X'te (Twitter) sürpriz ayrılık: CEO görevinden ayrılıyor

X (Twitter) CEO'sunun Ayrılık Kararının Arkasında Grok Olabilir
İki yılın ardından CEO görevinden ayrılan Linda Yaccarino, ayrılık mesajında daha çok bu iki yılda yaptıklarına odaklanırken, ayrılık kararının sebebine pek değinmedi. Ancak bu sürpriz ayrılığın arkasında Grok'un olabileceği düşünülüyor. Zira Grok son birkaç gün içinde birden fazla skandala karışırken, X yönetimini de son derece zor durumda bıraktı.
Elon Musk'ın isteği üzerine çok daha özgürce konuşan bir sohbet botuna dönüştürülen Grok, bu süreçte yaptığı açıklamalarla oldukça fazla kişiyi kazdırdı. Hatta Grok'un bu "ağzı bozuk" hâlinden ülkemizde de bazı kişiler nasibini aldı. Ancak Grok'un bu lafını esirgemeyen hâli yanlış kişileri kızdırmış olacak ki Musk geri adım atmak zorunda kaldı. Grok kısa süreli bir özgürlüğün ardından tekrar eski hâline döndürüldü.
Ancak yaşanan bu sürecin Linda Yaccarino'yu şirketten ayrılmaya itmiş olabileceği düşünülüyor. Neticede kağıt üstünde şirketin başında o yer alıyor ve doğal olarak bu skandallara da adı karışmış oluyor. Yaccarino şimdi görevi bırakarak, bu konuyla arasına mesafe koymaya çalışıyor olabilir.
Şimdii merak edilen Elon Musk'ın nasıl bir yol izleyeceği. Musk, Yaccarino'nun yerine yeni bir CEO bulmak yerine Tesla'da yaptığı gibi şirketin başına kendisi de geçebilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
teşekkürler
normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre