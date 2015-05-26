Twitter, Flipboard'u satın alabilir

Periscope'u satın alarak internet dünyasında yeni bir canlı yayın furyası başlatan Twitter, gelen son bilgilere göreyse kişilerin mobil cihazları ve standart internet tarayıcıları üzerinden dergi tarzında haber okumasına imkanı sağlayan popüler servis Flipboard'u da satın almayı düşünüyor.

Twitter'ın Flipboard'u satın alma amacı hakkında şimdilik herhangi bir bilgi yer almazken, şirketin yaklaşık 1 milyar doları gözden çıkarttığı belirtiliyor. Kar edebilme noktasında bazı sorunları olduğu bilinen Flipboard, Türkçe dil desteğiyle ülkemizde de oldukça yüksek oranda kullanılıyor.

Konu hakkında iki şirket tarafından da yapılmış resmi bir açıklama henüz bulunmuyor.

http://recode.net/2015/05/25/twitter-has-held-talks-to-acquire-flipboard/