X'ten ücretsiz kullanıcılara darbe: Günde 50 gönderi sınırı getirildi

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter), kullanıcıları ücretli doğrulama sistemine yönlendirecek yeni bir adım attı. Platformun yardım merkezinde yapılan bir güncellemeyle birlikte, mavi tik sahibi olmayan kullanıcıların günlük gönderi hakkı ciddi ölçüde düşürüldü.

Günde 50 gönderi ve 200 yanıt limiti getirildi

Yeni kurallara göre doğrulanmamış hesaplar artık günde yalnızca 50 özgün gönderi ve 200 yanıt paylaşabilecek. Daha önce platformun yardım sayfasında kullanıcıların günlük 2.400 gönderi paylaşabileceği belirtiliyordu. İlginç şekilde, güncellenen sayfada eski limite dair ifadelerin hâlâ yer aldığı da fark edildi.

Kısıtlamanın ilk olarak kullanıcılar tarafından fark edilmesinin ardından konu kısa sürede hem X üzerinde hem de Reddit topluluklarında tartışılmaya başlandı. Kullanıcılar, yeni sınırın özellikle aktif hesaplar için büyük bir engel oluşturduğunu savunurken, bazıları platformdan ayrılacaklarını ifade etti.

X’in bu hamlesinin arkasında ise spam ve bot hesaplarla mücadele amacı olduğu düşünülüyor. Platform, geçtiğimiz aylarda hesapların hangi ülkede bulunduğunu gösteren “bu hesap hakkında” özelliğini de devreye almıştı. Şirketin, doğrulanmış kullanıcıları öne çıkarırken aynı zamanda otomatik bot faaliyetlerini azaltmayı hedeflediği belirtiliyor.

Paylaşım limitine takılmadan platformu kullanmak isteyenler için çözüm ise ücretli abonelik sistemi. X Premium’un en uygun fiyatlı “Temel” paketi Türkiye'de aylık 65,63 TL, yıllık ise 697,77 TL fiyattan sunuluyor.

