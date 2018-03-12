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Türkiye'nin silah ihracatı son beş yılda büyük artış gösterdi

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) tarafından yayınlanan rapora göre dünya genelinde silah satışı %10 artarken, Türkiye de silah ihracatını arttıran ülkeler arasında yer aldı
1 yıl
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Savunma Sanayi
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Türkiye'nin silah ihracatı son beş yılda büyük artış gösterdi
 

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI), dünyadaki silah ticaretini rakamlarıyla gözler önüne seren raporunu yayınladı. Pek çok bilginin yer aldığı raporda Türkiye’nin de silah ihracatını büyük oranda arttırdığı belirtildi.

ABD liderliğini koruyor 

SIPRI’nin dünyadaki silah ticaretini gözler önüne serdiği raporda Ortadoğu ülkelerinin 2013-2017 yılları arasında önceki beş yıla göre silah ithalatını iki kat arttırdığı belirtilirken, ABD’nin silah ihracatında liderlik koltuğunda oturmaya devam ettiği açıklandı. Son beş yılda silah ihracatını %25 arttıran ABD, bu ihracatın yarısını Ortadoğu’ya yaptı. Bölgedeki en büyük silah ithalatçısı ise Suudi Arabistan oldu. ABD ve Batı ülkeleri Riyad yönetiminin silah talebinin neredeyse %100’ünü karşıladı.

Toplam satışın %74'ü bu beş ülkeden 

Silah satışında ABD’yi Rusya, Fransa, Almanya ve Çin izlerken, bu beş ülkenin dünyadaki toplam silah satışının %74’ünü gerçekleştirdiği açıklandı. Dördüncü sırada yer alan Almanya’nın silah ihracatı son beş yılda %14 azalmasına rağmen ülkenin Ortadoğu’ya yaptığı silah satışının %109 oranında arttığı ifade edildi.

Türkiye de silah ihracatını arttıran ülkeler arasında 

SIPRI’nin raporunda Batı ülkeleri dışında çok az ülkenin silah ihracatçısı konumunda olduğu belirtilirken, Türkiye’nin de silah ihracatını artıran ülkeler arasında bulunduğu açıklandı. Rapora göre Türkiye’nin 2013-2017 döneminde önceki beş yıla göre silah satışı %145 oranında artış gösterdi. İsrail ve Güney Kore de silah satışını artıran Batı dışı ülkeler olarak raporda yer aldı.

Dünyanın en büyük silah ithalatçısının ise silah alımının %12’sini gerçekleştiren Hindistan olduğu belirtildi.


https://www.sipri.org/sites/default/files/2018-03/sipri_at_press_release_eng_0.pdf Yorum Yaz
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homebird 1 yıl en beğenilen
BM nin 5 daimi üyesi, en çok silah satan 5 ülke. Savaşlar neden bitmiyor, artarak devam ediyor anlaşılmıştır heralde.
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Glitz 1 yıl
Dünyanın en çok silah alan ülkeleri arasında BM'nin 5 daimi üyesi yok biliyorsunuz, elinize silah yerine kalem almayı tercih edin.
2 Yanıt Yanıtla +9
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Emin KOÇ 5 ay
Kat edilecek o kadar çok yol var ki bu artışlar 10 yıl böyle devam etse yine ilk 5'e giremiyoruz maalesef zamanında çok geri kalmışız savunma sanayisinde
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ÖzdalDoğru 1 yıl
Silahlanma çözüm değil, insanlık içerikli eğitim şart. Yoksa Arap ülkelerinde sorun kalmazdı.
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CR7_35 1 yıl
Savunma sanayinde meyveleri toplamaya başladık sonunda.
Silahtan para değil savunma sistemlerini ihracat yaparsak başta Türk Devletlerine ve müttefik ülkelere inanılmaz kazanç sağlanır hemde hepsinin ordusu kuvvetlenir.
Silah satmak çok mantıklı bir iş değil sonunda gidecekleri yerler terör örgütleri olacaktır gerçi silah satmak için izin veya belge çıkardık mı biz ??
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yc#1 1 yıl
"Şu anda dünyada dolaşan 550 milyon ateşli silah var. Bu da her 12 kişiden birinin silahlı olduğunu gösterir. Şimdi sorulması gereken: Geri kalan 11 kişiyi nasıl silahlandırabiliriz?" Lord of War (Savaş Tanrısı) filminden
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smart1978 1 yıl
Fenerbahceyi yonetenler zaten silah isi yapmaktalar...
Ali Sen
Aziz Yildirim ...
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Glitz 1 yıl
Dünyanın en çok silah alan ülkeleri arasında BM'nin 5 daimi üyesi yok biliyorsunuz, elinize silah yerine kalem almayı tercih edin.
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cyberfalcon 1 yıl Glitz
Nasıl en çok silah alan ülke olsunlar hepsi de büyük silah üreticileri ve satıcıları. Başka ülkeden silah almaya ihtiyaçları yok.
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cyberfalcon 1 yıl Glitz
Glitz
Dünyanın en çok silah alan ülkeleri arasında BM'nin 5 daimi üyesi yok biliyorsunuz, elinize silah yerine kalem almayı tercih edin.

Nasıl en çok silah alan ülke olsunlar hepsi de büyük silah üreticileri ve satıcıları. Başka ülkeden silah almaya ihtiyaçları yok.
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homebird 1 yıl en beğenilen
BM nin 5 daimi üyesi, en çok silah satan 5 ülke. Savaşlar neden bitmiyor, artarak devam ediyor anlaşılmıştır heralde.
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TheStarBox 1 yıl homebird
işte aradığım mantık bu

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isakoc 1 yıl
Listede İngiltere yok. Keza avrupanın en büyük silah satıcı ülkesi İngiltere'dir.
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Tanrıkut Mete Han 1 yıl isakoc
isakoc
Listede İngiltere yok. Keza avrupanın en büyük silah satıcı ülkesi İngiltere'dir.

Aynen öyle benim de dikkatimi çekti sırf BAE Systems firması bile milyarlarca dolarlık silah ihracatı yapıyor
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eric13 1 yıl
Aman kalsin birde silahli magandalarl ugrasmayalim, adamlar saglam raporu almak icin doktorun kafasina silah dayiyor ne kadar az olsalar o kadar iyi ....
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ceo-tr 1 yıl eric13
eric13
Aman kalsin birde silahli magandalarl ugrasmayalim, adamlar saglam raporu almak icin doktorun kafasina silah dayiyor ne kadar az olsalar o kadar iyi ....

işte onu diyorum. sağlam raporu almak için doktorun kafasına dayadığı silah ruhsatsız.
yani ruhsatsız silah zaten magandada var. benim dediğim bilinçli eğitimli ve yasalara saygılı vatandaşta yok.
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ceo-tr 1 yıl
%145 satışımız artmış. üretimimiz artmış. fakat vatandaşında en az silah olan avrupa ülkelerinden biriyiz. yunanistanın, sırbistanın bile bizden kat kat fazla silah sahibi vatandaşı var. tabi yanlış anlaşılmasın. silah ruhsatsız olarak itte, kopukta, mafya geçinenlerde ve mangandalarda var. benim kastetdiğim ruhsatlı, gerekli eğitimi almış, havaya ateş etmeyi anlamsız bulan bilinçli silah sahipleri. ruhsatlı silah alınmaması için gerekli her kanun uygulanıyor güzel ülkemde. ama ruhsatsıza da bir engel çıkarılmıyor. enteresan ülkeyiz.
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McLaren64 1 yıl ceo-tr
Kesinlikle katılıyorum. En azından 9mm silah satışında kolaylık sağlanmalı. Dünyanın en karışık bölgesinde yaşıyoruz ve milletimiz en azından bir tabancayla sahip olmalı.
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