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    Anlık Bildirim

    Aziz Yıldırım, Kazakistan’da savaş gemisi üretecek

    Aziz Yıldırım'ın sahibi olduğu Dearsan Shipyard şirketi, Kazakistan'da tersane kurmak ve savaş gemileri üretmek için ülke yetkilileriyle anlaşma imzaladı. Üretim ise bu yıl başlayacak.
    Aziz Yıldırım, Kazakistan’da savaş gemisi üretecek Tam Boyutta Gör
    Her ne kadar Fenerbahçe’de yürüttüğü sportif rol nedeniyle Türkiye’de popüler olsa da Aziz Yıldırım, savunma sanayi alanında da önemli bir figür. Ve Yıldırım’ın sahip olduğu Dearsan Shipyard şirketi son yıllarda yaptığı anlaşmalarla giderek daha hızlı bir büyüme gösteriyor. Yıldırım ve Dearsan Shipyard’ın son hamlesi ise Kazakistan'da tersane kurarak savaş gemisi üretimine başlamak oldu. Firmanın Kazakistan yetkilileri ile anlaşma imzaladığı ve üretimin 2024’te başlayacağı bildirildi.

    Aziz Yıldırım’dan Kazakistan hamlesi

    Aziz Yıldırım, Kazakistan’da savaş gemisi üretecek Tam Boyutta Gör
    Yıldırım'a ait olan ve çok sayıda küçük ölçekli savaş gemisi, denizaltı, fırkateyn ve karakol gemisi üretimiyle bilinen Dearsan Shipyard şirketi, dünyanın birçok ülkesine savunma sanayi ürünleri ihraç etmeye devam ediyor. Dearsan Shipyard, geçtiğimiz yıl Nijerya Deniz Kuvvetleri’ne 2 adet karakol gemisi ihraç etmiş ve üretimlerin büyük kısmı Tuzla’daki tersanede gerçekleştirilmişti.

    Nijerya Deniz Kuvvetleri için üretilen Açık Deniz Karakol Botu OPV 76’nın ardından Dearsan Shipyard, şimdi de üretimini Kazakistan’a taşıyor. Dearsan ayrıca Türkmenistan Donanması için özel olarak üretilen "Türkmen" sınıfı korvetlerle de gündeme gelmişti. Bununla birlikte Dearsan Shipyard’ın Kazakistan'daki tersanede 2024 yılı başından itibaren gemi inşa faaliyetlerine başlaması planlanıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 1 gün önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 6 gün önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 4 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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