Türkiye'nin internet hızı belli oldu: Dünyada kaçıncı sıradayız?

Akamai Technologies tarafından 2016 yılının dördüncü çeyreği baz alınarak hazırlanan global internet raporu nihayet yayınlandı. Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülkeyi kapsayan araştırma, genel bağlantı hızları konusunda önemli bilgiler içeriyor. Buna göre dünyada ortalama internet hızı geçtiğimiz çeyreğe oranla yüzde 12, 2016'nın aynı dönemine kıyasla yüzde 26 artışla 7.0 Mbps olarak belirlendi.

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Türkiye 7.6 Mbps ile dünyada 71. sırada yer alıyor

Elde edilen verilere bakılırsa Türkiye’de ortalama internet hızı bir önceki çeyreğe göre yüzde 13 artış (yıl bazlı artış yüzde 20) göstererek 7.6 Mbps olarak açıklandı. Böylelikle dünyada 71. sırada yer alıyoruz. Diğer bir deyişle dünya ortalamasının sadece 0.6 Mbps üzerindeyiz. Mobil cephede en hızlı ülke 26.8 Mbps oranıyla İngiltere olurken, en düşük hız 2.9 Mbps ile Venezuela’da kaydedildi. Türkiye’nin ise 13.9 Mbps mobil internet hızıyla bu alanda diğer ülkelere nazaran iyi bir konumda olduğunu söyleyebilmek mümkün.

Ortalama sabit geniş bant internet hızları



8,581,580 tekil kullanıcının yer aldığı ülkemizde 4 Mbps üstü kullanım yüzde 78, 10 Mbps üzeri kullanım yüzde 19 ve 15 Mbps üzeri kullanım yüzde 7 şeklinde tespit edildi. Biraz daha geriye gittiğimizde 2016'nın üçüncü çeyrek verilerine göre Türkiye 6.9 Mbps ortalama hız ile 72. sıradaydı. Yani iki çeyrek dilim arasında 0.7 Mbps hız artışı meydana geldi. Dilerseniz raporun tamamına hemen aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Ortalama mobil internet hızları

https://www.akamai.com/us/en/multimedia/documents/state-of-the-internet/q4-2016-state-of-the-internet-connectivity-report.pdf

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En hızlı internet bağlantısı -daha önceki yıllarda olduğu gibi-ile’ye ait. Onu Norveç (23.6 Mbps), İsveç (22.8 Mbps), Hong kong (21.9 Mbps) ve İsviçre (21.2 Mbps) takip ediyor.’yi beklentilerin aksinekategorisi altında listeleyen Akamai, ülkemizin İsrail'le birlikte en düşük hız artışı gösteren ülkelerden olduğunu belirtiyor.