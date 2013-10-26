Twitter istemcisi TweetBot'un 3. sürümü kullanıma sunuldu

iOS kullanıcıları için Twitter'ın resmi uygulamasına başarılı bir alternatif oluşturan TweetBot'un 3. sürümü kullanıma sunuldu.





Yeni sürümüyle Apple'ın mobil taraftaki yeni işletim sistemi iOS 7'ye uygun olarak tasarımsal açıdan yenilenen TweetBot, paylaşım için Pocket, Instapaper, Readability, CloudApp ve Droplr gibi servislere destek veriyor. iPhone, iPad ve Mac sürümleri arasında iCloud ya da Tweetmarker üzerinden senkronizasyon desteği sunan uygulama, özel filtreler ile belirlenen mesajları ve kullanıcıları engelleyebiliyor, ayrıca navigasyon kişiselleştirmeleri ile daha etkili bir deneyim sağlayabiliyor.





Alternatif Twitter istemcisi TweetBot'un 3. sürümüne 5, 49 TL fiyat etiketiyle buradan ulaşabilirsiniz.





https://itunes.apple.com/tr/app/id722294701?mt=8