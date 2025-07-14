X (Twitter) algoritmasını siyasi amaçlarla manipüle mi ediyor? Fransa soruşturma başlattı

Tam Boyutta Gör Seçim sürecinde destek verdiği Donald Trump'ın ABD Başkanı seçilmesiyle birlikte son derece önemli bir konuma yükselen Elon Musk, burada kaldığı kısa süre içinde siyaset dünyasına fazlasıyla dâhil oldu. Üstelik faaliyetleri ABD ile de sınırlı kalmadı. Almanya'dan Venezuela'ya kadar dünyanın dört bir yanında ülkelerin iç işlerine müdahil olmaya başlayan Musk, bu süreçte çok daha tartışmalı bir figüre dönüştü. Tabii tüm bu süreç boyunca Musk'ın arkasında Trump vardı. Ne var ki Trump ile arası açılıp ABD hükûmetinden dışlanınca, çok daha savunmasız hâle geldi. Nitekim Musk'ın elinde tuttuğu bu müdahale gücünü kontrol altına almak için ilk adımların atılmaya başlandığını görüyoruz.

Fransa: X, Algoritmalarını Siyasi Amaçlarla Manipüle Ediyor

Fransız savcılar, X'in algoritmalarını siyasi amaçlarla manipüle ettiği ve kullanıcı verilerini yasa dışı yollarla topladığı yönündeki iddialar üzerine geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Paris Savcılığı tarafından yürütülen soruşturmada X'e iki ciddi suçlama yöneltiliyor: “Organize bir suç yapısı kapsamında otomatik veri işleme sisteminin işleyişine müdahale” ve “organize şekilde yasa dışı veri toplamak.”

Bu davaya bakan J3 birimi, geçtiğimiz yıl da Telegram’ın kurucusu Pavel Durov’u gözaltına almıştı. Durov daha sonra serbest bırakılsa da Telegram'ın algoritmasında ciddi değişiklikler yapıp, yeni kontrol mekanizmaları eklemek zorunda kalmıştı. Telegram davasında yaşananlara da bakınca, Fransa'da X'e açılan bu soruşturmanın küresel ölçekte etkileri olacağını görebiliyoruz. Nitekim bu soruşturmanın, Avrupa Birliği'nin Dijital Hizmetler Yasası kapsamında yürüttüğü daha geniş çaplı denetimlerle doğrudan bağlantılı olduğu belirtiliyor.

Mahkeme X'i suçlu bulursa şirket yüz milyonlarca euro para cezası ödemek zorunda kalabilir. Daha önemlisi, bu konuyla bağlantılı kişi ya da kişiler hakkında hapis cezaları da gündeme gelebilir.

Elon Musk devletlerin içişlerine karışmak için X'i kullanıyor 6 ay önce eklendi

Fransa Milletvekili Éric Bothorel: “X, Demokrasiyi Tehdit Ediyor”

Bu soruşturmanın fitilini ateşleyen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisinde yer alan Fransız siyasetçi Éric Bothorel’in yaptığı suç duyurusu oldu. Aynı zamanda bir siber güvenlik uzmanı olan Bothorel, Musk’ın 2022’de platformu satın almasından sonra karar alma mekanizmalarına doğrudan müdahil olduğunu, bunun da ifade çeşitliliğini kısıtlayarak güvenli dijital kamusal alanı tehdit ettiğini söylüyor. Bothorel, platformda kutuplaştırıcı, nefret içeren ve ırkçı içeriklerin özellikle öne çıkarıldığı görüşünde. Halkı kutuplaştıran bu manipülasyon, Fransa'daki iç siyaseti doğrudan etkiliyor.

Bothorel’in şikayet dosyasında özellikle algoritmaların neye göre çalıştığının kamuoyuna açık olmaması, moderasyon kararlarının keyfîliği ve Musk’ın şahsi tercihleriyle sistemin şekillendirilmesi gibi başlıklar öne çıkıyor.

Google ve Meta Gibi Şirketlerin de Benzer Manipülasyonlara Başvurduğu Yıllardır Konuşuluyor

Aslında Google, Meta (Facebook), X gibi şirketlerin algoritmalarını manipüle ederek dünyanın dört bir yanında siyasete yön verdiği yıllardır konuşuluyor. Son seçim sürecinde ABD'de bu konu epey tartışılmış, Google'ın Kamala Harris ile ilgili aramalarda olumlu haberleri öne çıkarırken, Trump ile ilgili aramalarda hep olumsuz görüşler belirten yazıları en üstte göstermesi tartışma yaratmıştı. Bu tarz manipülasyonların Türkiye de dâhil olmak üzere dünyanın bir yanında devreye sokulabileceği yıllardır bilinen bir şey. Ne var ki bu tarz manipülasyonlar genelde ABD güdümlü olduğu için bugüne kadar ciddi bir yaptırımla karşılaşmadı. Bu açıdan bakınca, X'e karşı başlatılan bu soruşturma da Elon Musk'ın sürüden uzaklaşmasının bir sonucu olarak okunabilir.

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Fransa: X, algoritmalarını siyasi amaçlarla manipüle ediyor

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