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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Twitter istemcisi TweetBot'un 3. sürümü kullanıma sunuldu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Twitter istemcisi TweetBot'un 3. sürümü kullanıma sunuldu
iOS kullanıcıları için Twitter'ın resmi uygulamasına başarılı bir alternatif oluşturan TweetBot'un 3. sürümü kullanıma sunuldu.

Yeni sürümüyle Apple'ın mobil taraftaki yeni işletim sistemi iOS 7'ye uygun olarak tasarımsal açıdan yenilenen TweetBot, paylaşım için Pocket, Instapaper, Readability, CloudApp ve Droplr gibi servislere destek veriyor. iPhone, iPad ve  Mac sürümleri arasında iCloud ya da Tweetmarker üzerinden senkronizasyon desteği sunan uygulama, özel filtreler ile belirlenen mesajları ve kullanıcıları engelleyebiliyor, ayrıca navigasyon kişiselleştirmeleri ile daha etkili bir deneyim sağlayabiliyor.

Alternatif Twitter istemcisi TweetBot'un 3. sürümüne 5, 49 TL fiyat etiketiyle buradan ulaşabilirsiniz.


https://itunes.apple.com/tr/app/id722294701?mt=8 Yorum Yaz
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kokah 6 yıl
5 para etmez bir uygulama,bu uygulamayı satın almıştım,güncellemek yerine yeni sürüm çıkarıp eski uygulamayı marketten kaldırmışlar,bu uygulamayı satın alırsanız herhangi bir güncellemede büyük olasılıkla yine para talep ederler
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onkuba 6 yıl
paragoz uyanıklar. Bunlara para kaptırmayın. Yenı surum cıkartıp eskı kullanıcılardan yine para alıyorlar.
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