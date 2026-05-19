X'ten ücretsiz kullanıcılara darbe: Günde 50 gönderi sınırı getirildi

Günde 50 gönderi ve 200 yanıt limiti getirildi
Yeni kurallara göre doğrulanmamış hesaplar artık günde yalnızca 50 özgün gönderi ve 200 yanıt paylaşabilecek. Daha önce platformun yardım sayfasında kullanıcıların günlük 2.400 gönderi paylaşabileceği belirtiliyordu. İlginç şekilde, güncellenen sayfada eski limite dair ifadelerin hâlâ yer aldığı da fark edildi.
Kısıtlamanın ilk olarak kullanıcılar tarafından fark edilmesinin ardından konu kısa sürede hem X üzerinde hem de Reddit topluluklarında tartışılmaya başlandı. Kullanıcılar, yeni sınırın özellikle aktif hesaplar için büyük bir engel oluşturduğunu savunurken, bazıları platformdan ayrılacaklarını ifade etti.
X’in bu hamlesinin arkasında ise spam ve bot hesaplarla mücadele amacı olduğu düşünülüyor. Platform, geçtiğimiz aylarda hesapların hangi ülkede bulunduğunu gösteren “bu hesap hakkında” özelliğini de devreye almıştı. Şirketin, doğrulanmış kullanıcıları öne çıkarırken aynı zamanda otomatik bot faaliyetlerini azaltmayı hedeflediği belirtiliyor.
Paylaşım limitine takılmadan platformu kullanmak isteyenler için çözüm ise ücretli abonelik sistemi. X Premium'un en uygun fiyatlı "Temel" paketi Türkiye'de aylık 65,63 TL, yıllık ise 697,77 TL fiyattan sunuluyor.Kaynakça https://help.x.com/en/rules-and-policies/x-limits https://www.engadget.com/2175771/x-free-accounts-limited-to-50-posts-and-200-replies-a-day/
