışlardır stock bir arayüzdür. bataryası sanırım günü kurtarır ama biraz daha iddialı olabilirmiş. parmak izini öne koyabilirlermiş. önde olması parmak izini başka amaçlarla da kullanabilmeyi sağlıyor. bakınız: moto G5
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