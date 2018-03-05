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Tanksavarlara karşı kafes zırh korumalı Kirpiler teslim edildi

ROKETSAN tarafından BMC üretimi MRAP KİRPİ'lere uygulanan ve tanksavar silahlarına karşı koruma sağlayan kafes zırh askerleri hain saldırılara karşı korumayı amaçlıyor.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
5,3b
1
12
Savunma Sanayi
Samet Yurtsever
Yazar
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BMC tarafından yerli imkanlarla üretilen mayına karşı korumalı personel taşıyıcı araç Kirpilerin, çukur imla haklı tanksavar roketlerine karşı koruma sağlaması amacıyla üzerlerine uygulanan kafes zırh ile askerlerimiz daha güvende olacak.
İlk ilkel örneği ikinci dünya savaşında ortaya çıkan ve günümüzde özellikle şehir içi muharebelerde uygulanan kafes zırh sistemi sayesinde düşman tarafından atılan mühimmat araca ulaşamadan kafes zırhın üzerinde patlıyor ve zırhı delmesi büyük ölçüde engelleniyor. 
Savunma Sanayii Müsteşarlığı'ndan yapılan açıklamada kafes zırha sahip 30 adet BMC Kirpi'nin Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edildiği belirtildi.
Kafes zırh daha önce Fırat Kalkanı Harekatı ve hendek çatışmalarında da farklı şekillerde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılmıştı.
 

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sosisvesalam 1 yıl en beğenilen vefa_18
vefa_18
bizim bahçe teli gibi desene bizim bahçede tanksavarlara karşı kuruyor bizim evi :))))))))))))))

tebrikler cehaletin resmini çizdin
vefa_18bizim bahçe teli gibi desene bizim bahçede tanksavarlara karşı kuruyor bizim evi :))))))))))))))tebrikler cehaletin resm...
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2 Yanıt Yanıtla +26
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bullx 1 yıl vefa_18
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ugurr999 1 yıl
Aman İSTEMEZÜKÇÜLER gelmeden.. şimdi gelir hükümet mükümet habala hübele....
İç ses: --oh bee vergi,sansür mansür haberlerine bir şey yazamayınca buradan omuz vermeye çalışıyoruz ne yapalım--
Aman İSTEMEZÜKÇÜLER gelmeden.. şimdi gelir hükümet mükümet habala hübele....İç ses: --oh bee vergi,sansür mansür haberlerine bir şey yazamayınca buradan om...
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DH Misafiri 1 yıl
Bence Amerikan Stryker'larında olan kafes sistemi gibi bişey yapsalar daha iyi olurmuş.Bu işe yarar mı bilmem ama hakkaten telörgü gibi, çok basit duruyor.Koruyamaz diye düşünüyorum..
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JoeyBane 1 yıl
XC40'ın birinci olmasına hemfikirim ama listenin kalanında değişmesi gereken şeyler var.
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stalker(1979) 1 yıl
Klavye başından vatan için canını ortaya koyan insanları korumak için düşünülmüş bir sistem ile dalga geçmek ne kolay değil mi? Ben görünüşüne değil faydasına bakarım. Hiç de komik değil ayrıca. Klavye başından sallamak kolay ancak biraz daha duyarlı olun.
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alemburda34 1 yıl
Umarım göründüğünden daha sağlamdır.
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Nightmare70 1 yıl
O bahçe teli dediğiniz şey; boşluklu imha hakkı, konik tipli (mesela RPG) anti tank roketleri için tasarlanmıştır. İçindeki enerjisini bir nokta üzerinde toplayıp bir istikamete hareket ettirecek biçimde imal edilmiş bir patlayıcıdır. Bu genellikle bakır olur ve patlama anında konik ters bir biçimde hareket eder ve bir ok gibi tankı deler tabi o sıradaki sıcaklık inanılmaz yüksektir ve çeliği deler geçer. Kafes zırh eski bir teknoloji olsa da bunlara karşı işe yarıyor fakat RPG 29 Vampir gibi çift patlayıcılı anti tank roketlerine karşı işe yaramaz. Çünkü ilk patlama kafesi geçmek için kullanılırken ikinci patlama da zırhı delmek için kullanılmakta. O yüzden aktif koruma sistemleri hepsine karşı en etkili olanı.
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vefa_18 1 yıl
bizim bahçe teli gibi desene bizim bahçede tanksavarlara karşı kuruyor bizim evi :))))))))))))))
3 Yanıt Yanıtla +3
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sosisvesalam 1 yıl vefa_18
vefa_18
bizim bahçe teli gibi desene bizim bahçede tanksavarlara karşı kuruyor bizim evi :))))))))))))))

tebrikler cehaletin resmini çizdin
1 Yanıt Yanıtla +26
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bullx 1 yıl vefa_18
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FatihAsl 1 yıl vefa_18
vefa_18
bizim bahçe teli gibi desene bizim bahçede tanksavarlara karşı kuruyor bizim evi :))))))))))))))

evet bahçe teli bahçeni tanksavara karşı korur. roket tele çarptığı an patlar ve bahçen korunur
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ugurr999 1 yıl
Aman İSTEMEZÜKÇÜLER gelmeden.. şimdi gelir hükümet mükümet habala hübele....
İç ses: --oh bee vergi,sansür mansür haberlerine bir şey yazamayınca buradan omuz vermeye çalışıyoruz ne yapalım--
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Wi Fi 1 yıl
Eyvah eyvah, az sonra kudurmuş gibi biri yazacak öbürü beğenecek, şu görmüş gibi olacaklar. Yapmayın böyle haberler... ;)
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kirpi, zırh ve
9 etiket daha kafes zırh bmc roket antitank tanksavar roketsan Savunma Sanayi Bilim ve Teknoloji Samet Yurtsever
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