Twitter, Chirp uygulaması ile Apple Watch'a geri döndü

Chirp adlı yeni bir Twitter uygulaması, Apple Watch kullanıcılarına akıllı saatleri aracılığı ile tweet atma şansı sunuyor. Hatırlayacağınız üzere popüler mikro blog sitesi geçen yılın sonbaharında resmi watchOS uygulamasını App Store'dan kaldırmıştı. Söz konusu tarihten bu yana akıllı saatlerde Twitter kullanmak imkansız hale geldi.

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Chirp, Will Bishop adında bir Avustralyalı geliştirici tarafından oluşturuldu. Bu aynı zamanda Bishop'un ikinci Apple Watch uygulaması olmuş durumda. Kendisi ilk olarak Nano isimli küçük bir Reddit istemcisi geliştirmişti.

Twitter'ın neredeyse tüm özelliklerini sunuyor

Twitter uygulaması kullanıcıların sosyal ağın neredeyse tüm özelliklerinden faydalanabilmesini sağlıyor. Apple Watch sahipleri Chirp'i kullanarak tweet atabildikleri gibi mentionları yanıtlayabilir, DM gönderebilir, zaman akışına göz atabilir, trendleri kontrol edebilir ve daha fazlasını yapabilirler.

Uygulamanın ücretsiz sürümü var ancak tüm özelliklerin kullanabilmesi için 4.99 dolar ödeme yaparak Pro sürüme geçiş yapılması gerekiyor. Chirp gerçek anlamda özelleştirilebilirdiği için kullanıcıların bileğinde görmek istediği arayüz elemanlarını seçmelerine izin veriyor. Yani resimleri, retweet sayacını ve daha fazlasını görmek isteyip istemediklerini seçebiliyorlar.

App Store üzerinden indirebilirsiniz. Chirp uygulamasını buraya tıklayarak üzerinden indirebilirsiniz.

https://itunes.apple.com/ca/app/chirp-for-twitter/id1397430041