X'te (Twitter) sürpriz ayrılık: CEO görevinden ayrılıyor

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Tam Boyutta Gör Normalde şirketlerinin başına kendisi geçen Elon Musk, X'te (Twitter) ise farklı bir yol izledi ve şirketi satın aldıktan kısa süre sonra Linda Yaccarino'yu CEO olarak şirketin başına getirdi. Musk ani kararlar alabilen zorlu bir figür olduğu için Yaccarino'nun bu görevde kalıcı olacağına pek çok kişi şüpheyle bakıyordu. Bu ayrılık tahmin edildiği kadar erken olmadı belki ama önünde sonunda gerçekleşti. Linda Yaccarino, bugün bir açıklama yaparak X CEO'su olarak görevinden ayrılacağını duyurdu.

X (Twitter) CEO'sunun Ayrılık Kararının Arkasında Grok Olabilir

İki yılın ardından CEO görevinden ayrılan Linda Yaccarino, ayrılık mesajında daha çok bu iki yılda yaptıklarına odaklanırken, ayrılık kararının sebebine pek değinmedi. Ancak bu sürpriz ayrılığın arkasında Grok'un olabileceği düşünülüyor. Zira Grok son birkaç gün içinde birden fazla skandala karışırken, X yönetimini de son derece zor durumda bıraktı.

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Elon Musk'ın isteği üzerine çok daha özgürce konuşan bir sohbet botuna dönüştürülen Grok, bu süreçte yaptığı açıklamalarla oldukça fazla kişiyi kazdırdı. Hatta Grok'un bu "ağzı bozuk" hâlinden ülkemizde de bazı kişiler nasibini aldı. Ancak Grok'un bu lafını esirgemeyen hâli yanlış kişileri kızdırmış olacak ki Musk geri adım atmak zorunda kaldı. Grok kısa süreli bir özgürlüğün ardından tekrar eski hâline döndürüldü.

Ancak yaşanan bu sürecin Linda Yaccarino'yu şirketten ayrılmaya itmiş olabileceği düşünülüyor. Neticede kağıt üstünde şirketin başında o yer alıyor ve doğal olarak bu skandallara da adı karışmış oluyor. Yaccarino şimdi görevi bırakarak, bu konuyla arasına mesafe koymaya çalışıyor olabilir.

Şimdii merak edilen Elon Musk'ın nasıl bir yol izleyeceği. Musk, Yaccarino'nun yerine yeni bir CEO bulmak yerine Tesla'da yaptığı gibi şirketin başına kendisi de geçebilir.

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