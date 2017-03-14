Türkiye'nin internet hızı belli oldu: Dünyada kaçıncı sıradayız?

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Akamai Technologies tarafından 2016 yılının dördüncü çeyreği baz alınarak hazırlanan global internet raporu nihayet yayınlandı. Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülkeyi kapsayan araştırma, genel bağlantı hızları konusunda önemli bilgiler içeriyor. Buna göre dünyada ortalama internet hızı geçtiğimiz çeyreğe oranla yüzde 12, 2016'nın aynı dönemine kıyasla yüzde 26 artışla 7.0 Mbps olarak belirlendi.Ayrıca Bkz. "Yurt dışından getirilen ikinci telefonların Türkiye'de kullanılması yasaklandı"
En hızlı internet bağlantısı -daha önceki yıllarda olduğu gibi- 26.1 Mbps ile Güney Kore’ye ait. Onu Norveç (23.6 Mbps), İsveç (22.8 Mbps), Hong kong (21.9 Mbps) ve İsviçre (21.2 Mbps) takip ediyor. Türkiye’yi beklentilerin aksine "Orta Doğu ve Afrika" kategorisi altında listeleyen Akamai, ülkemizin İsrail'le birlikte en düşük hız artışı gösteren ülkelerden olduğunu belirtiyor.
Türkiye 7.6 Mbps ile dünyada 71. sırada yer alıyor
Elde edilen verilere bakılırsa Türkiye’de ortalama internet hızı bir önceki çeyreğe göre yüzde 13 artış (yıl bazlı artış yüzde 20) göstererek 7.6 Mbps olarak açıklandı. Böylelikle dünyada 71. sırada yer alıyoruz. Diğer bir deyişle dünya ortalamasının sadece 0.6 Mbps üzerindeyiz. Mobil cephede en hızlı ülke 26.8 Mbps oranıyla İngiltere olurken, en düşük hız 2.9 Mbps ile Venezuela’da kaydedildi. Türkiye’nin ise 13.9 Mbps mobil internet hızıyla bu alanda diğer ülkelere nazaran iyi bir konumda olduğunu söyleyebilmek mümkün.
Ortalama sabit geniş bant internet hızları
8,581,580 tekil kullanıcının yer aldığı ülkemizde 4 Mbps üstü kullanım yüzde 78, 10 Mbps üzeri kullanım yüzde 19 ve 15 Mbps üzeri kullanım yüzde 7 şeklinde tespit edildi. Biraz daha geriye gittiğimizde 2016'nın üçüncü çeyrek verilerine göre Türkiye 6.9 Mbps ortalama hız ile 72. sıradaydı. Yani iki çeyrek dilim arasında 0.7 Mbps hız artışı meydana geldi. Dilerseniz raporun tamamına hemen aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
Ortalama mobil internet hızları
https://www.akamai.com/us/en/multimedia/documents/state-of-the-internet/q4-2016-state-of-the-internet-connectivity-report.pdf Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Beyler...
Devlet herşeyden vergi alıyor yüzdeleride yüksek. İnternete her ay para ödüyorsun adam onu bile kısıtlıyor yasaklıyor.
Yasaklarla yaşamaktan bıktım.
Türkiye'de internete erişen kesimin nufusa oranı %58
Kenya'da ise bu oran %45'tir
Kaynak: internetlivestats.com/...
internetlivestats.com/...
Ayrıca Turkiye OECD ülkeleri arasında sabit internet abone sayısının ülke nufusa oranı yani sabit internet penetrasyonunda meksikadan sonra en sonda yer alır.
kaynak: btk.gov.tr/...
sayfa 32
ayrıca Türkiye'de zengin kesim yüksek hızlı internete erişir. Bir çok lokasyonda birden fazla fiber hat vardır. Bunu resimlerle ispat edebilirim. Ama fakir kesime VDSL hizmeti bile verilemez.
ilave olarak Kenya dediğin yer küçümsenecek bir yer değil.
insanları karakter sahibidir, sürekli gülümserler, trafik kurallarına uyarlar, emniyet kemeri takmayan bir tane sürücü göremezsin, yayalara aşırı saygılıdırlar ve sigara konusunda çok titizdirler, dışarıda bile sigara içilen yerler kısıtlıdır. Google görsellerden Nairobi şehrini aramanı tavsiye ederim.
Mobilde iyi miyiz;sabittten iyi olsak da yine de kötüyüz:)
:D
Akk uygulaması bunun en bariz nedeni.1 mayıs düzenlemesi uygulamaya konarsa sıralamada en azından rahatlarız.Ayrıca altyapı sorunu da bunun nedeni.Fiber hattı istemeyen belediyeler olduğu sürece,telekom devletin eline geçmediği sürece araplarla,kenyayla yarışmaya devam ederiz.
Kenya dediğim ülke insani gelişmişlik endeksinde düşük sınıfta yer alan ülke.(145. sırada)Kişi başı milli geliri çok düşük.Ancak öyle geliştirdiler ki interneti internet konusunda gelişmiş ülkelerle rekabet edebilecek hale geldi.Bizim ülkemiz ise internet konusunda sınıfta kaldı.
Ayrıca bizi küçük ada ülkesi bahreyn bile geçmiş.Koca 78 milyonluk ülkenin düştüğü hale bakın ya.Resmen bizi sollamışlar ya.Şu btk telekomun arka bahçeliğini yaptığı sürece,belediyeler altyapı konusunda ısrar yapmaya devam ettikçe,fiyatlar yüksek kaldığı sürece bunları bırak bütün afrika sollar bizi.Afrika çalışıyor.Biz sınıfta kalmışız zaten.Akk düzenlemesi bile 2 yıllık imza kampanyalarını sonunda geldi.
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