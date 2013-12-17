Twitter sponsor hesap uygulamasına başladı





En yoğun kullanılan sosyal ağ olmasına rağmen Facebook kadar fazla reklam imkanı olmayan Twitter, mevcut sistem içerisinde gelir elde etmeye çalışıyor. Sistemin gönderi akışı şimdiye kadar ki en büyük reklam alanı durumundaydı.





Keşfet kısmında Twitter farklı reklamlara yer verse de göz önünde olmaması nedeniyle reklamverenler tarafından eleştiriliyordu.





Twitter yeni bir düzenlemeyle artık sol kısımda bulunan kullanıcı önerilerine de reklam almaya başladı. Masaüstü platformda geçerli olan reklamlar, sol taraftaki kullanıcı önerileri içerisinde sponsorlu hesap olarak karşımıza çıkıyor.





Mobilde ise haber kaynağı içerisinde sponsorlu gönderilerin sağ kısmında buna dair bir işaret bulunuyor. Şu an özellik beta aşamasında ve belirli kullanıcılar tarafından görülebiliyor.

https://blog.twitter.com/2013/announcing-promoted-accounts-in-timeline