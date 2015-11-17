Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Twitter, "emoji" testleri yapıyor

Sosyal medyanın karakter limitli servisi Twitter, zaten kısıtlı alanı emoji'ler ile doldurmak için önemli testler gerçekleştiriyor. Emoji sosyal medyayı ele geçirmeye devam ediyor.
3 yıl
1,4b
1
4
Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Twitter,

Popüler mikroblog platformu Twitter, kısa süre önce favori butonunu kalp ile değiştirmiş ve kullanıcılardan ilginç tepkiler almıştı. Servis şimdiyse tweet'ler içerisine emoji eklenebilmesi için testlere başladı.
Günümüzde birçok kişi yazı yazmak yerine emoji yani yüz ifadeleri kullanmaya başladı ve hatta bunun için özel klavye modelleri dahi üretildi. Kullanıcılar emoji'leri çok seviyor ve Twitter'da buna kayıtsız kalmayarak yeni tweet oluşturma penceresine emoji desteği getirme çalışmalarında bulunuyor. Bir kullanıcı tarafından bulunan emoji desteği ile kişiler duygularını 140 karakter içerisinde daha etkili şekilde aktarabiliyor. Firmanın test ettiği yüz ifadeleri arasında da aşağıdaki gibi içerikler yer alıyor.
Özelliğin yakın zaman içerisinde tüm kullanıcılara gelmesi bekleniyor. Twitter'da hiç emoji kullanıma ihtiyacınız oldu mu? 
Twitter,
 

http://techcrunch.com/2015/11/16/not-into-the-hearts-twitter-appears-to-be-testing-multi-emoji-reactions/#.pdiljp:gK1Q Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
*siteci* 3 yıl en beğenilen
Emoji'ye
işareti gelsin başka bir şey istemem.
Yanıtla +16
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
cHaftanın Hitleri Adolf 3 yıl
Aynen krdş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wolf silver 3 yıl
Bir Android kullanıcısı olarak İOS emojileri gelsin. Google'ın emojilerini getireceklerlerse rahatsız olmasınlar. Çoğunu anlamıyoruz zaten. Gösterilen emoji ile anlatılmak istenen arasında çok fark var...
Bazen google emojisini (TouchPalda yerleşik geliyor) WhatsAppta yazıyorum acaba ne anlama geliyor diye bakıyorum. Sonra gönderiyorum...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SkewCurrent 3 yıl

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
*siteci* 3 yıl en beğenilen
Emoji'ye
işareti gelsin başka bir şey istemem.
Yanıtla +16
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Vestel'e sorduk: Yeni nesil Venus V3 telefonlar ve vergi tartışması 3 yıl Vestel Venus 3 kutusundan çıkıyor "Yeni yerli iş başında" 3 yıl Hayalinizdeki eşi bulabileceğiniz uygulamalar Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim