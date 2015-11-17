Twitter, "emoji" testleri yapıyor

Popüler mikroblog platformu Twitter, kısa süre önce favori butonunu kalp ile değiştirmiş ve kullanıcılardan ilginç tepkiler almıştı. Servis şimdiyse tweet'ler içerisine emoji eklenebilmesi için testlere başladı.

Günümüzde birçok kişi yazı yazmak yerine emoji yani yüz ifadeleri kullanmaya başladı ve hatta bunun için özel klavye modelleri dahi üretildi. Kullanıcılar emoji'leri çok seviyor ve Twitter'da buna kayıtsız kalmayarak yeni tweet oluşturma penceresine emoji desteği getirme çalışmalarında bulunuyor. Bir kullanıcı tarafından bulunan emoji desteği ile kişiler duygularını 140 karakter içerisinde daha etkili şekilde aktarabiliyor. Firmanın test ettiği yüz ifadeleri arasında da aşağıdaki gibi içerikler yer alıyor.

Özelliğin yakın zaman içerisinde tüm kullanıcılara gelmesi bekleniyor. Twitter'da hiç emoji kullanıma ihtiyacınız oldu mu?

http://techcrunch.com/2015/11/16/not-into-the-hearts-twitter-appears-to-be-testing-multi-emoji-reactions/#.pdiljp:gK1Q