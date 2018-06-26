Xiaomi Mi Max 3 Pro ortaya çıktı: Snapdragon 710, 5.400 mAh pil, 128 GB depolama alanı

Son dönemlerin en popüler markası Xiaomi, yeni akıllı telefonlarını hız kesmeden piyasaya sürmeye devam ediyor. Xiaomi Mi Max 3 sızıntılarının ortada dolaştığı şu günlerde, Xiaomi'nin resmi web sayfasında Xiaomi Mi Max 3 Pro adıyla yeni bir telefon listelendi.

Xiaomi'nin yeni telefonlarının 3 Temmuz'da tanıtılması bekleniyor

Xiaomi Mi Max 3 Pro olarak listelenen cihazın 6,9 inçlik bir dev ekran, 6 GB RAM, Snapdragon 710 işlemci, 5.400 mAh batarya, 128 GB dahili depolama alanı ve çift kamera gibi önemli özelliklere sahip olduğunu görüyoruz.

Xiaomi, Mi Max 3 Pro'nun Temmuz ayında resmi olarak duyurulacağını açıklamış olsada, tam olarak bir tarih vermekten kaçınıyor. Gelen söylentiler ise Mi Max 3 ve Max 3 Pro'nun 3 Temmuz'da tanıtılacağı yönünde. Eğer cihaz sızan özelliklerle piyasaya sürülürse, adından olukça çok söz ettireceğini şimdiden söyleyebiliriz.

https://www.gsmarena.com/xiaomi_mi_max_3_leaks_through_official_store_listing_sd_710_and_5400_mah_battery-news-31868.php