Twitter küçük işletmelere de reklam çözümleri sunmaya başladı

350 milyona yaklaşan kullanıcı sayısıyla ikinci en büyük sosyal ağ haline gelen Twitter bununla birlikte yapısı nedeniyle Facebook kadar büyük reklam imkanlarına sahip değil.





Genelde zaman çizelgesi içinde, tavsiye edilen kişiler de veya trendlerin içerisinde reklamları gösteren Twitter, markalar için de fonksiyonel sayfalar hazırlanmasına imkan tanıyor. Reklam imkanlarını genişletmek isteyen Twitter şimdi seçilmiş küçük işletmelere reklam çözümleri sunmaya başladı.





American Express bankasıyla ortaklaşa bir anlaşmanın kasamında, bankanın seçtiği belirli küçük işletmlere 100$'lık reklam çeki verildi ve karşılık gelen reklamlar da kullanıcıların zaman tünelinde yayınlanmaya başladı.





İşletmeler kayıt olur olmaz reklamlarını yayınlamaya, tanıtım hesapları ile daha fazla takipçi kazanmaya başlıyor. Reklam tweetlerinden gelen etkileşim başına veya tanıtım hesabı ile kazanılan takipçi başına krediden düşülüyor.





Şimdilik deneme aşamasında olan sistem sonrasında 100 000 işletmeye açılacak. Böylece Twitter kazanç kanallarını genişletirken işletmeler de müşteri sayısını artırmaya çalışacak.





Bu girişim ileride daha çok reklam mesajlarını zaman çizelgesinde göreceğimiz anlamına geliyor. Ancak Google'ın Adsense platformu pek çok kullanıcı tarafından eleştirilmeye başlandı. Kullanıcılar giderek artan ve kalabalığa sebep olan reklam sistemlerinden rahatsız oluyor.