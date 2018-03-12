Türkiye'nin silah ihracatı son beş yılda büyük artış gösterdi

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI), dünyadaki silah ticaretini rakamlarıyla gözler önüne seren raporunu yayınladı. Pek çok bilginin yer aldığı raporda Türkiye’nin de silah ihracatını büyük oranda arttırdığı belirtildi.

ABD liderliğini koruyor

SIPRI’nin dünyadaki silah ticaretini gözler önüne serdiği raporda Ortadoğu ülkelerinin 2013-2017 yılları arasında önceki beş yıla göre silah ithalatını iki kat arttırdığı belirtilirken, ABD’nin silah ihracatında liderlik koltuğunda oturmaya devam ettiği açıklandı. Son beş yılda silah ihracatını %25 arttıran ABD, bu ihracatın yarısını Ortadoğu’ya yaptı. Bölgedeki en büyük silah ithalatçısı ise Suudi Arabistan oldu. ABD ve Batı ülkeleri Riyad yönetiminin silah talebinin neredeyse %100’ünü karşıladı.

Toplam satışın %74'ü bu beş ülkeden

Silah satışında ABD’yi Rusya, Fransa, Almanya ve Çin izlerken, bu beş ülkenin dünyadaki toplam silah satışının %74’ünü gerçekleştirdiği açıklandı. Dördüncü sırada yer alan Almanya’nın silah ihracatı son beş yılda %14 azalmasına rağmen ülkenin Ortadoğu’ya yaptığı silah satışının %109 oranında arttığı ifade edildi.

Türkiye de silah ihracatını arttıran ülkeler arasında

SIPRI’nin raporunda Batı ülkeleri dışında çok az ülkenin silah ihracatçısı konumunda olduğu belirtilirken, Türkiye’nin de silah ihracatını artıran ülkeler arasında bulunduğu açıklandı. Rapora göre Türkiye’nin 2013-2017 döneminde önceki beş yıla göre silah satışı %145 oranında artış gösterdi. İsrail ve Güney Kore de silah satışını artıran Batı dışı ülkeler olarak raporda yer aldı.

Dünyanın en büyük silah ithalatçısının ise silah alımının %12’sini gerçekleştiren Hindistan olduğu belirtildi.

https://www.sipri.org/sites/default/files/2018-03/sipri_at_press_release_eng_0.pdf