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Türkiye'nin internet hızı belli oldu: Dünyada kaçıncı sıradayız?

Yayınlanan son rapora göre Türkiye’deki mobil ve sabit geniş bant internet hızları belli oldu. Geçtiğimiz yıla nazaran bir basamak yükselen ülkemizde kullanıcıların beklentileri hâlen karşılanmıyor.
2 yıl
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Diğer
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Akamai Technologies tarafından 2016 yılının dördüncü çeyreği baz alınarak hazırlanan global internet raporu nihayet yayınlandı. Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülkeyi kapsayan araştırma, genel bağlantı hızları konusunda önemli bilgiler içeriyor. Buna göre dünyada ortalama internet hızı geçtiğimiz çeyreğe oranla yüzde 12, 2016'nın aynı dönemine kıyasla yüzde 26 artışla 7.0 Mbps olarak belirlendi.
Ayrıca Bkz. "Yurt dışından getirilen ikinci telefonların Türkiye'de kullanılması yasaklandı"
En hızlı internet bağlantısı -daha önceki yıllarda olduğu gibi- 26.1 Mbps ile Güney Kore’ye ait. Onu Norveç (23.6 Mbps), İsveç (22.8 Mbps), Hong kong (21.9 Mbps) ve İsviçre (21.2 Mbps) takip ediyor. Türkiye’yi beklentilerin aksine "Orta Doğu ve Afrika" kategorisi altında listeleyen Akamai, ülkemizin İsrail'le birlikte en düşük hız artışı gösteren ülkelerden olduğunu belirtiyor.

Türkiye 7.6 Mbps ile dünyada 71. sırada yer alıyor

Elde edilen verilere bakılırsa Türkiye’de ortalama internet hızı bir önceki çeyreğe göre yüzde 13 artış (yıl bazlı artış yüzde 20) göstererek 7.6 Mbps olarak açıklandı. Böylelikle dünyada 71. sırada yer alıyoruz. Diğer bir deyişle dünya ortalamasının sadece 0.6 Mbps üzerindeyiz. Mobil cephede en hızlı ülke 26.8 Mbps oranıyla İngiltere olurken, en düşük hız 2.9 Mbps ile Venezuela’da kaydedildi. Türkiye’nin ise 13.9 Mbps mobil internet hızıyla bu alanda diğer ülkelere nazaran iyi bir konumda olduğunu söyleyebilmek mümkün.
Türkiye'nin internet hızı belli oldu: Dünyada kaçıncı sıradayız?
 
Ortalama sabit geniş bant internet hızları
 
8,581,580 tekil kullanıcının yer aldığı ülkemizde 4 Mbps üstü kullanım yüzde 78, 10 Mbps üzeri kullanım yüzde 19 ve 15 Mbps üzeri kullanım yüzde 7 şeklinde tespit edildi. Biraz daha geriye gittiğimizde 2016'nın üçüncü çeyrek verilerine göre Türkiye 6.9 Mbps ortalama hız ile 72. sıradaydı. Yani iki çeyrek dilim arasında 0.7 Mbps hız artışı meydana geldi. Dilerseniz raporun tamamına hemen aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
Türkiye'nin internet hızı belli oldu: Dünyada kaçıncı sıradayız?
Ortalama mobil internet hızları 

https://www.akamai.com/us/en/multimedia/documents/state-of-the-internet/q4-2016-state-of-the-internet-connectivity-report.pdf Yorum Yaz
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ceo-tr 2 yıl en beğenilen
haberde yanlışlık var. her ayın birkaç günü hariç kullanım hızımız 3 mbps.
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shegenli chingen 2 yıl
kenyanın ortalaması intihar sebebi.dünyada 23.
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Wepawet 2 yıl
Fetocular türkiye 1.sırada halkı kandıramazsınız!1!
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4 Avatar Avatar Avatar
turbolinea . 2 yıl
Küçümsediğiniz Kenya'nın başkenti Nairobi Ankara'dan daha gelişmiş görünüyor
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Lady Sylvanas Windrunner 2 yıl
Kenya yine fark atmış.
Beyler...
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Goalkeeper13 2 yıl
keşke heryerde fiber olsa
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patapon_00 2 yıl
Neyse çok şaapmamak lazım
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Guest-EC5820868 2 yıl
Çağ dışı yaşıyoruz her alanda. Gelişmekte olan ülkeyiz diyorlar bence yerimizde bile saymıyoruz daha da geriye gidiyoruz.
Devlet herşeyden vergi alıyor yüzdeleride yüksek. İnternete her ay para ödüyorsun adam onu bile kısıtlıyor yasaklıyor.
Yasaklarla yaşamaktan bıktım.
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DH Misafiri 2 yıl
Reklamların ne kadar boş ve kuru gürültü olduğunu ortaya koyan haberdir Kenya'nın bile gerisindeyiz ayip ????????
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DH Misafiri 2 yıl
kenyanın internetinin hızlı olmasının nedeni kullanıcı sayısının az olmasıdır kenya da 15 20 bin kişi anca internet kullanıyordur bunlarda zengin kesimdir bide devlet dir
1 Yanıt Yanıtla
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mcrew 2 yıl DH Misafiri
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Türkiye'de internete erişen kesimin nufusa oranı %58
Kenya'da ise bu oran %45'tir
Kaynak: internetlivestats.com/...
internetlivestats.com/...
Ayrıca Turkiye OECD ülkeleri arasında sabit internet abone sayısının ülke nufusa oranı yani sabit internet penetrasyonunda meksikadan sonra en sonda yer alır.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

kaynak: btk.gov.tr/...
sayfa 32
ayrıca Türkiye'de zengin kesim yüksek hızlı internete erişir. Bir çok lokasyonda birden fazla fiber hat vardır. Bunu resimlerle ispat edebilirim. Ama fakir kesime VDSL hizmeti bile verilemez.
ilave olarak Kenya dediğin yer küçümsenecek bir yer değil.
insanları karakter sahibidir, sürekli gülümserler, trafik kurallarına uyarlar, emniyet kemeri takmayan bir tane sürücü göremezsin, yayalara aşırı saygılıdırlar ve sigara konusunda çok titizdirler, dışarıda bile sigara içilen yerler kısıtlıdır. Google görsellerden Nairobi şehrini aramanı tavsiye ederim.
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Quard 2 yıl
Bazı bölgelerde Türktelekomdan başka altyapı olmazsa 3.Dünya ülkeleri sınıfına gireriz,yani normal bir durum.
Mobilde iyi miyiz;sabittten iyi olsak da yine de kötüyüz:)
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NoEroin 2 yıl
Nesine şaşırdınız anlamadım.
:D
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Audi383848 2 yıl
Şaşırmadım.Arap ülkeleriyle,afrikayla kıyaslancak hale gelmişiz.
Akk uygulaması bunun en bariz nedeni.1 mayıs düzenlemesi uygulamaya konarsa sıralamada en azından rahatlarız.Ayrıca altyapı sorunu da bunun nedeni.Fiber hattı istemeyen belediyeler olduğu sürece,telekom devletin eline geçmediği sürece araplarla,kenyayla yarışmaya devam ederiz.
Kenya dediğim ülke insani gelişmişlik endeksinde düşük sınıfta yer alan ülke.(145. sırada)Kişi başı milli geliri çok düşük.Ancak öyle geliştirdiler ki interneti internet konusunda gelişmiş ülkelerle rekabet edebilecek hale geldi.Bizim ülkemiz ise internet konusunda sınıfta kaldı.
Ayrıca bizi küçük ada ülkesi bahreyn bile geçmiş.Koca 78 milyonluk ülkenin düştüğü hale bakın ya.Resmen bizi sollamışlar ya.Şu btk telekomun arka bahçeliğini yaptığı sürece,belediyeler altyapı konusunda ısrar yapmaya devam ettikçe,fiyatlar yüksek kaldığı sürece bunları bırak bütün afrika sollar bizi.Afrika çalışıyor.Biz sınıfta kalmışız zaten.Akk düzenlemesi bile 2 yıllık imza kampanyalarını sonunda geldi.
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