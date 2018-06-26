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Xiaomi Mi Max 3 Pro ortaya çıktı: Snapdragon 710, 5.400 mAh pil, 128 GB depolama alanı

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi yeni modellerini hız kesmeden kullanıcıları ile buluşturmaya devam ediyor. Şimdi de şirketin web sitesinde Xiaomi Mi Max 3 Pro'nun özellikleri listelendi.
11 ay
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Son dönemlerin en popüler markası Xiaomi, yeni akıllı telefonlarını hız kesmeden piyasaya sürmeye devam ediyor. Xiaomi Mi Max 3 sızıntılarının ortada dolaştığı şu günlerde, Xiaomi'nin resmi web sayfasında Xiaomi Mi Max 3 Pro adıyla yeni bir telefon listelendi.

Xiaomi'nin yeni telefonlarının 3 Temmuz'da tanıtılması bekleniyor

Xiaomi Mi Max 3 Pro olarak listelenen cihazın 6,9 inçlik bir dev ekran, 6 GB RAM, Snapdragon 710 işlemci, 5.400 mAh batarya, 128 GB dahili depolama alanı ve çift kamera gibi önemli özelliklere sahip olduğunu görüyoruz.
Xiaomi, Mi Max 3 Pro'nun Temmuz ayında resmi olarak duyurulacağını açıklamış olsada, tam olarak bir tarih vermekten kaçınıyor. Gelen söylentiler ise Mi Max 3 ve Max 3 Pro'nun 3 Temmuz'da tanıtılacağı yönünde. Eğer cihaz sızan özelliklerle piyasaya sürülürse, adından olukça çok söz ettireceğini şimdiden söyleyebiliriz.

https://www.gsmarena.com/xiaomi_mi_max_3_leaks_through_official_store_listing_sd_710_and_5400_mah_battery-news-31868.php Yorum Yaz
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CoreXXX 11 ay en beğenilen
tam bir kullanıcı dostu bu firma. 1000 tl lik telefonları samsungun 1800 liralık telefonuna eşit. diğerinin adı sadece samsung
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Angel of the Lord 11 ay CoreXXX
Sadece isim değil o olaylar tam olarak. Aradaki fiyat farkı biraz fazla evet ama Xiaomi ucuz olması için birçok şeyden fedakarlık yapıyor çoğu telefonunda. Lte bandı olsun, mikrofonu olsun. Kamerada video kayıtlarında her telefonunda ses sorunu var mesela. Yani sorun dediysem Samsung, Huawei gibi telefonlara kıyasla daha bozuk çıkıyor sesler. Instagram gibi sosyal medya platformlarında uzun süre yazılım problemi çekti xiaomi. Sadece isim farkı olmuyor yani. Ben de xiaomi severim ve sonraki telefonum büyük ihtimal xiaomi modeli olacak ama kimsenin hakkını yememek lazım.
Sadece isim değil o olaylar tam olarak. Aradaki fiyat farkı biraz fazla evet ama Xiaomi ucuz olması için birçok şeyden fedakarlık yapıyor çoğu telefonunda. Lte...
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1 Yanıt Yanıtla +14
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koyunsavar 11 ay
Bu telefonlardan sonra artık Apple a para verilmez.
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GuitarxtanbuL 10 ay
Telefonun boyutlarına baktınız mı hiç o nedir öyle nükleer reaktör gibi kocaman.
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Sharparrow 11 ay
7"te tablet gibi çok büyük.. cepte kolay kolay taşınmaz
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KalemKolik 11 ay
Düz modelmi veya promu bilmiyorum ama 285 dolar olarak sızmış. Düz model ise pro olan snapdragon 710 350 dolar felan olur.
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Alpha Centauri 11 ay
ekran büyük ama özellikler güzelmiş fiyat abartı olmazsa satar
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DH Misafiri 11 ay
3 temmuzda duyurulduktan sonra ne kadar zaman sonra Türkiye'ye gelir ? Yada gelecek mi ? Ve de fiyatı nasıl olacak? Bilgilendirirseniz çok mutlu olacağım.
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pro-üye 11 ay
eksiksiz görünüyor.
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ilkerk88 11 ay
5 inç %100 ekran
YAPARSA APPLE YAPAR!!!
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cumhurfatih 11 ay
4inch tel istiyoruz
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Esteban C 11 ay
Snapdragon 845 yok çöp diyen tayfa yok mu ?


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Erwin-Rommel 11 ay
Zorlarsak 3 gün gider herhalde şarjı.
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