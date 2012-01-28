Twitter ülkelere göre sansürleme uygulamasına başlıyor

SOPA ve PIPA gibi internette sansür uygulamalarının şiddetle protesto edildiği bu dönemde mikroblog sitesi Twitter'dan ilginç bir karar geldi.





Twitter, farklı ülkelerde farklı konuların sansürlenmesi sebebiyle ülkeye göre içerikleri sansürlemeye başlayacağını duyurdu. Bunun sebepleri ise sansür konusu olarak o ülkede yasaklanmasının önüne geçmek veya bir içeriği global olarak sansürlemek yerine sadece belirli ülkelerde sansürlenmesini sağlamak. Daha önce Nazi yanlısı mesajların Fransa ve Almanya'nın tepkisi üzerine küresel olarak yasaklanması eleştirilince Twitter böyle bir uygulamaya başladı.





Uygulama kapsamında bir ülkede sansür kapsamına giren mesajın sansürlendiğine dair bir işaret beliriyor ve sonra sahibine de bilgi veriliyor. Twitter'ın ortaklık anlaşması yaptığı internetteki kanuni hakları takip eden Chilling Effects firmasının sitesinde de sansür sebebi açıkça belirtiliyor.





Bazı çevreler ise Twitter'ın bu uygulamasını tamamen yasak olduğu Çin'e girebilme adına yaptığını belirtiyor. Çünkü Twitter CEO'su Jack Dorsey bir röportajında tamamen yasaklı oldukları Çin'de varolabilmek adına Çinli yetkililerden anlayış beklediklerini ifade etmişti.





Sansür uygulamasının ne kadar daha ileri gidebileceği bilinmiyor ancak aktivistler şimdiden Twitter'ın bu kararını protesto etmeye başladı bile.