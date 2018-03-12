Türkiye'nin silah ihracatı son beş yılda büyük artış gösterdi

ABD liderliğini koruyor
SIPRI’nin dünyadaki silah ticaretini gözler önüne serdiği raporda Ortadoğu ülkelerinin 2013-2017 yılları arasında önceki beş yıla göre silah ithalatını iki kat arttırdığı belirtilirken, ABD’nin silah ihracatında liderlik koltuğunda oturmaya devam ettiği açıklandı. Son beş yılda silah ihracatını %25 arttıran ABD, bu ihracatın yarısını Ortadoğu’ya yaptı. Bölgedeki en büyük silah ithalatçısı ise Suudi Arabistan oldu. ABD ve Batı ülkeleri Riyad yönetiminin silah talebinin neredeyse %100’ünü karşıladı.
Toplam satışın %74'ü bu beş ülkeden
Silah satışında ABD’yi Rusya, Fransa, Almanya ve Çin izlerken, bu beş ülkenin dünyadaki toplam silah satışının %74’ünü gerçekleştirdiği açıklandı. Dördüncü sırada yer alan Almanya’nın silah ihracatı son beş yılda %14 azalmasına rağmen ülkenin Ortadoğu’ya yaptığı silah satışının %109 oranında arttığı ifade edildi.
Türkiye de silah ihracatını arttıran ülkeler arasında
SIPRI’nin raporunda Batı ülkeleri dışında çok az ülkenin silah ihracatçısı konumunda olduğu belirtilirken, Türkiye’nin de silah ihracatını artıran ülkeler arasında bulunduğu açıklandı. Rapora göre Türkiye’nin 2013-2017 döneminde önceki beş yıla göre silah satışı %145 oranında artış gösterdi. İsrail ve Güney Kore de silah satışını artıran Batı dışı ülkeler olarak raporda yer aldı.
Dünyanın en büyük silah ithalatçısının ise silah alımının %12’sini gerçekleştiren Hindistan olduğu belirtildi.
https://www.sipri.org/sites/default/files/2018-03/sipri_at_press_release_eng_0.pdf Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Silahtan para değil savunma sistemlerini ihracat yaparsak başta Türk Devletlerine ve müttefik ülkelere inanılmaz kazanç sağlanır hemde hepsinin ordusu kuvvetlenir.
Silah satmak çok mantıklı bir iş değil sonunda gidecekleri yerler terör örgütleri olacaktır gerçi silah satmak için izin veya belge çıkardık mı biz ??
Ali Sen
Aziz Yildirim ...
Nasıl en çok silah alan ülke olsunlar hepsi de büyük silah üreticileri ve satıcıları. Başka ülkeden silah almaya ihtiyaçları yok.
Aynen öyle benim de dikkatimi çekti sırf BAE Systems firması bile milyarlarca dolarlık silah ihracatı yapıyor
işte onu diyorum. sağlam raporu almak için doktorun kafasına dayadığı silah ruhsatsız. yani ruhsatsız silah zaten magandada var. benim dediğim bilinçli eğitimli ve yasalara saygılı vatandaşta yok.
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