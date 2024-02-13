Aziz Yıldırım, Kazakistan’da savaş gemisi üretecek

Tam Boyutta Gör Her ne kadar Fenerbahçe’de yürüttüğü sportif rol nedeniyle Türkiye’de popüler olsa da Aziz Yıldırım, savunma sanayi alanında da önemli bir figür. Ve Yıldırım’ın sahip olduğu Dearsan Shipyard şirketi son yıllarda yaptığı anlaşmalarla giderek daha hızlı bir büyüme gösteriyor. Yıldırım ve Dearsan Shipyard’ın son hamlesi ise Kazakistan'da tersane kurarak savaş gemisi üretimine başlamak oldu. Firmanın Kazakistan yetkilileri ile anlaşma imzaladığı ve üretimin 2024’te başlayacağı bildirildi.

Aziz Yıldırım’dan Kazakistan hamlesi

Tam Boyutta Gör Yıldırım'a ait olan ve çok sayıda küçük ölçekli savaş gemisi, denizaltı, fırkateyn ve karakol gemisi üretimiyle bilinen Dearsan Shipyard şirketi, dünyanın birçok ülkesine savunma sanayi ürünleri ihraç etmeye devam ediyor. Dearsan Shipyard, geçtiğimiz yıl Nijerya Deniz Kuvvetleri’ne 2 adet karakol gemisi ihraç etmiş ve üretimlerin büyük kısmı Tuzla’daki tersanede gerçekleştirilmişti.

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Nijerya Deniz Kuvvetleri için üretilen Açık Deniz Karakol Botu OPV 76’nın ardından Dearsan Shipyard, şimdi de üretimini Kazakistan’a taşıyor. Dearsan ayrıca Türkmenistan Donanması için özel olarak üretilen "Türkmen" sınıfı korvetlerle de gündeme gelmişti. Bununla birlikte Dearsan Shipyard’ın Kazakistan'daki tersanede 2024 yılı başından itibaren gemi inşa faaliyetlerine başlaması planlanıyor.

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