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Twitter ülkelere göre sansürleme uygulamasına başlıyor

7 yıl
2,4b
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8
Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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SOPA ve PIPA gibi internette sansür uygulamalarının şiddetle protesto edildiği bu dönemde mikroblog sitesi Twitter'dan ilginç bir karar geldi.

Twitter, farklı ülkelerde farklı konuların sansürlenmesi sebebiyle ülkeye göre içerikleri sansürlemeye başlayacağını duyurdu. Bunun sebepleri ise sansür konusu olarak o ülkede yasaklanmasının önüne geçmek veya bir içeriği global olarak sansürlemek yerine sadece belirli ülkelerde sansürlenmesini sağlamak. Daha önce Nazi yanlısı mesajların Fransa ve Almanya'nın tepkisi üzerine küresel olarak yasaklanması eleştirilince Twitter böyle bir uygulamaya başladı.

Uygulama kapsamında bir ülkede sansür kapsamına giren mesajın sansürlendiğine dair bir işaret beliriyor ve  sonra sahibine de bilgi veriliyor. Twitter'ın ortaklık anlaşması yaptığı internetteki kanuni hakları takip eden Chilling Effects firmasının sitesinde de sansür sebebi açıkça belirtiliyor.

Bazı çevreler ise Twitter'ın bu uygulamasını tamamen yasak olduğu Çin'e girebilme adına yaptığını belirtiyor. Çünkü Twitter CEO'su Jack Dorsey bir röportajında tamamen yasaklı oldukları Çin'de varolabilmek adına Çinli yetkililerden anlayış beklediklerini ifade etmişti. 

Sansür uygulamasının ne kadar daha ileri gidebileceği bilinmiyor ancak aktivistler şimdiden Twitter'ın bu kararını protesto etmeye başladı bile.

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Xagdas 7 yıl en beğenilen
Sahte hesaplar silinse yeter. Mesela Fenerbahçe'nin yeni transferi "Sow" diye hesap var, "Naber millet ben geldim" falan yazıyor.
Bence sahte hesaplar silinsin, gerçek kişiler ve tüzel kişiler kalsın yeter. 1000 tane Cem Yılmaz, 3000 tane Fenerbahçe SK, 10 tane galatasaraysk falan olmasın ;))
Sahte hesaplar silinse yeter. Mesela Fenerbahçe'nin yeni transferi "Sow" diye hesap var, "Naber millet ben geldim" falan yazıyor.Bence sahte hesaplar silin...
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OnlyChaos 7 yıl
Kaç tane üyesi var bu tivitır'ın?
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agrkan 7 yıl OnlyChaos
OnlyChaos

Kaç tane üyesi var bu tivitır'ın?







200 milyondan fazla olduğu söyleniyor.
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Xagdas 7 yıl
Twitter, ABD'nin ülkelerde iç karışıklıklar çıkarmak, örgütlenmeyi ve toplumsal şiddeti beslemek için bir aracı olabilir, bunu gözardı etmemek gerekir? Çin için de planları olabilir amerika'nın...
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E_Aydin35 7 yıl
Bencede bazı içeriklerin sansürlenmesi iyi olur millet facebook'u kirletti bari twit'e bulaşmasınlar.. :)Ama burada ayrı bir şeydende bahsetmiş Çin'e girme meselsi Çin çok büyük bir devlet,millet çok uluslu ve çok nüfuslu Twitter'ın amacıda bu olabilir..!
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Xagdas 7 yıl en beğenilen
Sahte hesaplar silinse yeter. Mesela Fenerbahçe'nin yeni transferi "Sow" diye hesap var, "Naber millet ben geldim" falan yazıyor.
Bence sahte hesaplar silinsin, gerçek kişiler ve tüzel kişiler kalsın yeter. 1000 tane Cem Yılmaz, 3000 tane Fenerbahçe SK, 10 tane galatasaraysk falan olmasın ;))
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Legendery 7 yıl Xagdas
Cagdas dv6196

Sahte hesaplar silinse yeter. Mesela Fenerbahçe'nin yeni transferi "Sow" diye hesap var, "Naber millet ben geldim" falan yazıyor.

Bence sahte hesaplar silinsin, gerçek kişiler ve tüzel kişiler kalsın yeter. 1000 tane Cem Yılmaz, 3000 tane Fenerbahçe SK, 10 tane galatasaraysk falan olmasın ;))

+1
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alito 7 yıl
amaaan tiksinti geldi artık bunların kaprislerinden. ota b.ka yasak koyuyorlar. bu tür yasaklar yasak olan şeyi yüceltmekten başka bir işe yaramaz.
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