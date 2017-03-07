Sosyal paylaşımcılara özel akıllı telefon: Alcatel A3

Alcatel’in "enjoy.now promise." temasıyla geliştirilen yeni cihazında parmak izi okuyucu ve yüksek kalitede görüntü imkanı sunan kamerası dikkat çekiyor. Daha çok sosyal hayatın önemli parçaları olan oyun, video ve fotoğraf üzerine yoğunlaşan akıllı telefonda metalik çerçeve yer alıyor.

Ayrıca Bkz.

"Her yıl 1.7 milyon çocuk çevre kirliliği yüzünden hayatını kaybediyor"

Güneş ışığı altında yüksek performans sergileyen 1280 x 720 piksel çözünürlüğünde 5 inç HD ekranın yanı sıra dört çekirdekli işlemci, 16 GB dahili bellek, 4.5G LTE bağlantısı, 2460 mAh batarya, Android Marshmallow işletim sistemi ve üstün müzik performansı sergileyen ön hoparlör cihazın diğer özellikleri arasında yer alıyor. Önümüzdeki mayıs ayından itibaren Avrupa’da 149 avro önerilen perakende fiyatıyla satışa çıkacak Alcatel A3'ün siyah ve saf beyaz renk seçenekleri bulunuyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Hassas verileri korumak için "Özel Mod" ile gelen, kilit ekranındayken en fazla kullanılan uygulamalara hızlı erişim için beşe varan parmak izini tanımlayabiliyor. LED flaşlıarka veön kameraya sahip'te parmak izi sensörüne basarak fotoğraf çekebilir ya da entegre maske uygulamalarıyla çektiğiniz kareleri eğlenceli bir hale getirebilirsiniz.