Tanksavarlara karşı kafes zırh korumalı Kirpiler teslim edildi

BMC tarafından yerli imkanlarla üretilen mayına karşı korumalı personel taşıyıcı araç Kirpilerin, çukur imla haklı tanksavar roketlerine karşı koruma sağlaması amacıyla üzerlerine uygulanan kafes zırh ile askerlerimiz daha güvende olacak.

İlk ilkel örneği ikinci dünya savaşında ortaya çıkan ve günümüzde özellikle şehir içi muharebelerde uygulanan kafes zırh sistemi sayesinde düşman tarafından atılan mühimmat araca ulaşamadan kafes zırhın üzerinde patlıyor ve zırhı delmesi büyük ölçüde engelleniyor.

Savunma Sanayii Müsteşarlığı'ndan yapılan açıklamada kafes zırha sahip 30 adet BMC Kirpi'nin Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edildiği belirtildi.

Kafes zırh daha önce Fırat Kalkanı Harekatı ve hendek çatışmalarında da farklı şekillerde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılmıştı.