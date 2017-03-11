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Google, "Ben robot değilim" güvenlik uygulamasına son veriyor

Web sitelerinde bot ile insan ayrımını yapabilmek için "reCAPTCHA" güvenlik sistemini kullanan Google, yakında bu uygulamayı kaldırarak çok daha gelişmiş bir algoritmayı hayata geçirecek.
2 yıl
22,8b
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15
Güvenlik
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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"İnsan ve Bilgisayar Ayrımı Amaçlı Tam Otomatik Genel Turing Testi" ya da daha yaygın adıyla "CAPTCHA" olarak bilinen güvenlik uygulaması, web sitelerini ziyaret eden kullanıcının gerçek bir insan mı yoksa kötü niyetli bir bot mu olduğunu ayırt etmeye yardımcı oluyor. Öyle ki günümüzde birçok platformun tercih ettiği bu sistem sayesinde yılda milyonlarca saldırı engelleniyor.
Ayrıca Bkz. "Milli Eğitim Bakanlığı okullarda sosyal medya kullanımını yasakladı!"
Konuyla ilgili açıklama yayınlayan Google, uzun süredir kullanımda olan reCAPTCHA güvenlik adımının siteleri koruduğunu ancak oldukça hantal bir uygulama olduğunu belirtiyor. Bu düşünceyle ziyaretçilerin içeriklere ulaşma sürelerini hızlandırmak için düğmeye basan teknoloji devi, yakın zamanda "Ben robot değilim" kutucuğunun tamamen gizli hale getirileceğini duyurdu.

Makine öğrenimi ve gelişmiş risk analizinin bir kombinasyonu 

Düzenlemeyle birlikte arka planda kullanıcıların IP adresini ve ekrandaki fare hareketleri gibi değişkenlerini takip edecek olan Google, sayfadaki kişinin insan mı yoksa bot mu olduğunu ayırt edebilecek. Böylelikle kullanıcılara "Sokak tabelası içeren kareleri seçin.", "Ağaç olan görselleri işaretleyin." ya da "Ekrandaki sayıları girin." gibi istekler yöneltilmeyecek.
Ayrıca Bkz. "Ubisoft'un popüler oyunu "Steep" bu hafta sonu tamamen ücretsiz"
Makine öğrenimi ve gelişmiş risk analizinin bir kombinasyonu olan yeni algoritma, güvenlik adımlarını çok daha hızlı gerçekleştirerek içeriklere anında ulaşmanızı sağlayacak. Eğer siz de güncellenen "reCAPTCHA" hizmetini ilk deneyenlerden olmak istiyorsanız buradaki bağlantıdan kaydınızı yaptırabilirsiniz.

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viper17 2 yıl
Neden gazeteler gibi yanıltıcı başlık atıyorsunuz ? Güncelleniyor yada yenileniyor yazmak çok mu zor
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Mehmet_Ali61 2 yıl
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1BilimAdamı 2 yıl
Demek bunu google yapıyomuş.. hmm... bazen o kadar sövdüm ki o çıkan sorulara,okunamayan yazılar,bulunamayan resimler vs. Ben robotum diyip sayfayı yenilediğim çok oldu.
Demek bunu google yapıyomuş.. hmm... bazen o kadar sövdüm ki o çıkan sorulara,okunamayan yazılar,bulunamayan resimler vs. Ben robotum diyip sayfayı yenilediğim ...
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1 Avatar
DH Misafiri 9 ay
Uygulamaya son veriyor ve açmıyor resımlerı ya napıcam
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DH Misafiri 1 yıl
yi günler ben reCAPCHA şikayetciyim resimleri seçtiğimiz halde yanlış seçtiniz diyor ve seçilen resimleri kabul etmiyor bütün sitelerde boyle yapıyor ben 13+3 =16 şeklinde olan capcha olandan istiyorum
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Vega 1 yıl DH Misafiri
Tabi,hemen size özel bir şey yapalım.Başka bir isteğiniz var mı?
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codred 2 yıl
arka arkaya hata alınca ben acaba robotmuyum diye insanlığımdan şüphe eder olmuştum. saçma bi yöntemdi iyi olmuş. utanmasalar ilerde parmak izi isteyecekler.
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DH Misafiri 2 yıl
Yurdum robotları rahat bir nefes alacak desene.
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Ejihov 2 yıl
A.s
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Ryzen1200 2 yıl
S.a ben robotum
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bkaakco 2 yıl
Resimdeki x'leri seç gibi saçma şeylerden nefret ediyorum.
Bir tik koymak yeterli.
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Mehmet_Ali61 2 yıl
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1BilimAdamı 2 yıl
Demek bunu google yapıyomuş.. hmm... bazen o kadar sövdüm ki o çıkan sorulara,okunamayan yazılar,bulunamayan resimler vs. Ben robotum diyip sayfayı yenilediğim çok oldu.
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Xeblion 2 yıl
İyi olmuş VPN kullanırken sıkıntı oluyordu
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